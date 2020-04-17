EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Здоровье
  872  6
Материалы по теме:
Все про:карантин (3268) тест (91) COVID-19 (4048) коронавирус (2685) Голубовская (1)

 Украинские врачи разрабатывают новые тесты на иммунитет к коронавирусу, - Голубовская

Украинские инфекционисты, используя детекцию антител у переболевших COVID-19, расширят возможности диагностики и лечения этой болезни.

Об этом в интервью Укринформу сообщила врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, информирует Цензор.НЕТ.

Так, на вопрос о возможности использования крови переболевших COVID-19 для того, чтобы лечить ею новых больных, Голубовская отметила: "Помимо переливания плазмы, о котором все говорят, методы ИФА (иммуноферментный анализ) открывают совершенно другие возможности в области диагностики. Это высокочувствительные методы, которые важны не только в остром периоде, но и для тех, кто переносит заболевание бессимптомно. Ведь количество инфицированных и количество заболевших – это разные вещи. И количество инфицированных можем обнаружить только путем таких вот исследований".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Если не сработают противокашлевые, то будем пробовать барокамеру", - врачи не могут остановить кашель у больной COVID-19 14-летней девочки

По словам Голубовской, "до сегодняшнего дня у нас была возможность тестировать только быстрыми методами, но они имеют совсем другую специфичность и чувствительность, они скорее – скрининг для самотестирования".

Тесты ИФА, по мнению врача, позволяют тестировать переболевших пациентов и в будущем помогут получить специфические иммуноглобулины, специфические антитела строго против этого вируса.

Также на Цензор.НЕТ: "Пусть им икнется", - выздоровевший от COVID-19 нардеп Рудык передал пожелание заразившим его коллегам. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3189904
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
То, что украинские врачи способны что то там разработать у меня вызывает смутные сомнения.
Хочется обратить внимание на другое - вчера Ляшко и сегодня эта тетка кабы намекают, что число переболевших в легкой форме или умерших от вируса в прошлые периоды неизвестна.
Возможно уже большинство населения и переболело, хз.
Для выяснения этого факта необходимо провести тестирование людей без признаков болезни на предмет иммунитета к этому вирусу.
 показать весь комментарий
 
В Дании в настоящее время сожалеют о блокировке: «Мы не должны были нажимать кнопку «стоп». Система здравоохранения Дании контролировала ситуацию. Полная блокировка была слишком радикальной» - утверждает профессор Йенс Отто Лунде Йоргенсен из Орхусской университетской больницы. Дания в настоящее время вновь открывает школы.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх