 В Украине сейчас популисты, которые сложные вопросы обещали решить простыми рецептами. Нет простых путей, - Яценюк

Такое заявление сделал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности 17 апреля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Тема нынешней дискуссии: "Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?".
Арсений Яценюк подчеркнул, что сегодня нация должна объединиться перед вызовами: "Объединиться в том, что для нас наше украинское государство - это высшая ценность. Что гражданин Украины - это высшая ценность нашего государства. Объединиться в том, что у нас есть общая правда".
"У нас могут быть разные общественно-политические взгляды, и это нормально. Но общая правда заключается в том, что Россия напала на Украину. Что на Майдане расстреливали украинцев, которые боролись за независимость Украины. Что режим, который поддерживался Путиным и Россией, хотел уничтожить европейскую перспективу Украины. Совместная правда в том, что сегодня Украина нужна профессиональная власть с политическим лидерством", - подчеркнул он.
Примером такого политического лидерства Арсений Яценюк назвал канцлера Германии Ангелу Меркель: "Сегодня вся Европа и весь мир увидели, что тот, кто является настоящим политическим лидером, кто стоит на настоящих ценностях, - всегда выведет нацию, страну и государство с наибольшей кризиса. То же сегодня нуждается Украина".
Он также вспомнил сегодняшнюю статью в Financial Times, в которой были слова президента Франции Эммануэля Макрона об угрозах прихода популистов к власти в Европе: "Позволю себе с ним не согласиться. В Европе уже популисты. Они уже пришли. В Украине сегодня, к сожалению, так же популисты, которые говорили, что наиболее сложные вопросы решат простейшими рецептами. Нет простых решений".
Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что самое важное сейчас - базовые ценности, на которых "держится каждое государство и каждая нация". "В 2014 году мы устояли только по одной причине - мы были все вместе. И даже разногласия, которые у нас были, - а они всегда присутствуют, это естественно для каждой страны, - мы отложили их. Ведь мы знали, что у нас на повестке дня самый большой вызов - существование Украины и каждого украинца. Поэтому мы выиграли тогда и сейчас должны выиграть", - сказал Арсений Яценюк.
Кроме Арсения Яценюка участие в онлайн дискуссии также приняли участие:
- Мирослав Маринович, философ, правозащитник, вице-ректор Украинского Католического университета, член Инициативной группы "Первого декабря";
- Виталий Портников, журналист, публицист;
- Александр Турчинов, Председатель Верховной Рады Украины, и. о. Президента Украины - 2014 год, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2014-19 годах;
- Анка Фельдгузен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине;
Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда "Відкрий Україну", бывший заместитель министра иностранных дел Украины.
Киевский Форум по безопасности - центральный международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель КБФ - Фонд Арсения Яценюка "Відкрий Україну".
Бубочку и "Слуг" к власти привели и 300 миллиардов из бюджета Бубочки украли.
Да, зе-тыпил?
...
А твои зе-слуги только и могут, что МАСКИ 2-х гривенные по 40 грн народу впаривать.
Чи ти хотів "лінію Манергейма" за копійки державного фінансування?
Просто перестать болеть.
Просто перестать замечать коррупцию.
Просто перестать есть.
Просто СДОХНУТЬ.
R.I.P.
"Завтра підемо вперед
Куля в лоб, так куля в лоб"
В церковь идти надо Богу молиться, тогда и порядок в стране будет
"гибель народу без Слова Божьего" (с)
И тем не менее этим популистам удается решать вопросы лучше чем решали вы с учетом того что у вас было бабло от МВФ.
С тёплым кроликом за пазухой"©
Глупый и наивный Кролик Сеня среди электората тщетно пытается отыскать долбодятлов, которые согласятся повторно наступить на грабли бренда «Яйценюк».
Еякуляцію скаженого собаки Яйценюкові на всю очкасту харю!
грабли Бубочки - минус 300 миллиардов в Бюджет.
Знаешь, зе-тыпил, "грабли" Яценюка мне БОЛЬШЕ нравятся!
Но соткудова тебе-дебилу прымарудылось, шо я тащу за ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского и его падлючую ЗЕ-камарилью?
Уже никак. В этом и смысл новой реальности. Ее не просто так создавали. Сначала в головах, а потом и на практике.
не пули ни простого решения!???