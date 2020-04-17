 Нидерландского политика Боде, который не хотел, чтобы ЕС подписывал Соглашение об ассоциации с Украиной, поймали на связях с РФ

Сайт расследований Zembla и радиостанция De Nieuws BV сообщили о содержании переписки Боде в мессенджере WhatsApp. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

В Украине Тьерри Боде стал известен в 2016 году, когда он во главе своей организации (тогда еще не партии) стал инициатором проведения референдума по соглашению об ассоциации Украины и Евросоюза.

В текстах, написанных четыре года назад, Боде сообщал о своих контактах с Владимиром Корниловым, которого сам Боде описывал как "русского, который работает на Путина", а также "очень влиятельного деятеля".

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После того, как Боде заявил в нидерландских СМИ, что Украина отправляет агентов для вмешательства в голосовании на референдуме, коллеги по "Форуму за демократию" спросили его о доказательствах. "Информация происходит от Корнилова", — ответил на эти вопросы Боде.

Также Боде намекал на финансовую помощь от Корнилова. Когда его организации не хватало денег, Боде написал коллегам: "Возможно, Корнилов заплатит?". Это и другие подобные сообщения он сопровождал смайликами.

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Владимир Корнилов — бывший директором украинского филиала российского Института стран СНГ. В Украине во время президентства Ющенко и Януковича он позиционировал себя как политолога и историка. В 2016 году Корнилов посещал Нидерланды, представлялся нейтральным экспертом, но при этом выступал против ратификации соглашения между Украиной и ЕС.

Боде назвал свои тексты 2016 ироничными. Так же отреагировал на сообщения в нидерландских СМИ и Корнилов, опубликовав твит с вопросом "Ребята, вы это серьезно?" В интервью российскому изданию Украина.Ру Корнилов сказал, что "действительно давал ему какие-то советы", поэтому логично воспринял бы оплату от самого Боде.

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Граждане Нидерландов в 2016 году проголосовали против ратификации соглашения об ассоциации. Результаты голосования не носили обязательного характера. В конце концов правительство Нидерландов ратифицировало соглашение, но добавил позицию о том, что договор не гарантирует Украине военную помощь или будущее членство в Евросоюзе.

Впоследствии организация Боде, "Форум за демократию", стала политической партией и получила два места на выборах в парламент Нидерландов в 2017 году.