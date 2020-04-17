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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
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 Если люди пойдут на Пасху в церковь, заболеть коронавирусом могут от 2% до 10% украинцев, - Зеленский

После Пасхи Украину может накрыть волна заболеваемости COVID-19. Нагрузку в виде 2% заболевших от всего населения система здравоохранения выдержит. А если заболеет каждый десятый, медикам придется решать, кому жить, а кому умирать.

Об этом президента Украины Владимир Зеленский заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас 4,5 тыс больных, из них 150 летальных. Мы видим одно: если большое скопление, и волна может появиться именно после Пасхи, мы можем видеть страшную статистику - от 2 до 10 процентов заболевшего населения", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, в этой ситуации медики могут оказаться в ситуации, когда они будут вынуждены выбирать, кому из пациентов жить, а кому умирать.

"2 процента в течение всего срока - это уже более-менее. Если 10 процентов - это сложная ситуация. А сейчас мы ситуацию очень неплохо контролирует", - добавил президент.

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Зеленский призывает украинцев оставаться на Пасху дома, подчеркивая, что это вопрос выживания.

"Терпения. И хоть раз отреагировать не сердцем, а именно умом", - призвал он граждан.

Источник: https://censor.net.ua/n3189912
 
   
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голобородько - закройся ты уже, позорище на весь мир)))
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да-да...світ якраз про нас тільки і думає
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Цікаво читати тут атеїстів лахтинської єпархії, які горою стали за віруючих, щоб вони під час епідемії, йшли у церкви на Великдень.

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Янукович по сравнению с зеленским действительно настоящий профессор.Это видно даже невооруженным глазом.
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Петики, да верните вы уже свой идеал в Украину!
Стойте, а как же Петя?
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неправильний правопис.
було внесено зміни і треба писати проффесор.
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отреагировать умом, сказало безумное животное
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Вава, тебе уже даже твои зебилы не верят. На улице посмотри и в магазины загляни.
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Какое отношение имеет к православной церкви, иудейский клован-наркоман?Такое же,как и морская свинка к морю.
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вправа спеціально розроблена коли лапшає бублочка

Если люди пойдут на Пасху в церковь, заболеть коронавирусом могут от 2% до 10% украинцев, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5280
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продолжает врать. враньё и запугивание - эту тактику выбрали зелёные для самоспасения под разговоры о вирусе Если люди пойдут на Пасху в церковь, заболеть коронавирусом могут от 2% до 10% украинцев, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6328
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Как дети: если врать, то до конца, а потом все равно битыми будут.
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он не стесняясь называет своих избирателей дыбилами...
так и написал - думать нужно было на выборах...

"Терпения. И хоть раз отреагировать не сердцем, а именно умом", - призвал он граждан.Источник: https://censor.net.ua/n3189912
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просто закрыть все церкви и ничего не будет! А те, кто не захочет закрываться, их арестовать! в Израиле спецназ вообще разогнал все движухи религиозные и там лучшая статистика по не зараженым!
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Увы, но на Пасху народ в синагоги не ходит. Ходят в церкви. А вообще может имеет смысл просто закрыть культовые сооружения(в том числе синагоги, хотя наверное, это звучит оскорбительно для властей) на период карантина?
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бригада жОПА - зельонскій і два брата дЄрмака
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Такие заявы должны звучать от глав церквей, а мнение светской власти у нас даже для атеистов часто до одного места))
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Була колись така приказка :
МОВЧИ - ЗА РОЗУМНОГО ЗІЙДЕШ!!!
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Голобородько, похоже, что вы намухлевали со статистикой, и готовитесь озвучить реальную статистику после Пасхи. Тем более, что по полиции нет ни одного сообщения о заболевшем, а после патрулирования возле храмов можно и по полиции озвучивать. Потому как кивать есть на кого. Подежурили возле храмов - и позаражались.
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Только,что посмотрел в новостях уровень президента Беларуси. На каком то хоккейном матче, в котором участвовал и Лукашенко,журналистка решила взять у него интервью. На вопрос о коронавирусе,о мерах,он ответил: -Вот,Вы здесь были,смотрели матч,-Вы какой нибудь вирус видели тут? Как говорят -комментарии излишни.
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Церкви и их адепты разносчики заразы - чумная эпидемия в Москве 1771 года случилась из-за тупости верунов.
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А на Пейсах, он только поздравил.
А перед Пасхой пугает
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В РПЦ призвали россиян молиться на Пасху дома.
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Кстати, верующие ожидают, что Аваков задействует штатных провокаторов, как в Санжарах.
Ждут подляны от богоборческой власти.
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в Швеции открыты храмы, рестораны, театры, детсады и школы, спортивные площадки итд.
зараженных 0,15 % от всего населения
кроме того Перзидент как-будто забыл о том, что в Украину после объявления карантина впустили 1,7 млн. туристов
он случайно не в курсе, сколько зараженных в Украине из-за этого?
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в трудные для страны времена люди имеют право на умного, волевого , мудрого президента, а не на продажного дурнуватого клоуна.
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Похоже Зебил будет пытаться тянуть карантин до конца своей каденции.
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Только 73%. Иначе ни как. Вот тогда можно и Пасху праздновать.
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