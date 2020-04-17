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 Политика Украины
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Все про:объединение (161) Яценюк (7834)

 В Украине сейчас популисты, которые сложные вопросы обещали решить простыми рецептами. Нет простых путей, - Яценюк

Сейчас необходимо национальное лидерство. Не только тех, кто представляет власть, но и неправительственные организации, украинские интеллектуалы, цвет украинской нации, - объединенное национальное лидерство. Мы не имеем права размениваться, тем более, во времена таких вызовов.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности 17 апреля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Тема нынешней дискуссии: "Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?".

Арсений Яценюк подчеркнул, что сегодня нация должна объединиться перед вызовами: "Объединиться в том, что для нас наше украинское государство - это высшая ценность. Что гражданин Украины - это высшая ценность нашего государства. Объединиться в том, что у нас есть общая правда".

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"У нас могут быть разные общественно-политические взгляды, и это нормально. Но общая правда заключается в том, что Россия напала на Украину. Что на Майдане расстреливали украинцев, которые боролись за независимость Украины. Что режим, который поддерживался Путиным и Россией, хотел уничтожить европейскую перспективу Украины. Совместная правда в том, что сегодня Украина нужна профессиональная власть с политическим лидерством", - подчеркнул он.

Примером такого политического лидерства Арсений Яценюк назвал канцлера Германии Ангелу Меркель: "Сегодня вся Европа и весь мир увидели, что тот, кто является настоящим политическим лидером, кто стоит на настоящих ценностях, - всегда выведет нацию, страну и государство с наибольшей кризиса. То же сегодня нуждается Украина".

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Он также вспомнил сегодняшнюю статью в Financial Times, в которой были слова президента Франции Эммануэля Макрона об угрозах прихода популистов к власти в Европе: "Позволю себе с ним не согласиться. В Европе уже популисты. Они уже пришли. В Украине сегодня, к сожалению, так же популисты, которые говорили, что наиболее сложные вопросы решат простейшими рецептами. Нет простых решений".

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что самое важное сейчас - базовые ценности, на которых "держится каждое государство и каждая нация". "В 2014 году мы устояли только по одной причине - мы были все вместе. И даже разногласия, которые у нас были, - а они всегда присутствуют, это естественно для каждой страны, - мы отложили их. Ведь мы знали, что у нас на повестке дня самый большой вызов - существование Украины и каждого украинца. Поэтому мы выиграли тогда и сейчас должны выиграть", - сказал Арсений Яценюк.

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Кроме Арсения Яценюка участие в онлайн дискуссии также приняли участие:

- Мирослав Маринович, философ, правозащитник, вице-ректор Украинского Католического университета, член Инициативной группы "Первого декабря";

- Виталий Портников, журналист, публицист;

- Александр Турчинов, Председатель Верховной Рады Украины, и. о. Президента Украины - 2014 год, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2014-19 годах;

- Анка Фельдгузен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине;

Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда "Відкрий Україну", бывший заместитель министра иностранных дел Украины.

Киевский Форум по безопасности - центральный международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель КБФ - Фонд Арсения Яценюка "Відкрий Україну".

Источник: https://censor.net.ua/n3189897
 
   
 Топ комментарии
 
Есть Сеня,есть ,надо таких как ты отправлять на НАРЫ до конца жизни и ВСЁ будет хорошо ! В Украине сейчас популисты, которые сложные вопросы обещали решить простыми рецептами. Нет простых путей, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9650
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что ж такие все умные становятся, как только от власти оттолкнули?
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Довели-довели:
Бубочку и "Слуг" к власти привели и 300 миллиардов из бюджета Бубочки украли.
Да, зе-тыпил?
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Есть Сеня,есть ,надо таких как ты отправлять на НАРЫ до конца жизни и ВСЁ будет хорошо ! В Украине сейчас популисты, которые сложные вопросы обещали решить простыми рецептами. Нет простых путей, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9650
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Ну как за что ,за то что Украину эти ребятки довели до такого состояния в котором она сегодня ,я бы их судил по статье ГЕНОЦИД а всё остальное бы шло прицепом .
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Довели-довели:
Бубочку и "Слуг" к власти привели и 300 миллиардов из бюджета Бубочки украли.
Да, зе-тыпил?
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Так ,твой Бубочка,год и доводил,у няго и спрашивай.
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Одне питання ! Що таке "доплата до мінімалки" і чому після її введення заскавчали ВСІ підприємці?!
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Абсолютный дебил.*Хуже не будеков*,для прикола,переживающих за кал у них сверх не пробиваемая лобовая броня. Изрыгни ещё раз на мой пост.Серый волк исхудался труднее стало найти,почти год скулит.
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А он в чеченскую воевал и стену разворовал - зе-тыпилу об этом на Г+Г рассказали.
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нє, касапа. Саме касапи хочуть Сеню засадити.
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Ти не с1рий вовк,ти зелений шакал,вибачаюсь перед Шакалом,просто г1ена.
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что ж такие все умные становятся, как только от власти оттолкнули?
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Ну тебе "стать умным" точно не грозит, зе-тыпил.
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Он первым отказался и добился от иглы газовой рашки, Причём с 5-ой попытки,переубеждая в первую очередь свободовцев и Батькивщину, несмотря на то,что находились в коалиции. Советую задуматься и критически прочитать свой не большой пост.Там есть противоречие.
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Говорит черт,который забор на границе с парашей из проволоки соорудил.Когда уже дно пробьется в этой стране???
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Ну так построил же!
А твои зе-слуги только и могут, что МАСКИ 2-х гривенные по 40 грн народу впаривать.
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зебіл, а що ти петраєш в інженерно-технічних спорудах прикордоного загородження?
Чи ти хотів "лінію Манергейма" за копійки державного фінансування?
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Просто перестать стрелять.
Просто перестать болеть.
Просто перестать замечать коррупцию.
Просто перестать есть.
Просто СДОХНУТЬ.
R.I.P.
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А Зеля с миллионера станет миллиардером,благодаря з.********?
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Короче, мы не ищем легких путей
"Завтра підемо вперед
Куля в лоб, так куля в лоб"
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в 14-м удержали потому, что рулил боговерующий Пастор, а популисты вылезли из ящика, так дорогому советскому народу.
В церковь идти надо Богу молиться, тогда и порядок в стране будет
"гибель народу без Слова Божьего" (с)
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Да ты шо.Пастор прям и спас Украину.Добровольцы это сделали,за что потом их Украина и закопала активными руками.
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В Украине сейчас популисты, которые сложные вопросы обещали решить простыми рецептами....через попу что ли?
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У кого что болит, тот о том и говорит.
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Да они оттуда только вылезли,только жить начали,а вы их снова туда отправляете? Несогласные они-то
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В Украине сейчас популисты, которые сложные вопросы обещали решить простыми рецептами. Нет простых путей, - Яценюк


И тем не менее этим популистам удается решать вопросы лучше чем решали вы с учетом того что у вас было бабло от МВФ.
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300 миллиардов ДЫРА в Бюджете и угроза ДЕФОЛТА, это по твоему "лучше"?!!!
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Хренахта платит. Когда уже тролльчатня моск включать начнет? Вопрос риторический.
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А лично у Вас качество жизни ухудшилось? Сомневаюсь. Если да, то скажите как.
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A sto konkretno oni zdelali za 1 god pravlenyja xorosego dlia liudej?
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Ukraine nado bylo ranse kogda Rumynija i Bolgarija vstupila ES vstupit v ES.No Julia otkazalas posla za desiovymi energoresursami s rosiji i mestnimi oligarxami.ES by vytianul tut dengi jest.Greciju vytianuli s 200 mlrd evro dolgov,tak tut toze.I teper etot krizis ne strasen dengi jest stob spasti liubuju ES stranu
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Сеня, ты становишься/стал одним из них. Еще немного поговоришь о спасении ДТЭК и дорога в партию СН будет открыта.
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"Хорошо бродить по улице,
С тёплым кроликом за пазухой"©
Глупый и наивный Кролик Сеня среди электората тщетно пытается отыскать долбодятлов, которые согласятся повторно наступить на грабли бренда «Яйценюк».

Еякуляцію скаженого собаки Яйценюкові на всю очкасту харю!
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грабли Яценюка - плюс 90 миллиардов в Бюджет.
грабли Бубочки - минус 300 миллиардов в Бюджет.
Знаешь, зе-тыпил, "грабли" Яценюка мне БОЛЬШЕ нравятся!
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********** Яйценюка? Хто ж тебе не даёт выцеловывать его хоть в плешь, хоть в жопу? Лишь бы на здоровье. А у меня на него неустранимая аллергия.
Но соткудова тебе-дебилу прымарудылось, шо я тащу за ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского и его падлючую ЗЕ-камарилью?
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Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?.
Уже никак. В этом и смысл новой реальности. Ее не просто так создавали. Сначала в головах, а потом и на практике.
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у кахи бендукідзе і саакашвілі були.менше попу треба лизати кунакам
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опять выполз, запахло вариантом снова к корыту.
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Сеня, вроде пулю в лоб, как простое решение, хотел пустить
не пули ни простого решения!???
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