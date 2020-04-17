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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (12018) медицина (2016) мэр (1374) Шмыгаль Денис (239)

 Шмыгаль провел совещание с мэрами городов по вопросам финансирования борьбы с COVID-19 и состоянию местных бюджетов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 17 апреля провел селекторное совещание с мэрами городов - членами Ассоциации городов Украины. Во время совещания обсуждались вопросы, касающиеся финансирования мероприятий по противодействию коронавирусу, состояния местных бюджетов и хозяйственных проблем городов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В совещании также приняли участие первый заглавы Офиса Президента Сергей Трофимов, мэр Киева Виталий Кличко как председатель Ассоциации городов Украины, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, министр Кабинета Министров Олег Немчинов, первый замминистра финансов Денис Улютин.

Премьер-министр сразу заявил, что первая проблема, которая сегодня есть, - это соблюдение карантина и безопасное прохождение праздничных дней.

Уже в среду на своем очередном заседании Кабмин утвердит порядок распределения средств, направленных на борьбу с COVID-19. Все врачи, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, должны получить повышенную заработную плату. Это полностью экстренная медицина и врачи всех медицинских учреждений, определенных как опорные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительством дорог должны заниматься украинские специалисты, - Шмыгаль о борьбе с коронакризисом

Во время совещания мэры городов подняли вопрос относительно наполнения местных бюджетов. Шмыгаль сообщил, что средства из Фонда по борьбе с коронавирусом будут направлены на медицину и доплаты врачам, а следовательно - вернутся в регионы.

Мэры также подняли вопрос о возможности получения кредитных каникул для городов по проектам, которые проводят совместно со Всемирным банком, ЕБРР и другими международными финансовыми организациями.

"Правительство готово выступить посредником в переговорах для того, чтобы централизованно привлечь средства для городов. Международные финансовые организации предлагают различные виды помощи государству. Мы предложим, чтобы они эту помощь направили, например, не на закупки, а на возмещение части процентов по кредитам, чтобы снять с городов эту нагрузку", - сказал премьер.

Также читайте: В рамках реформы децентрализации утверждены перспективные планы Харьковской, Николаевской и Житомирской областей, - Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3189906
 
 
 Топ комментарии
 
І в кінці сказав, що грошей нема, але ви там тримайтеся🐸
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Ну не хотят работать с БУБОЧКОЙ !!!
***
Одесский фонд, собиравший помощь для борьбы с COVID-19, выходит из проекта Офиса президента

Шмыгаль провел совещание с мэрами городов по вопросам финансирования борьбы с COVID-19 и состоянию местных бюджетов - Цензор.НЕТ 6774
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І в кінці сказав, що грошей нема, але ви там тримайтеся🐸
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Ну не хотят работать с БУБОЧКОЙ !!!
***
Одесский фонд, собиравший помощь для борьбы с COVID-19, выходит из проекта Офиса президента

Шмыгаль провел совещание с мэрами городов по вопросам финансирования борьбы с COVID-19 и состоянию местных бюджетов - Цензор.НЕТ 6774
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стан місцевих бюджетів-кл.смерть. бо формуються вони в основном з податка на доходи фізичних осіб, податка на прибуток, і ще уряд забрав 10 млрд субвенцій.
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Последние копейки с местного бюджета выгрести хотят? шмаркля,где 20 млрд гривен на счетах РНБО? Злые языкиговорят,что в Обмане?
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Готує мерів до сьогоднішнього Шустера, щоб не задавали оманському Брехуну незручних запитань.
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Шмигаль, знов воняє гаррю!
Робіть щось - голів адміністрацій відправ по селам, нехай сходи збирають, та роз'яснюють , що палити шкідливо для землі! А то сидять по кабінетам- чекають - поки їм фермери свиней на шашлик привезуть до паски.
Робіть захисні полоси на полях!
М-лять, робіть ЩОСЬ!!""
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Скорее всего проверка у кого сколько нужно доить как при яныке, каждый регион через мусоров платил мзду на киев. Похоже эти уроды больше придумать ничего не могут.
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