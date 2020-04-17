 У командующего Нацгвардией Балана диагностирован коронавирус

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил заминистра МВД Антон Геращенко.

Он отметил: "Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное.

Генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции.

Все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование.

Национальная гвардия продолжает выполнять возложенные на нее задачи в полном объеме.

Обязанности Командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель - генерал-лейтенант Владимир Кондратюк".

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