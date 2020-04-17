EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Здоровье
  1831  28
Материалы по теме:
Все про:карантин (3268) транспорт (1389) Криклий (134) COVID-19 (4048) коронавирус (2685)

 Общественный транспорт в Украине заработает не раньше июня, - глава Мининфраструктуры Криклий

По мнению министр инфраструктуры Владислава Криклия общественный транспорт в Украине заработает не ранее чем в июне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Чиновник пояснил, что в мае в Украине будет наблюдаться пик заболеваемости COVID-19.

"Когда волна пойдет на понижение, тогда можно восстанавливать работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно. В то же время мы понимаем, что определенные ограничения все равно будут", - пояснил Криклий.

Если, например, сразу отменить масочный режим, то это может вызвать очередную волну заболеваемости, предполагает министр.

"Поэтому точно некоторый период транспорт будет работать по определенным критериям. Но реалистично, что в июне-июле начнем уже активно работать с общественным транспортом ", - отметил Криклий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин смягчил условия перевозки пассажиров и уточнил, сотрудники каких предприятий смогут пользоваться общественным транспортом

Напоминаем, 12 марта в Украине начался карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Карантин должен был длиться до 3 апреля, однако впоследствии правительство продлило его до 24 апреля. В рамках карантина в Украине отменили междугородные пассажирские перевозки.

Источник: https://censor.net.ua/n3189911
 
 
 Топ комментарии
 
а как на работу поедут в мае 500 тісяч новіх работников ?
 показать весь комментарий
 
Хватит уже брехать"пик заболеваемости в мае",до этого был "пик заболеваемости в апреле".Лживые недоумки.
 показать весь комментарий
 
Понятно как. На депутанах зебилах. Кого запрягут, а на ком так галопом поскачут Общественный транспорт в Украине заработает не раньше июня, - глава Мининфраструктуры Криклий - Цензор.НЕТ 1772
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а как на работу поедут в мае 500 тісяч новіх работников ?
 показать весь комментарий
 
 
Понятно как. На депутанах зебилах. Кого запрягут, а на ком так галопом поскачут Общественный транспорт в Украине заработает не раньше июня, - глава Мининфраструктуры Криклий - Цензор.НЕТ 1772
 показать весь комментарий
 
 
А вот потому что будет не на чем ехать, эти места не появятся. Примерно такими словами и оправдаются.
 показать весь комментарий
 
Не предлагаю чтоб в январе.Чтоб уж наверняка.Молодец.
 показать весь комментарий
 
 
дебильная мармыза... слова соответствующие! что люди жрать будут, кретиний? Общественный транспорт в Украине заработает не раньше июня, - глава Мининфраструктуры Криклий - Цензор.НЕТ 7382
 показать весь комментарий
 
 
В Харкові, як працював так і працює і нікому до цього немає діла. Набиваються до дверей люди, поліція навіть не звертає уваги.
 показать весь комментарий
 
 
холуи олнигархов бредят, что у всех людей есть личный транспорт..
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас овердохера развелось "аналитиков", с ни кому ненужными прогнозами относительно окончания эпидемии.Вот и ещё один подъехал,"эксперт" херов.
 показать весь комментарий
 
 
так это стиль зелени.

32 чувака называют по одному румбу и какой-то в конце концов полюбасу выпадет.

а про остальных 31 скажут, шо пошутили или слова вырваны из контекста.
 показать весь комментарий
 
 
напоминаем, карантин без ЧП или ВП не имеет никакого отношения к физическим лицам - гражданам Украины
 показать весь комментарий
 
 
Именно.И нет порога заболеваемости по МОЗ(190.000),значит карантин незаконный.
 показать весь комментарий
 
 
Да зачем горячку пороть давай уже с 01 января 2021 годп "для уверочки"
 показать весь комментарий
 
 
Хватит уже брехать"пик заболеваемости в мае",до этого был "пик заболеваемости в апреле".Лживые недоумки.
 показать весь комментарий
 
 
Хто ще не прогнозував пік? Де міністри спорту та культури.
 показать весь комментарий
 
 
Владислав а вообще то в этом есть 3 плюса - люди будут экономить на транспорте, ходить пешком полезно и третье это ... ну я ещё не придумал.
 показать весь комментарий
 
 
ну а третье - природа очистится и народ будет выживать за счет собирательства и охоты...
потому что предприятия закроются, ФОПы разорятся, и денег не будет вообще ни хрена..
 показать весь комментарий
 
 
Охотиться они будут на себе подобных.
 показать весь комментарий
 
 
А что делать, если до места работы 25 км? Это еще если предприятие возобновит работу.
 показать весь комментарий
 
 
И третье: некоторые только во время карантина обнаружили что путь пешком занимает меньше времени чем на транспорте.
 показать весь комментарий
 
голобородьки с пейсами - решили добить экономику Украины, ведь 70% так и не выйдут на работу..
 показать весь комментарий
 
 
так народ попривыкает и ваще на работу болт забьет Громадський транспорт в Україні запрацює не раніше червня, - глава Мінінфраструктури Криклій - Цензор.НЕТ 1042
 показать весь комментарий
 
 
Ви прослухали передачу "Тупий та ще тупіший".Далі буде...
 показать весь комментарий
 
Влада свідомо знищує економіку України та прирікає народ на голод. Від голоду та зубожіння помре в рази більше людей ніж від коронавірусу. Якщо їх не зупинити, то України не буде.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх