 На Киевщине спасатели каждый час получают информацию о новых возгораниях, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире hromadske заявила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области Виктория Рубан.
"В течение суток (17 апреля) обнаруживались возгорания травяного настила, выезжали подразделения. Ситуация контролируется. Все участки уже ликвидированы сейчас", - отметила она.
Также Рубан добавила, что 16 апреля спасатели Киевщины 27 раз выезжали на тушение сухостоя, 17 апреля (по состоянию на 18:30 - ред.) случаев было меньше. В то же время в Иванковском районе сегодня огонь вплотную приблизился к селу Тетеревское. Также горели хозяйственные постройки.
Так Зебила даже Колома не опускал, поди. Браво
После сокращения наполовину получателей субсидий, это даже не удивительно!
Вот еще:
В Полтавской области в пятницу, 17 апреля, произошел масштабный пожар - загорелось поле возле села Лесинки Кобелякского района.
Отмечается, что огонь распространяется возле границы с Днепропетровской областью.
2 ч. ·
Нагадаю: забрудненість повітря - один із головних чинників, що впливають на смертність при цій пандемії.
При чистому повітрі - "не злітає" Ковід. Самих тільки московських батюшок + сприяння "зеленої" влади, щоб перетворити Україну на зону стихійного лиха, вочевидь недосить.
А от air pollution (на додачу до вже рознесеного по всіх усюдах віруса) - саме те, що треба!
...А тепер розкажіть мені ще про раптову синхронність підпалів "трави і листя" на Чистий четвер у всій довколакиївській зеленій зоні.
(Короткий зміст попередніх серій цього хорору див. раніше, в дописі за 12 квітня).https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/07/air-pollution-linked-to-far-higher-covid-19-death-rates-study-finds