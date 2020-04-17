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 Политика Украины
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Все про:Богуцкая Лиза (11) Слуга народа (813) Дубинский (105)

 "Еб#нулась", - "слуга народа" Дубинский о коллеге по фракции Богуцкой

Депутат "Слуги народа" Александр Дубинский отреагировал на критику со стороны своей коллеги по фракции Лизы Богуцкой.

Свою позицию народный избранник озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня есть две версии происходящего.

  1. Лиза Богуцкая таки еб@улась.
  2. Совершает глубокий ан#илингус для перехода на должность в правительстве", — написал он.

"ТП ЛБ", — добавил депутат в адрес Богуцкой через какое-то время.

Ранее Богуцкая раскритиковала в комментариях в Фейсбуке своих коллег по фракции Дубинского, Бужанского, Полякова и Василевскую-Смаглюк. "Это самое дно фракции СН", — написала нардеп о коллегах.

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Еб#нулась, - слуга народа Дубинский о коллеге по фракции Богуцкой 01
Еб#нулась, - слуга народа Дубинский о коллеге по фракции Богуцкой 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189891
 
 
 Топ комментарии
 
Такой жопы в политике умнас в стране не было за всю независимость.. Да чо там.. Такого вообще НИКОГДА не было..
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Какие избиратели такие и их избранники.
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После голосования в Раде за законопроект об изменениях в Регламент, за который не голосовало часть "слуг народа", связываемых с олигархом Игорем Коломойским, резко обострилось противостояние внутри президентской фракции.

Причем вылилось оно в поток взаимных оскорблений и обвинений во внутрипартийном чате и в анонимных телеграм-каналах, которые ведут "слуги народа".
Из сообщений из чата "мажоритарщиков" "Слуги народа", где депутат Никита Потураев обратился к неким коллегам по фракции, которых он обозначил как "темных г@вномесов", а также использовал в их отношении иные оскорбительные дефиниции, которые объединяло наличие слова "темный".
Вероятно, имеются в виду депутаты от "Слуги народа", которые ведут телеграм-канал "Темный рыцарь".
Связь с ним приписывают нардепам из так называемой "группы Коломойского". В частности, Александру Дубинскому, но сам он это отрицает.

"Эй, темный пид@рок! Я знаю, ты ссыкливый анонимный клоп". "Топчи землю пока, мразь - ты нам еще пригодишься". "Эй, темные г@вномесы!". "Но вот вам новая история. Вы же ее мужественно засунете себе в анус, верно? Или сглотнете - уж не знаю, как у вас там пид@рков водится". "Не тебе путинской шлюхе рассказывать о связях других с эрэфией", - это далеко не полный список цитат Потураева.

Источник: https://informator.press/sluha-naroda-poturaev-nazval-kolleh-po-fraktsyy-putynskymy-shliukhamy-foto/
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"**#нулась", - "слуга народа" Дубинский ./Ни Дубинский, ни Зеленский, ни Коломойский не назовут порноактрисой свою историческую родину и не будут прилюдно в ней материться. Для них Украина всего лишь территория зарабатывания денег. С аборигенами которой можно не считаться.
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да уж. при мыролюбной петюньке-тютюньке такого не было. было все по винницки, по реформаторски.
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Надіюсь скоро про Слуг Народу будемо співати таке "Їб#нулась", - "слуга народу" Дубінський про колегу по фракції Богуцьку - Цензор.НЕТ 9639
Коли вони відійдуть у політичну Вічність

На цвинтарі тихім небіжчики сплять,
Лиш вітер травою хитає.
Небіжчик Павло і небіжчик Василь
Тихесенько пісню співають.

Приспів:

О, Боже, який файний світ, світ, світ, світ,
Як тяжко його покидати,
Там цідять горілку, там цідять вино,
А пивом дають запивати.

Десь рипнули двері, десь гримнув костур,
Відкрилася з краю могила.
Небіжчик Павло і небіжчик Василь
Вже випили пляшку чорнила.

Приспів.

Небіжка Варвара побігла в буфет
І взяла там хліба і сала.
Для кума Павла вона взяла вина,
Горілки Гаврилові взяла.

Приспів.

Як випили всі вони тії чари,
Ой, скільки ж то було там сміху:
Скелети гриміли, кричали, ревли
- Доходило навіть до гріху.

Приспів.

На ранок картина було ось яка:
Костур Василя поламався,
Гаврило Павла відтягнув від труни,
А сам із Варваров зостався.

Приспів.
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навіть цей прихлєбатель бєнін зрозумів що богуцька навіжена дуринда. І там таких богуцьких і дубінських 99,9 %.. (((
Нещасна моя країна. Нею правлять закінчені ідіоти та бесхебетні підтирки.
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Высокие, высокие отношения... как раз уровня слуг лакеев.
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"**#нулась", - "слуга народа" Дубинский о коллеге по фракции Богуцкой...

"****...лся" - "слуга народа" Богуцкая о коллеге по фракции Дубинском...
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Лікуючий Лікар@atom_mono84





Мабуть зараз в Україні немає нічого більш потворного, ніж деякі наші ЗМІ та деякі журналісти. Переконався в цьому остаточно, після розмови з родичами померлого.
Канали 1+1@tsnua, та ICTV зі своїми "надзвичайними новинами" @ICTVchannel,@ICTV_Fakty
- ви нелюди, ви кончені мразі.
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Просто святых людей Зеленский привёл во власть.
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Это не монобольшинство а монобанка с пауками,Хотя бы скорее уже пережрали друг друга.
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Якщо у фракції "Слуга народу" проявляються різні течії, то це нормально. Це є гарантією хоч якоїсь стабільності. Були б вони зомбовані, як один, то стався б соціальний вибух. І вся країна пішла б під уклін. А так ці протирічча в правлячій більшості протестні настрої суспільства роспорошують.
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Люди мають кожен займатись своєю справою. Один раз на декілька років кожен має бути громадянином і проголосувати за свого кандидата у владу. У 2010му якась кількість громадян проголосувала "противсіх" і тим привела до влади російського шпигуна Янека. Який посадив Юлю. А тепер ці ..... особи продовжують лити на Юлю бруд. Бо визнати свою помилку - треба мати мужність. А мужності у самозакоханих "противсіхів" обмаль. Але закликаю їх, визнайте свою помилку і ви врятуєте і себе і Україну.
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Займались сексом Ліза і Дубинський
а поряд Ківа очі 'потупив'.. "Їб#нулась", - "слуга народу" Дубінський про колегу по фракції Богуцьку - Цензор.НЕТ 1910 "Їб#нулась", - "слуга народу" Дубінський про колегу по фракції Богуцьку - Цензор.НЕТ 5253
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Прибиральниці в Раді отримують зарплатню навіть під час карантину. Приберуть.
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Особливу увагу треба звернути на вишуканий стиль та неабияку культуру спілкування народних обранців.
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если так общаются депутаты, то что можно требовать с народа.
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Партия СН партия дна и зеленной биомассы не своего мнения ни понятий марионетки на шарнирах а ихние междусобойчики это хорошо быстрее их рейтинги уйдут на дно и донный ил
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Депутаты, точнее, типа депутаты, а не могли бы вы так не позориться? А то очень стыдно за вас, нам, гражданам Украины.
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да, было дело, но это не значит что они не подлежат критике, и что они вечные.
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