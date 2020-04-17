 На Киевщине спасатели каждый час получают информацию о новых возгораниях, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире hromadske заявила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области Виктория Рубан.

"В течение суток (17 апреля) обнаруживались возгорания травяного настила, выезжали подразделения. Ситуация контролируется. Все участки уже ликвидированы сейчас", - отметила она.

Также Рубан добавила, что 16 апреля спасатели Киевщины 27 раз выезжали на тушение сухостоя, 17 апреля (по состоянию на 18:30 - ред.) случаев было меньше. В то же время в Иванковском районе сегодня огонь вплотную приблизился к селу Тетеревское. Также горели хозяйственные постройки.

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