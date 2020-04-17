 Зеленский поручил Ермаку руководить подготовкой ежегодного послания президента Раде. ДОКУМЕНТ

Соответствующее распоряжение №275/2020-рп опубликовано на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Утвердить в составе рабочей группы по подготовке проекту ежегодного Послания Президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины (далее - рабочая группа) Ермака Андрея Борисовича - Руководителя Офиса Президента Украины, назначив его руководителем рабочей группы и возложив на него руководство подготовкой проекта", - сказано в документе.

Зеленский также поручил вывести из состава рабочей группы руководителя бывшего ОП Андрея Богдана, освободив его от исполнения обязанностей руководителя этой рабочей группы.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 11 февраля уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента и назначил на эту должность Андрея Ермака.