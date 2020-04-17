EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Киевские новости
  758  10
Все про:КГГА (2396) следствие (217) Поворозник (62)

 Прошу городского главу отстранить меня от должности первого замглавы КГГА на время следствия, - Поворозник

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник сообщил, что обратился к городскому голове с просьбой отстранить его от исполнения занимаемой должности на время расследования дела о якобы получении им взятки от представителя компании-застройщика.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Поворозник отметил: "Вы знаете о ситуации, которая вокруг меня разворачивается и которая меня самого шокировала. Я благодарю тех, кто написал и сказал слова поддержки.

Допрос сегодня не состоялся, но я хочу, чтобы следствие завершилось оперативно, было объективным и прозрачным.

Хочу еще раз подчеркнуть, что не требовал ни с кого денег и взятки не брал. Я понимаю, что эта история получила большой резонанс и бросает тень на городскую власть. Я готов на сотрудничество со следствием.

И чтобы не было мыслей, что каким-то образом могу влиять на следствие, я принял решение и обратился к городскому голове с просьбой отстранить меня от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА на время проведения следствия.

Надеюсь, что эта история закончится быстро и справедливо. Я убежден, что расследование должно быть объективным и незаангажированным".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Почему СБУ фальсифицирует информацию? Цель - дискредитировать мэрию Киева, - Поворозник. ДОКУМЕНТ

Напомним, 14 апреля СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски.

Источник: https://censor.net.ua/n3189899
 
 
 Топ комментарии
 
Це ж ми при Порошенко погано жили, а тепер у-х-х !

Прошу городского главу отстранить меня от должности первого замглавы КГГА на время следствия, - Поворозник - Цензор.НЕТ 2019
 показать весь комментарий
 
Винуватий чи невинуватий Поворозник, але справедливого суду не буде. Беріть суддя Вовка і нехай судить.
 показать весь комментарий
 
Помилилися їхні батьки у свій час!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Народ поверил словам Коломойского: Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский. 13.11.19/ На деле всё иначе.Порошенко казнён?-Нет. Откупился.Подельники Свинарчукгейта казнены? Нет.Откупились.Гримчак казнён? Нет. Откупился. Шереметгейт разваливается.-Откупились.На взятке в 150 тысяч долларов задержана директор департамента ОП Кондзеля.Начинавшая при Порошенко .Казнена?-Нет.Откупилась. Подельники Роттердам+ казнены? Нет.Откупились./Злодеи откупались у МВД и СБУ.Особый гнев трудящихся вызвал владелец диплома университета Соломона прокурор Рябошапка , заявивший Подозрение Порошенко уважающий себя юрист не подписал бы./ Власть СН оказалась продажной и коррупционной.За обман народа ответственного за власть СН Коломойского казнить. Кадры власти СН, Коломойским назначенные, Зеленского, Баканова, Авакова и пр. казнить.
 показать весь комментарий
 
 
Це ж ми при Порошенко погано жили, а тепер у-х-х !

Прошу городского главу отстранить меня от должности первого замглавы КГГА на время следствия, - Поворозник - Цензор.НЕТ 2019
 показать весь комментарий
 
 
135 євро за порушення карантину в Франції та 17-34 тис.гривень ( від 600 євро до 1200 євро) в Україні.

Таке враження, що ми разів в 5-10 фінансово заможніші, аніж французи......

Прошу городского главу отстранить меня от должности первого замглавы КГГА на время следствия, - Поворозник - Цензор.НЕТ 7494
 показать весь комментарий
 
 
73%: - Він так красиво пи....
Голосуймо за нього!
 показать весь комментарий
 
Ни одно из авторитетных изданий, включая Цензор, об этих мерах в Житомире не писал и не показывал.

Также как и не было закона запрещающего аграриями проводить посевную.
 показать весь комментарий
 
 
Винуватий чи невинуватий Поворозник, але справедливого суду не буде. Беріть суддя Вовка і нехай судить.
 показать весь комментарий
 
 
Нардепи з Слуги народу провели акцію "Маю_право_на_помилку" , як підтримку вчителів, які розповідають дітям про "Ліванську війну" Івана Грозного та білого ведмедя в Антарктиді..

Прошу городского главу отстранить меня от должности первого замглавы КГГА на время следствия, - Поворозник - Цензор.НЕТ 8687

- Ещё одна фотография из сегодняшней рады ....

Прошу городского главу отстранить меня от должности первого замглавы КГГА на время следствия, - Поворозник - Цензор.НЕТ 4880
 показать весь комментарий
 
 
Шо, Поровозник, підстава!?
Майте хоч сміливість визнати, що хабаруєте.
 показать весь комментарий
 
 
очень благородно. за ваши ....аные взятки можно внешний долг вернут
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх