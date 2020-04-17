 ГБР мошенничает с местонахождением следственных подразделений, - адвокат Головань

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Головань отметил: "ГБР продолжает мошенничать с местонахождением следственных подразделений.

Я уже публиковал датированные 7 апреля ответы о якобы силе фейкового приказа №310, согласно тексту которого следственные подразделения ГБР были виртуально перемещены из Шевченковского района в Печерский.

В то же время стало известно, что в ГБР появился другой приказ № 113, которым следственные подразделения были разбросаны по районам столицы.

В частности, Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах оказалось на Борисоглебской, 18 в Подольском районе Киева.

Чиновники из ГБР, уже по привычке нагло нарушая закон, распорядились чужими помещениями (в соответствии с реестрами Борисоглебская, 18 - Административное здание Генеральной прокуратуры Украины)".

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Адвокат продолжил: "Председатель Подольского районного суда города Киева появлению в пределах территориальной юрисдикции одиозной конторы был настолько не рад, что публично призвал Президента и всех начальников, кого смог вспомнить, убрать ГБР с Подола.

И уже по состоянию на вчера первый и второй отделы Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах перескочили с Подола на Печерск на улицу Панаса Мирного, 28.

Оказывается, в Приказ № 113 от 07.04.2020р. Об определении мест размещения органов досудебного расследования Центрального аппарата Государственного бюро расследований уже успели внести изменения.

А ГБР, как мы знаем, настолько прозрачное, что изменения те придется клещами из них выдирать.

Эта легкость перемещений целых подразделений туда сюда свидетельствует о том, что реальное местонахождение следственных подразделений ГБР не имеет ничего общего с бумажками, которые время от времени подписывает руководство этой конторы".

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