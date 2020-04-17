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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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Все про:карантин (3268) монастырь (52) Одесская область (1977) COVID-19 (4048) коронавирус (2685)

 В монастыре УПЦ на Одесчине у трех монашек обнаружен коронавирус

В Одесской области обнаружено еще 4 новых случая COVID-19 в сутки, 3 из них в Теплодарско женском монастыре (УПЦ МП).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Антикризисный штаб Одесской области.

В сообщени отмечается: "В Одесской области обнаружено еще 4 новых случая COVID-19. Это кроме тех 93, которые были озвучены утром.

Таким образом, в нашем регионе уже 97 человек больны COVID-19. Из них 33 - в Одессе, 25 в Подольске. Возраст самого младшего больного - 3 года, самого старшего - 87 лет.

Кроме того, среди "новеньких" - три представителя УПЦ МП из Теплодара. Раньше в Теплодарском женском монастыре болезнь была обнаружена у одной из монашек".

Также читайте: В Ионинском монастыре в Киеве ввели карантин из-за вспышки коронавируса, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3189893
 
 
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Чи не новость, а вот ежели бы обнаружили сифилис тогда ... )))
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неправдива ФОТКА.

бактеріологічна зброя,якою на Паску вирішили скористатись ФСБ-шники в рясах в Україні спрацює не відразуУ монастирі УПЦ на Одещині у трьох монахинь виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 6183
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бо тільки РПЦвУ продовжує масові 'богослужіння
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як тепер визначити оте коло людей, які чи занесли, чи підчіпили ?
не зізнаються... (тайна исповеди...)
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Наверное лесбиянили с настоятельницей, а та до этого ездила молиться ко святым местам средиземноморья где святые апостолы проповедовали
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з довбнями трускавецькими в Куршевелі були? У монастирі УПЦ на Одещині у трьох монахинь виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 5527
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Раньше в Теплодарском женском монастыре болезнь была обнаружена у одной из монашек". Источник: https://censor.net.ua/n3189893
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хороше побажання для кацапських холуїв.... заодно можеш мертвечукам і бойкам здоровя побажати
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тоді передавай привіт гундяю.... на Волині багато таких правоцлавно кацапнутих?
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Вся Волинь православна, особливо Полісся
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я питаю про кацапську православну сатанинську церкву
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На свечки преза не надели, вот монашки залетели..
😇
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У 19 человек из Киевской духовной академии Украинской православной церкви Московского патриархата выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщается на странице академии в Facebook.

"16 апреля, около 21:00, Академия получила телефонное сообщение из Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, что по результатам тестов 19 человек (3 преподавателя и 16 студентов) получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом", - указано в сообщении.

ПЦР-тесты на COVID-19 были сделаны 14 апреля по распоряжению городского головы Киева Виталия Кличко.

Сообщается, что письменное подтверждение положительных результатов тестов ожидается 17 апреля.

По информации академии, все заразившиеся пребывают в общежитии на самоизоляции. Их состояние здоровья контролируют медработник

ПЦР-тестирование в духовной академии осуществляли и 15 апреля, однако его результаты пока неизвестны

Киевская духовная академия занимается подготовкой священников, церковных ученых и преподавательского состава для богословских учебных заведений. Находится на территории Киево-Печерской лавры.

https://antikor.com.ua/articles/373868-v_kievskoj_duhovnoj_akademii_proizoshlo_massovoe_zarahenie_covid-19
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а они в короновирусную сотню входят или свеженькие?
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Московський патріархат грається з вогнем.
Хочуть добитися щоби до їх церков ніхто вже не ходив! - от же ж ..раскольніки!
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Они просто исполняют наказы своего дедушки Ху:
У монастирі УПЦ на Одещині у трьох монахинь виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 875
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Боже праведный!! А они где умудрились его подцепить!!!!
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От тому там вище гусарів просили промовчати))
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Ні одного випадку захворювання в синагогах.Як таке може бути?Ось що буває,коли при владі іуди. У монастирі УПЦ на Одещині у трьох монахинь виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 420
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Кто наслал на гоев вирус? - Яхве. А оН чей божок? - Таки так.
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короновірус боїться звинувачень в антисемітизмі У монастирі УПЦ на Одещині у трьох монахинь виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 1120
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Яка УПЦ ???То НЕ УКРАЇНСЬКА церква , бо фанати кацапського Гундяната не можуть бути (апрiорi) вiрними УКРАЇНСЬКОI церкви
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сто разів вже казав і залишаюся при думці що редактори Цензора -МАЛООСВІЧЧЕНА ШКОЛОТА У монастирі УПЦ на Одещині у трьох монахинь виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 1095
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Уж не посещал ли этих монашек, конечно исключительно с духовными требами, некто Паша по кликухе Мерседес? Или к примеру некий мирянин Новинский? Иначе с чего бы это, "сёстрам" ведущим аскетический типа образ жизни заразу подцепить? У монастирі УПЦ на Одещині у трьох монахинь виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 7539
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Пля - был же закон, что название "церковь Московского патриархата"
какая она нафиг "украинская"?
быдлячья страна, быдлячьи журнашлюхи, работающие на врага...
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а зато у нас чернозем и сотни тыс. народных песен!!111

а все злые будут - "гореть вечно")
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был чернозём - остались только песни...
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а яке ти маєш відношення до української культури,Козлов ?

чого говориш "нас",якщо тебе від ненависті до України "аж вивертає" ?
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Та может быть то ненависть не к Украине, а к бардаку в Украине...
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Потому шо у меня родной не российский язык. А почему вы спрашиваешь?
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Может хоть вирус изведёт с Украины...МП падриархат..?
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НІ... його можуть "вивести" лише самі віряни.

якщо кожен "ісконно вєрующій" усвідомить ,що смерть в його родині(на жаль ,статистика безжальна річ) - з вини московського попа...
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А они говорили,что токо гомосексуализм приводит к КВ,Онухрий там давно был,с пастырским проникновением?
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