 В Украине сейчас популисты, которые сложные вопросы обещали решить простыми рецептами. Нет простых путей, - Яценюк

Такое заявление сделал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности 17 апреля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Тема нынешней дискуссии: "Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?".

Арсений Яценюк подчеркнул, что сегодня нация должна объединиться перед вызовами: "Объединиться в том, что для нас наше украинское государство - это высшая ценность. Что гражданин Украины - это высшая ценность нашего государства. Объединиться в том, что у нас есть общая правда".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Начатые против активистов Майдана дела - работа российской агентуры в Украине, - Яценюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"У нас могут быть разные общественно-политические взгляды, и это нормально. Но общая правда заключается в том, что Россия напала на Украину. Что на Майдане расстреливали украинцев, которые боролись за независимость Украины. Что режим, который поддерживался Путиным и Россией, хотел уничтожить европейскую перспективу Украины. Совместная правда в том, что сегодня Украина нужна профессиональная власть с политическим лидерством", - подчеркнул он.

Примером такого политического лидерства Арсений Яценюк назвал канцлера Германии Ангелу Меркель: "Сегодня вся Европа и весь мир увидели, что тот, кто является настоящим политическим лидером, кто стоит на настоящих ценностях, - всегда выведет нацию, страну и государство с наибольшей кризиса. То же сегодня нуждается Украина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк: Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси нужно прекратить не на время карантина, а полностью. ВИДЕО

Он также вспомнил сегодняшнюю статью в Financial Times, в которой были слова президента Франции Эммануэля Макрона об угрозах прихода популистов к власти в Европе: "Позволю себе с ним не согласиться. В Европе уже популисты. Они уже пришли. В Украине сегодня, к сожалению, так же популисты, которые говорили, что наиболее сложные вопросы решат простейшими рецептами. Нет простых решений".

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что самое важное сейчас - базовые ценности, на которых "держится каждое государство и каждая нация". "В 2014 году мы устояли только по одной причине - мы были все вместе. И даже разногласия, которые у нас были, - а они всегда присутствуют, это естественно для каждой страны, - мы отложили их. Ведь мы знали, что у нас на повестке дня самый большой вызов - существование Украины и каждого украинца. Поэтому мы выиграли тогда и сейчас должны выиграть", - сказал Арсений Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк требует прекратить политические репрессии против Чорновол: президент и генпрокурор обязаны реагировать и останавливать беспредел

Кроме Арсения Яценюка участие в онлайн дискуссии также приняли участие:

- Мирослав Маринович, философ, правозащитник, вице-ректор Украинского Католического университета, член Инициативной группы "Первого декабря";

- Виталий Портников, журналист, публицист;

- Александр Турчинов, Председатель Верховной Рады Украины, и. о. Президента Украины - 2014 год, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2014-19 годах;

- Анка Фельдгузен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине;

Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда "Відкрий Україну", бывший заместитель министра иностранных дел Украины.

Киевский Форум по безопасности - центральный международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель КБФ - Фонд Арсения Яценюка "Відкрий Україну".