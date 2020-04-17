 В случае неповиновения людей и их скопления на Пасхальные праздники полиция будет применять силы спецназначения, - МВД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире hromadske заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.
По его словам, сейчас к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина привлечено почти 30 000 правоохранителей.
"Кроме этого, в случае каких-то дополнительных действий или при необходимости будет привлекаться большее количество личного состава", - сказал Тандит.
Он рассказал, что по статистике люди чаще ходят в церковь в западных регионах, поэтому скопления людей более вероятно будут именно там.
"Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях мы план разработали", - отметил советник главы МВД.
Тандит уточнил, что говорил об этом с главой Нацполиции Игорем Клименко, и тот заявил, что в случае неповиновения полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина №211.
"Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей, будем использовать силы специального назначения", - подчеркнул он.
Кроме этого, советник МВД напомнил, что впереди еще мусульманские праздники, к ним правоохранители также готовятся.
чертей МП в Киеве, Одессе и тд... трогать не будут....
Он рассказал, что по статистике люди чаще ходят в церковь в западных регионах, поэтому скопления людей более вероятно будут именно там.Источник: https://censor.net.ua/n3189908
пока рабы жуют телелапшу, настоящие граждане Украины поддерживают конституционный процесс
В Киево-Печерской лавре в результате заражения коронавирусом умер монах Никодим.
Об этом в соцсети сообщила пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата.
Умер монах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Никодим.Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, в то же время в обитель после прохождения лечения от коронавируса уже возвратились шесть монахов и послушников.
«Преставился насельник Лавры монах Никодим, который недавно поступил из Свято-Духова скита Почаевской лавры. Просим всех помолиться об упокоении его души», - сказано в сообщении.https://glavnoe.ua/news/n357023806-v-kievo-pecherskoj-lavre-skonchalsja-esche-odin-monah
Что тогда???
естественно, если постановление противоречит Конституции (как, например, постановления 211 и 255), оно является преступным, и в соответствии с ст. 60 Конституции является необязательным к выполнению
Злые против дураков