EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
  2391  17
Материалы по теме:
Все про:карантин (3268) Национальная гвардия (1350) Балан (13) COVID-19 (4048) коронавирус (2685)

 У командующего Нацгвардией Балана диагностирован коронавирус

У командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана сегодня подтвержден положительный тест на коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил заминистра МВД Антон Геращенко.

Он отметил: "Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное.

Генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции.

Все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование.

Национальная гвардия продолжает выполнять возложенные на нее задачи в полном объеме.

Обязанности Командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель - генерал-лейтенант Владимир Кондратюк".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У военнослужащего-срочника Нацгвардии в Харькове подтвержден Covid-19: он госпитализирован

Источник: https://censor.net.ua/n3189905
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Проходить безсимптомно, а на людей з симптомами тестів не вистачає.
 показать весь комментарий
 
 
Если симптомы уже есть то и тест не нужен.
 показать весь комментарий
 
в таких хенералів стільки, що коронавірус швидше виснажиться
 показать весь комментарий
 
 
В Лаврі вже третя смерть, монах Ніколи нещодавно з Почаївської лаври перевівся. Схоже Почаїв є джерелом походження вірусу в Київській Лаврі
 показать весь комментарий
 
 
С ***** православной наверное общался,инструкции получал?
 показать весь комментарий
 
Ці всі боріси джонсони, балани і т.д. думають, що коронавірус їх боїться, бо вони займають грізне положення?
Тих, хто з влади захворіє, треба відправляти у відставку. Бо якщо чиновник не здатен забезпечити, організувати власну безпеку, то як йому довіряти життя країни?
 показать весь комментарий
 
муссорок с НКВД имени Авакяна приболел...
не жалко....
от слова совсем..
 показать весь комментарий
 
Мертвый не воскрес,
Хворый не загнулся.
Зрячий не ослеп,
Спящий не проснулся.
Весело стучали трусливые сердца...
Отряд не заметил потери бойца,
 показать весь комментарий
 
А какого х*** ему сделали тест, если нет симптомов!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх