 В монастыре УПЦ на Одесчине у трех монашек обнаружен коронавирус

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Антикризисный штаб Одесской области.
В сообщени отмечается: "В Одесской области обнаружено еще 4 новых случая COVID-19. Это кроме тех 93, которые были озвучены утром.
Таким образом, в нашем регионе уже 97 человек больны COVID-19. Из них 33 - в Одессе, 25 в Подольске. Возраст самого младшего больного - 3 года, самого старшего - 87 лет.
Кроме того, среди "новеньких" - три представителя УПЦ МП из Теплодара. Раньше в Теплодарском женском монастыре болезнь была обнаружена у одной из монашек".
бактеріологічна зброя,якою на Паску вирішили скористатись ФСБ-шники в рясах в Україні спрацює не відразу
не зізнаються... (тайна исповеди...)
😇
Об этом сообщается на странице академии в Facebook.
"16 апреля, около 21:00, Академия получила телефонное сообщение из Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, что по результатам тестов 19 человек (3 преподавателя и 16 студентов) получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом", - указано в сообщении.
ПЦР-тесты на COVID-19 были сделаны 14 апреля по распоряжению городского головы Киева Виталия Кличко.
Сообщается, что письменное подтверждение положительных результатов тестов ожидается 17 апреля.
По информации академии, все заразившиеся пребывают в общежитии на самоизоляции. Их состояние здоровья контролируют медработник
ПЦР-тестирование в духовной академии осуществляли и 15 апреля, однако его результаты пока неизвестны
Киевская духовная академия занимается подготовкой священников, церковных ученых и преподавательского состава для богословских учебных заведений. Находится на территории Киево-Печерской лавры.
https://antikor.com.ua/articles/373868-v_kievskoj_duhovnoj_akademii_proizoshlo_massovoe_zarahenie_covid-19
Хочуть добитися щоби до їх церков ніхто вже не ходив! - от же ж ..раскольніки!
какая она нафиг "украинская"?
быдлячья страна, быдлячьи журнашлюхи, работающие на врага...
а зато у нас чернозем и сотни тыс. народных песен!!111
а все злые будут - "гореть вечно")
чого говориш "нас",якщо тебе від ненависті до України "аж вивертає" ?
якщо кожен "ісконно вєрующій" усвідомить ,що смерть в його родині(на жаль ,статистика безжальна річ) - з вини московського попа...