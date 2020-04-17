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 Общество, Здоровье
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 В случае неповиновения людей и их скопления на Пасхальные праздники полиция будет применять силы спецназначения, - МВД

В случае неповиновения людей и их большого скопления во время пасхальных праздников полиция будет привлекать силы специального назначения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире hromadske заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

По его словам, сейчас к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина привлечено почти 30 000 правоохранителей.

"Кроме этого, в случае каких-то дополнительных действий или при необходимости будет привлекаться большее количество личного состава", - сказал Тандит.

Он рассказал, что по статистике люди чаще ходят в церковь в западных регионах, поэтому скопления людей более вероятно будут именно там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вся голова в язвах, и все сердце зачахло", - архиепископ ПЦУ Зоря - предстоятелю УПЦ Онуфрию после призыва последнего идти к храмам на Пасху

"Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях мы план разработали", - отметил советник главы МВД.

Тандит уточнил, что говорил об этом с главой Нацполиции Игорем Клименко, и тот заявил, что в случае неповиновения полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина №211.

"Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей, будем использовать силы специального назначения", - подчеркнул он.

Кроме этого, советник МВД напомнил, что впереди еще мусульманские праздники, к ним правоохранители также готовятся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб, - советник главы МВД Тандит

Источник: https://censor.net.ua/n3189908
 
   
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мусорини накаков раздухарился.. он и его мусорка понимают только команду фас))
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Быдло Шарикова придумало КоронВирус еще 2 месяц назад Верьте в телевизор...быдло...
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гениально! план пу по дестабилизации зелёные предатели выполняют.
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короче будут пи**ть западенцев-бандеровцев...., как делали диды Зеленских..
чертей МП в Киеве, Одессе и тд... трогать не будут....

Он рассказал, что по статистике люди чаще ходят в церковь в западных регионах, поэтому скопления людей более вероятно будут именно там.Источник: https://censor.net.ua/n3189908
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западенці в гундяївський сатанат не ходять, а наші церкви будуть закриті.....
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Главное дубинки дизинфекторами обрабатывать.
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Мусора я смеюсь вам в лицо))).Выхожу я на улицу в 7 утра и что вижу забитые пенсионерами АТБ,на улице тоже 60процентов их,половина без масок.В церковь они тоже пойдут.Применяйте корд.Они вас сумками забьют.)))Карантин ударил только по тем кто работает.
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Зачем эти реверансы: "силы", "применять"? Сказал бы просто: будем сильно пи...дить!
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Плять... Все це абсолютно правильно. Але. враховуючи абсолютну безпорадність та імпотенцію влади, підозрюю, що під кінець року мудрий нарід буде вимагати Рюкзакяна на президентство...
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https://www.facebook.com/100040030622742/videos/227151178629235

пока рабы жуют телелапшу, настоящие граждане Украины поддерживают конституционный процесс
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Эрдоган замочит в сортире любую падаль........Кремлевскую или Мавзолейную...это вам не мышибрат Зеля.......и братан Патрушев
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Там, говорят, Никодим помер. Из Киево-Печерской лавры. В Почаеве тоже какие-то проблемы и умершие(кстати, Никодим оттуда приехал). То ли новая болячка, то ли старая. Но в общем там тоже готовятся к приему мирян. И их отпеванием.
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В Киево-Печерской лавре скончался еще один монах

В Киево-Печерской лавре в результате заражения коронавирусом умер монах Никодим.
Об этом в соцсети сообщила пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата.
Умер монах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Никодим.Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, в то же время в обитель после прохождения лечения от коронавируса уже возвратились шесть монахов и послушников.
«Преставился насельник Лавры монах Никодим, который недавно поступил из Свято-Духова скита Почаевской лавры. Просим всех помолиться об упокоении его души», - сказано в сообщении.https://glavnoe.ua/news/n357023806-v-kievo-pecherskoj-lavre-skonchalsja-esche-odin-monah
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Умер Никодим и кацапский черт с ним.
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Резиновыми пулями и дубинками что ли? Слезоточивым газом? Чтобы ещё сделать чтобы сделать пересічних громадян здоровыми. Бедные полицаи, все о народе думают.
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Такие , скажем "угрозы", должен озвучивать сам ГлавПол, а не какой-то подстольный советник.
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не существует закона, который создает организацию "Национальная Полиция", потому максимум они могут рекомендовать, но не требовать
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Якщо вірунів одягти у вовняну одежу, а поліцаям роздати ********* палички, то мона буде добувати ліктрічество.
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Народ заслуживает палки, потому что столько лет терпел издевательства ....Наверное из Расеи пригласят ментов, свои то бить не будут отцов и матерей своих?
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А если Кабмин примет постановление расстрелять руководство МВД? Тоже нужно выполнять? Или если Кабмин примет постановление о "трех колосках", или о газовых камерах для евреев? В Кабмине ж могут всякие "оригиналы" тусоваться...
Что тогда???
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Выполнят! Не зря же на них налоги тратяться , наши....
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Кабмин Украины не является законодательным органом, его постановления носят рекомендационный характер
естественно, если постановление противоречит Конституции (как, например, постановления 211 и 255), оно является преступным, и в соответствии с ст. 60 Конституции является необязательным к выполнению
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Принц Салман всея Саудитов и турецкий Гитлер, Эрдоган сделают РАБссию ДЕРЬМОМ собачачим... У разі непокори людей і їх скупчення на Великодні свята поліція застосовуватиме сили спецпризначення, - МВС - Цензор.НЕТ 6104 У разі непокори людей і їх скупчення на Великодні свята поліція застосовуватиме сили спецпризначення, - МВС - Цензор.НЕТ 1747
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Пасхальная битва! У разі непокори людей і їх скупчення на Великодні свята поліція застосовуватиме сили спецпризначення, - МВС - Цензор.НЕТ 5285
Злые против дураков У разі непокори людей і їх скупчення на Великодні свята поліція застосовуватиме сили спецпризначення, - МВС - Цензор.НЕТ 3891
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Всё правильно.Умные дома сидят а Баранов надо палками бить
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так мусорня еще разбалуется.. почему мусор не на самоизоляции ? а?
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дубасить бабулек мусорскими дубинками, это мыролюбно, это почти по рузьки.
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Да вас мусорні галімой буде дільше чим нормальних людей, подонки аваківськи..Ви більше порушуєту умови безпеки, ви трутні..садисти і вбивці...
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