 Прошу городского главу отстранить меня от должности первого замглавы КГГА на время следствия, - Поворозник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Поворозник отметил: "Вы знаете о ситуации, которая вокруг меня разворачивается и которая меня самого шокировала. Я благодарю тех, кто написал и сказал слова поддержки.

Допрос сегодня не состоялся, но я хочу, чтобы следствие завершилось оперативно, было объективным и прозрачным.

Хочу еще раз подчеркнуть, что не требовал ни с кого денег и взятки не брал. Я понимаю, что эта история получила большой резонанс и бросает тень на городскую власть. Я готов на сотрудничество со следствием.

И чтобы не было мыслей, что каким-то образом могу влиять на следствие, я принял решение и обратился к городскому голове с просьбой отстранить меня от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА на время проведения следствия.

Надеюсь, что эта история закончится быстро и справедливо. Я убежден, что расследование должно быть объективным и незаангажированным".

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Напомним, 14 апреля СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски.