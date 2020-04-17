 У командующего Нацгвардией Балана диагностирован коронавирус

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил заминистра МВД Антон Геращенко.
Он отметил: "Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное.
Генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции.
Все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование.
Национальная гвардия продолжает выполнять возложенные на нее задачи в полном объеме.
Обязанности Командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель - генерал-лейтенант Владимир Кондратюк".
Тих, хто з влади захворіє, треба відправляти у відставку. Бо якщо чиновник не здатен забезпечити, організувати власну безпеку, то як йому довіряти життя країни?
не жалко....
от слова совсем..
Хворый не загнулся.
Зрячий не ослеп,
Спящий не проснулся.
Весело стучали трусливые сердца...
Отряд не заметил потери бойца,