 Общественный транспорт в Украине заработает не раньше июня, - глава Мининфраструктуры Криклий

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Чиновник пояснил, что в мае в Украине будет наблюдаться пик заболеваемости COVID-19.

"Когда волна пойдет на понижение, тогда можно восстанавливать работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно. В то же время мы понимаем, что определенные ограничения все равно будут", - пояснил Криклий.

Если, например, сразу отменить масочный режим, то это может вызвать очередную волну заболеваемости, предполагает министр.

"Поэтому точно некоторый период транспорт будет работать по определенным критериям. Но реалистично, что в июне-июле начнем уже активно работать с общественным транспортом ", - отметил Криклий.

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Напоминаем, 12 марта в Украине начался карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Карантин должен был длиться до 3 апреля, однако впоследствии правительство продлило его до 24 апреля. В рамках карантина в Украине отменили междугородные пассажирские перевозки.