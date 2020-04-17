 "Еб#нулась", - "слуга народа" Дубинский о коллеге по фракции Богуцкой

Свою позицию народный избранник озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня есть две версии происходящего.
- Лиза Богуцкая таки еб@улась.
- Совершает глубокий ан#илингус для перехода на должность в правительстве", — написал он.
"ТП ЛБ", — добавил депутат в адрес Богуцкой через какое-то время.
Ранее Богуцкая раскритиковала в комментариях в Фейсбуке своих коллег по фракции Дубинского, Бужанского, Полякова и Василевскую-Смаглюк. "Это самое дно фракции СН", — написала нардеп о коллегах.
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Причем вылилось оно в поток взаимных оскорблений и обвинений во внутрипартийном чате и в анонимных телеграм-каналах, которые ведут "слуги народа".
Из сообщений из чата "мажоритарщиков" "Слуги народа", где депутат Никита Потураев обратился к неким коллегам по фракции, которых он обозначил как "темных г@вномесов", а также использовал в их отношении иные оскорбительные дефиниции, которые объединяло наличие слова "темный".
Вероятно, имеются в виду депутаты от "Слуги народа", которые ведут телеграм-канал "Темный рыцарь".
Связь с ним приписывают нардепам из так называемой "группы Коломойского". В частности, Александру Дубинскому, но сам он это отрицает.
"Эй, темный пид@рок! Я знаю, ты ссыкливый анонимный клоп". "Топчи землю пока, мразь - ты нам еще пригодишься". "Эй, темные г@вномесы!". "Но вот вам новая история. Вы же ее мужественно засунете себе в анус, верно? Или сглотнете - уж не знаю, как у вас там пид@рков водится". "Не тебе путинской шлюхе рассказывать о связях других с эрэфией", - это далеко не полный список цитат Потураева.
Источник: https://informator.press/sluha-naroda-poturaev-nazval-kolleh-po-fraktsyy-putynskymy-shliukhamy-foto/
Коли вони відійдуть у політичну Вічність
На цвинтарі тихім небіжчики сплять,
Лиш вітер травою хитає.
Небіжчик Павло і небіжчик Василь
Тихесенько пісню співають.
Приспів:
О, Боже, який файний світ, світ, світ, світ,
Як тяжко його покидати,
Там цідять горілку, там цідять вино,
А пивом дають запивати.
Десь рипнули двері, десь гримнув костур,
Відкрилася з краю могила.
Небіжчик Павло і небіжчик Василь
Вже випили пляшку чорнила.
Приспів.
Небіжка Варвара побігла в буфет
І взяла там хліба і сала.
Для кума Павла вона взяла вина,
Горілки Гаврилові взяла.
Приспів.
Як випили всі вони тії чари,
Ой, скільки ж то було там сміху:
Скелети гриміли, кричали, ревли
- Доходило навіть до гріху.
Приспів.
На ранок картина було ось яка:
Костур Василя поламався,
Гаврило Павла відтягнув від труни,
А сам із Варваров зостався.
Приспів.
Нещасна моя країна. Нею правлять закінчені ідіоти та бесхебетні підтирки.
слуг лакеев.
"****...лся" - "слуга народа" Богуцкая о коллеге по фракции Дубинском...
https://ukrvision.com.ua/yak-nardep-dopomig-likarni-dubinskij-prodav-b-u-aparati-shvl-po-cini-novix/
Лікуючий Лікар@atom_mono84
Мабуть зараз в Україні немає нічого більш потворного, ніж деякі наші ЗМІ та деякі журналісти. Переконався в цьому остаточно, після розмови з родичами померлого.
Канали 1+1@tsnua, та ICTV зі своїми "надзвичайними новинами" @ICTVchannel,@ICTV_Fakty
- ви нелюди, ви кончені мразі.
а поряд Ківа очі 'потупив'..