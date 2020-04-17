 Если люди пойдут на Пасху в церковь, заболеть коронавирусом могут от 2% до 10% украинцев, - Зеленский

Об этом президента Украины Владимир Зеленский заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"У нас 4,5 тыс больных, из них 150 летальных. Мы видим одно: если большое скопление, и волна может появиться именно после Пасхи, мы можем видеть страшную статистику - от 2 до 10 процентов заболевшего населения", - сказал Зеленский.
По словам главы государства, в этой ситуации медики могут оказаться в ситуации, когда они будут вынуждены выбирать, кому из пациентов жить, а кому умирать.
"2 процента в течение всего срока - это уже более-менее. Если 10 процентов - это сложная ситуация. А сейчас мы ситуацию очень неплохо контролирует", - добавил президент.
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Зеленский призывает украинцев оставаться на Пасху дома, подчеркивая, что это вопрос выживания.
"Терпения. И хоть раз отреагировать не сердцем, а именно умом", - призвал он граждан.
Стойте, а как же Петя?
було внесено зміни і треба писати проффесор.
так и написал - думать нужно было на выборах...
"Терпения. И хоть раз отреагировать не сердцем, а именно умом", - призвал он граждан.Источник: https://censor.net.ua/n3189912
МОВЧИ - ЗА РОЗУМНОГО ЗІЙДЕШ!!!
А перед Пасхой пугает
Ждут подляны от богоборческой власти.
зараженных 0,15 % от всего населения
кроме того Перзидент как-будто забыл о том, что в Украину после объявления карантина впустили 1,7 млн. туристов
он случайно не в курсе, сколько зараженных в Украине из-за этого?