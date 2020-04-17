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 Происшествия
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 На Киевщине спасатели каждый час получают информацию о новых возгораниях, - ГСЧС

На Киевщине спасатели практически каждый час получают сообщение о возгорании травяного настила. Сейчас ситуация контролируется.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире hromadske заявила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области Виктория Рубан.

"В течение суток (17 апреля) обнаруживались возгорания травяного настила, выезжали подразделения. Ситуация контролируется. Все участки уже ликвидированы сейчас", - отметила она.

Также Рубан добавила, что 16 апреля спасатели Киевщины 27 раз выезжали на тушение сухостоя, 17 апреля (по состоянию на 18:30 - ред.) случаев было меньше. В то же время в Иванковском районе сегодня огонь вплотную приблизился к селу Тетеревское. Также горели хозяйственные постройки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вчера к пыльной буре добавились клубы дыма от лесных пожаров на Житомирщине, спутниковые снимки это подтверждают, - Антон Геращенко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3189910
 
 
 Топ комментарии
 
такое впечатление, что твари специально жгут лес, чтобы еще больше запугать население и заставить всех сидеть взаперти
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А кому нужна эта шестерка Коломойского? Он ничего не решает, только х...ем по роялю играет, когда скажут. Шут На Київщині рятувальники щогодини отримують інформацію про нові займання. - ДСНС - Цензор.НЕТ 6457
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Если источники зажигания удалены друг от друга на значительное расстояние, надо искать поджигателей.
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Как вариант - объявились пироманы. Но большинство случаев ежегодно из-за глупости и небрежности населения. Вывозят с участков не до конца прогоревший обрезанные ветки и сваливают за селом
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да - замечено - население мешает жить - нужно ужесточать законы...
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Население мешает жить в первую очередь самому себе каждый год, регулярно, в одно и то же время с этой традицией жечь сухостой.. И при чем тут законы? Я что-то говорила о них?
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27 очагов в сутки эта мадам считает слишком много для всей Киевщины?
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Сейчас Зеля у Шустера. Петики, милости просим.
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А кому нужна эта шестерка Коломойского? Он ничего не решает, только х...ем по роялю играет, когда скажут. Шут На Київщині рятувальники щогодини отримують інформацію про нові займання. - ДСНС - Цензор.НЕТ 6457
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А петики, набивающи посты - большие интеллектуалы? Ну-ну.
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Какой смысл шота писать,если сразу летишь в спам?Тем более у многих спам не открывается😂😂
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А пусть петики не думают, шо здесь только они могут свои высеры оставлять.
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Т.е. петеботов со своим светочем Зебилом сравнил? На Київщині рятувальники щогодини отримують інформацію про нові займання. - ДСНС - Цензор.НЕТ 2962
Так Зебила даже Колома не опускал, поди. Браво На Київщині рятувальники щогодини отримують інформацію про нові займання. - ДСНС - Цензор.НЕТ 8052
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Обойдемся - потом ролик посмотрим. На Київщині рятувальники щогодини отримують інформацію про нові займання. - ДСНС - Цензор.НЕТ 9074
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такое впечатление, что твари специально жгут лес, чтобы еще больше запугать население и заставить всех сидеть взаперти
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Днем по Киеву еще было более-менее.Сейчас опять запах гари резко пошел.Скоро в доме дышать нечем будет.
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Что-то опять завоняло в комнате (Лесной массив, окна и остекление балконов закрыты). С утра воняло, к вечеру вонь почти ушла, терь снова вернулась.
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Высказывали предположения, что таким макаром стараются скрыть вырубку лесов и посадок...
После сокращения наполовину получателей субсидий, это даже не удивительно!

Вот еще:
В Полтавской области в пятницу, 17 апреля, произошел масштабный пожар - загорелось поле возле села Лесинки Кобелякского района.
Отмечается, что огонь распространяется возле границы с Днепропетровской областью.
На Київщині рятувальники щогодини отримують інформацію про нові займання. - ДСНС - Цензор.НЕТ 913
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
2 ч. ·

Нагадаю: забрудненість повітря - один із головних чинників, що впливають на смертність при цій пандемії.
При чистому повітрі - "не злітає" Ковід. Самих тільки московських батюшок + сприяння "зеленої" влади, щоб перетворити Україну на зону стихійного лиха, вочевидь недосить.
А от air pollution (на додачу до вже рознесеного по всіх усюдах віруса) - саме те, що треба!

...А тепер розкажіть мені ще про раптову синхронність підпалів "трави і листя" на Чистий четвер у всій довколакиївській зеленій зоні.
(Короткий зміст попередніх серій цього хорору див. раніше, в дописі за 12 квітня).https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/07/air-pollution-linked-to-far-higher-covid-19-death-rates-study-finds
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***** , дебилы подключайте армию и общественность , горит сильно ...выводите людей ..атошники готовы...на вещмешках уже сидят...
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Очі жере, *****. Вікна також не вдчиняємо цілий день. Спочатку пилом все забивало, тепер тхне ппц. Дарницька площа.
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