 Шмыгаль провел совещание с мэрами городов по вопросам финансирования борьбы с COVID-19 и состоянию местных бюджетов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В совещании также приняли участие первый заглавы Офиса Президента Сергей Трофимов, мэр Киева Виталий Кличко как председатель Ассоциации городов Украины, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, министр Кабинета Министров Олег Немчинов, первый замминистра финансов Денис Улютин.

Премьер-министр сразу заявил, что первая проблема, которая сегодня есть, - это соблюдение карантина и безопасное прохождение праздничных дней.

Уже в среду на своем очередном заседании Кабмин утвердит порядок распределения средств, направленных на борьбу с COVID-19. Все врачи, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, должны получить повышенную заработную плату. Это полностью экстренная медицина и врачи всех медицинских учреждений, определенных как опорные.

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Во время совещания мэры городов подняли вопрос относительно наполнения местных бюджетов. Шмыгаль сообщил, что средства из Фонда по борьбе с коронавирусом будут направлены на медицину и доплаты врачам, а следовательно - вернутся в регионы.

Мэры также подняли вопрос о возможности получения кредитных каникул для городов по проектам, которые проводят совместно со Всемирным банком, ЕБРР и другими международными финансовыми организациями.

"Правительство готово выступить посредником в переговорах для того, чтобы централизованно привлечь средства для городов. Международные финансовые организации предлагают различные виды помощи государству. Мы предложим, чтобы они эту помощь направили, например, не на закупки, а на возмещение части процентов по кредитам, чтобы снять с городов эту нагрузку", - сказал премьер.

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