 США требуют от Китая информацию о происхождении коронавируса, - Помпео

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Это касается науки и эпидемиологии. Нам нужно понять, что произошло для того, чтобы сократить риск для американцев в ближайшие дни, недели и месяцы и восстановить мировую экономику. Это очень важно", - заявил Помпео в эфире телеканала.
По словам главы госдепа, администрация президента США Дональда Трампа "все еще пытается" получить от Китая разрешение на осмотр экспертами лаборатории, из которой, по мнению Вашингтона, начал распространяться коронавирус COVID-19.
Помпео подчеркнул, что "сейчас стало предельно ясно, что Коммунистическая партия Китая и Всемирная организация здравоохранения не донесли эту информацию (о вирусе - ИФ) до международной общественности, как от них требовалось".
Он отметил, что именно из-за того, что Китай скрывает информацию о COVID-19, мир столкнулся с "этой глобальной пандемией".
Накануне Помпео заявил, что считает, что Китай должен нести ответственность за то, что не в полном объеме предоставил имеющуюся в его распоряжении информацию о коронавирусе COVID-19.
"Китайское правительство должно сказать правду, и его следует привлечь к ответственности", - заявил глава госдепа в эфире телеканала Fox News.
По его словам, он провел многочисленные беседы с коллегами из различных стран мира. "Все они тоже видят отсутствие своевременной общей информации. Это не просто поставило под угрозу американцев, это поставило под угрозу людей по всему миру", - отметил Помпео.
Ранее американский телеканал CNN сообщал, что власти США изучают версию того, что источником COVID-19 был не рынок в Ухане, а лаборатория в этом же городе. В Вашингтоне не считают, что вирус связан с какой-либо работой над биологическим оружием, его распространение, видимо, было случайностью, отмечает CNN. Такую теорию продвигают сторонники президента США Дональда Трампа, в том числе некоторые республиканцы в Конгрессе.
Телеканал Fox News со ссылкой на источники в свою очередь сообщал, что коронавирус COVID-19 хранился в лаборатории в Ухане, и "нулевым пациентом" был ее работник. По данным источников телеканала, на уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей, а при помощи уханьского рынка Китай пытался отвлечь внимание от лаборатории.
Американские спецслужбы проинформировали Госдеп о попытках давления финансовой группы Alibaba Group на Всемирную организацию здравоохранения. Вопрос касался о возможности передачи вируса 2019- nCoV через почтовые посылки. ВОЗ выступило с заявлением о невозможности такого заражения. На запрос Госдепа о достоверности данного заявления, специалисты военной медико-биологической службы США сообщили что в условиях закрытого почтового отправления вирус 2019nCoV может сохранять свою вирулентность приблизительно около 5 дней.
Из доклада военно-биологической службы США.
Латентный (*скрытый) период развития заболевания - до 30 суток.
Основная причина смерти - полиорганная недостаточность в результате иммунного поражение организма неизвестной этиологии. (*вирус поражает все органы человека. Специфического действия на какой либо не выявлено.Кроме того это означает что даже в случае излечения последствия для организма сохраняются).
Повышение температуры не есть диагностическим признаком, а развивается уже после поражения органов.
Вирус 2019nCoV не передается через продукты питания. Основной зафиксированный метод передачи - воздушно-капельным путем. Стандартные марлевые повязки распространения вируса не задерживают.
Возбудитель вируса относится к новой ветви короновирусов, имеющей принципиальные отличия от известных науке.
Специфического лечения вируса пока не существует, Все известные случаи излечения связаны с применением для лечения препаратов специфической терапии для ВИЧ.
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5 марта 2020 г. на экстренном заседании правительства Италии было принято решение об использовании в качестве протокола предотвращения распространения Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) протокола разработанного медико-биологической службой вооруженных сил США (US Army Biomedical Services).
Данный протокол базируется на следующих позициях:
1. Вирус «SARS-CoV-2» (возбудитель COVID-19) является высоко мутационным биологическим объектом. На данный момент точно зафиксировано 5 типовых модификаций вируса, достаточно резко отличающихся от исходного образца начала эпидемии. Общее содержание мутированных форм в европейских образцах составляет 3,5-6.6 % ( *в китайских 1,6-5,8 %.).
2. Инкубационный, латентный период развития вируса в организме носителя составляет приблизительно 24 дня.
3. Контагиозная вирулентность вируса «SARS-CoV-2» (возбудитель COVID-19) в зависимости от мутационной формы может колебаться от 15 до 40 %.
4. В связи с повышением и ростом общего содержание мутированных форм в европейских образцах, возникает увеличенный риск неполного обнаружения мутированных форм вируса стандартными тест-системами и очень высокий риск неполного обнаружения мутированных форм вируса стандартными экспресс тест-системами.
5. Единственным профилактическим методом действенным в данной ситуации является карантинное закрытие территорий.
та його вже звільнили заднім числом і все зачистили...та всі знають як це робиться,саме тому там ввели тотальну цензуру на тему к.віруса у ЗМІ потрапляє тільки та інформація,що погоджено з владою.
атомной бомбой ******* ,в начаде января !!
Они сегодня провели инвентаризацию и уточнение за весь предыдущий период.
чайнобиль китайцям однаково з рук не зійде
В США сейчас грубо говоря 700 000 зараженных, на них приходится примерно 32 000 умерших. Пропорционально увеличиваем количество до вашего гриппа и получаем примерно 32 000 х 70 = 2 240 000. А ведь у этого вируса заразность - больше чем у гриппа.
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Це так саме, як росіяни полізли на наші позиції, вбили наших військових, ми спалили пару російських танків Т-72 і зажмурили з десяток росіян, а наш прес-центр АТО говорив про провокації, а не військовий конфлікт з росією.