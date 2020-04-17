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 США требуют от Китая информацию о происхождении коронавируса, - Помпео

США продолжают требовать от Китая объяснений по поводу причин возникновения коронавируса COVID-19, сообщил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox Business.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Это касается науки и эпидемиологии. Нам нужно понять, что произошло для того, чтобы сократить риск для американцев в ближайшие дни, недели и месяцы и восстановить мировую экономику. Это очень важно", - заявил Помпео в эфире телеканала.

По словам главы госдепа, администрация президента США Дональда Трампа "все еще пытается" получить от Китая разрешение на осмотр экспертами лаборатории, из которой, по мнению Вашингтона, начал распространяться коронавирус COVID-19.

Помпео подчеркнул, что "сейчас стало предельно ясно, что Коммунистическая партия Китая и Всемирная организация здравоохранения не донесли эту информацию (о вирусе - ИФ) до международной общественности, как от них требовалось".

Он отметил, что именно из-за того, что Китай скрывает информацию о COVID-19, мир столкнулся с "этой глобальной пандемией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Помпео обвинили ВОЗ в ошибках во время пандемии коронавируса

Накануне Помпео заявил, что считает, что Китай должен нести ответственность за то, что не в полном объеме предоставил имеющуюся в его распоряжении информацию о коронавирусе COVID-19.

"Китайское правительство должно сказать правду, и его следует привлечь к ответственности", - заявил глава госдепа в эфире телеканала Fox News.

По его словам, он провел многочисленные беседы с коллегами из различных стран мира. "Все они тоже видят отсутствие своевременной общей информации. Это не просто поставило под угрозу американцев, это поставило под угрозу людей по всему миру", - отметил Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Многие высокопоставленные лица Китая говорили, что коронавирус в страну привезли США, - Помпео

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что власти США изучают версию того, что источником COVID-19 был не рынок в Ухане, а лаборатория в этом же городе. В Вашингтоне не считают, что вирус связан с какой-либо работой над биологическим оружием, его распространение, видимо, было случайностью, отмечает CNN. Такую теорию продвигают сторонники президента США Дональда Трампа, в том числе некоторые республиканцы в Конгрессе.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники в свою очередь сообщал, что коронавирус COVID-19 хранился в лаборатории в Ухане, и "нулевым пациентом" был ее работник. По данным источников телеканала, на уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей, а при помощи уханьского рынка Китай пытался отвлечь внимание от лаборатории.

Источник: https://censor.net.ua/n3189887
 
   
 Топ комментарии
 
У параши заодно запросите... США требуют от Китая информацию о происхождении коронавируса, - Помпео - Цензор.НЕТ 3960
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Треба починати з "Вектора" у Новосибірську і поступово переходити до Уханя!
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то кремль посіяв - китайці не винуваті
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Давно пора.а еще компенсацию пусть узкоглазые платят.всему миру
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covid-19 народжений ще в 2017 як грві і пустили його гуляти-мутувати тоді по світу
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А за это тогда вообще сбросить атомную бомбу на них.они еще должны ответить за одноразовые свои товары !желтые гандоны
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И не говори.из за этих ***** сов шашлыки накрылась медным тазом.за такое можно и ядерной бомбой их отрихтовать
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01.02.2020 г.

Американские спецслужбы проинформировали Госдеп о попытках давления финансовой группы Alibaba Group на Всемирную организацию здравоохранения. Вопрос касался о возможности передачи вируса 2019- nCoV через почтовые посылки. ВОЗ выступило с заявлением о невозможности такого заражения. На запрос Госдепа о достоверности данного заявления, специалисты военной медико-биологической службы США сообщили что в условиях закрытого почтового отправления вирус 2019nCoV может сохранять свою вирулентность приблизительно около 5 дней.

Из доклада военно-биологической службы США.
Латентный (*скрытый) период развития заболевания - до 30 суток.
Основная причина смерти - полиорганная недостаточность в результате иммунного поражение организма неизвестной этиологии. (*вирус поражает все органы человека. Специфического действия на какой либо не выявлено.Кроме того это означает что даже в случае излечения последствия для организма сохраняются).
Повышение температуры не есть диагностическим признаком, а развивается уже после поражения органов.
Вирус 2019nCoV не передается через продукты питания. Основной зафиксированный метод передачи - воздушно-капельным путем. Стандартные марлевые повязки распространения вируса не задерживают.
Возбудитель вируса относится к новой ветви короновирусов, имеющей принципиальные отличия от известных науке.
Специфического лечения вируса пока не существует, Все известные случаи излечения связаны с применением для лечения препаратов специфической терапии для ВИЧ.
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Из паРаши массово съезжают заражённые китайцы на родину !
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В параше вспышка пневмонии была еще в прошлом году в Сибири. Не оттуда ли рога?
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Я не очень верю в теории заговора, но коронавирус появился в Китае, а позже в Штатах после того, как те подписали между собой "большой договор", который постепенно выдавливает парашу с рынка нефти и газа. Саудиты и прочие нескрепные арабы к нефтюшке уже позже подключились- после того, как дедушка Ху совсем рамсы попутал...
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А ще цей договір завізували рептилоїди і з нібіру наслали теплу зиму
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То ли китайцы пытаются отвлечь, то ли Трамп пытается отвлечь на китайцев. Иначе ж придётся признаться, что ушами прохлопал...
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Та Путена клоун-Трамп выгораживает - переводит стрелки на Китай.
Всех клоунов нужно п.здить...
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От жеж англосакси... то не ту свиню заріжуть, то не ту свиню відгодують...
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схоже на маршрутку ...хтось "пукнув" а всі решта нюхають і думають про себе яка **** це зробила навіть тей хто то зробив теж думає яка падла ...
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С помощью простой,длинной веревки,можно точно определить,кто пукнул в автобусе.
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...але як це прив"язати до США Китаю та параші . ?
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Вы анекдот знаете? Вот так же, -как в анекдоте!
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Треба починати з "Вектора" у Новосибірську і поступово переходити до Уханя!
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В Новосибирске максимум мышу могли расчленить, или нескольких.
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И шо? Это вам так хочется. Может, скажешь, шо и антидот у вас есть?
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На "Векторе" есть, не сомневайтесь, но как об этом всем сказать? Паливно...
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А причём тут ягель? Ты кацапка берега попутала?
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Взрыв в центре вирусологии «Вектор» 16 сентября 2019 года | НГС - новости Новосибирска
16 вер. 2019 р. · Причина взрыва пока не установлена», - сообщила пресс-служба правительства. 16 сентября 18:20. В приёмной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора корреспонденту НГС сообщили, ...
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Бойовий вірус вирвався на волю з лабораторії в Ухані.
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08.03.2020 г.

5 марта 2020 г. на экстренном заседании правительства Италии было принято решение об использовании в качестве протокола предотвращения распространения Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) протокола разработанного медико-биологической службой вооруженных сил США (US Army Biomedical Services).
Данный протокол базируется на следующих позициях:

1. Вирус «SARS-CoV-2» (возбудитель COVID-19) является высоко мутационным биологическим объектом. На данный момент точно зафиксировано 5 типовых модификаций вируса, достаточно резко отличающихся от исходного образца начала эпидемии. Общее содержание мутированных форм в европейских образцах составляет 3,5-6.6 % ( *в китайских 1,6-5,8 %.).

2. Инкубационный, латентный период развития вируса в организме носителя составляет приблизительно 24 дня.

3. Контагиозная вирулентность вируса «SARS-CoV-2» (возбудитель COVID-19) в зависимости от мутационной формы может колебаться от 15 до 40 %.

4. В связи с повышением и ростом общего содержание мутированных форм в европейских образцах, возникает увеличенный риск неполного обнаружения мутированных форм вируса стандартными тест-системами и очень высокий риск неполного обнаружения мутированных форм вируса стандартными экспресс тест-системами.

5. Единственным профилактическим методом действенным в данной ситуации является карантинное закрытие территорий.
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все кто имеет подобие интеллекта это понимают, китаезов нужно натянуть по полной. иначе обновленные версии ковида ***** весь мир
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что коронавирус COVID-19 хранился в лаборатории в Ухане, и "нулевым пациентом" был ее работник Источник: https://censor.net.ua/n3189887
та його вже звільнили заднім числом і все зачистили...та всі знають як це робиться,саме тому там ввели тотальну цензуру на тему к.віруса у ЗМІ потрапляє тільки та інформація,що погоджено з владою.
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то кремль посіяв - китайці не винуваті
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Спасибі! Твої поради - найдійєвіші. Організм бориться
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надо было по этой желтой мрази,
атомной бомбой ******* ,в начаде января !!
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тем временем у китайцев снова рекорды +1,290 умерших
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Нет там никаких рекордов.
Они сегодня провели инвентаризацию и уточнение за весь предыдущий период.
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Ну вот, уже начинают задаваться интересные вопросы!
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На початку існувала така версія, що китайці щось вивели, а Трамп видно щось нає завдяки своїй всюдисущій розвідці.
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В їх стані "трєбовать" вони можуть хіба що в таких падких на долари геополітичних лузерів як Україна.
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якщо вимагають, значить базу доказів уже накопали
чайнобиль китайцям однаково з рук не зійде
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Надо признать, что цензор блокирует все кто не поддается коронапсихозу)
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Особливо тих, хто пише що в Рівненській обл. виявлено 2 випадки коронавірусу, а про 240 "врут укросмі". США вимагають від Китаю інформацію про походження коронавірусу, - Помпео - Цензор.НЕТ 1266
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Ухань - город миллионник (почти 12 млн.человек), огромное количество рейсов по всему Китаю, невероятно развита сеть скоростных железных дорог . Так вот эпидемия началась в середине декабря, аэропорты и ж/д вокзалы закрыли 23 января, т.е. через месяц. Месяц!!! Всё летало и ездило, люди активно передвигались. Надо знать, что международный аэропорт Ухань Тяньхэ обслуживает чуть больше 20 млн.человек в год, порядка 1.660.000 человек в месяц. В праздничные дни пропускная способность увеличивается в разы. Представьте количество рейсов и пассажиров, запертых внутри авиалайнеров, дышащих одним воздухом... + железные дороги... Население Китая = 1.404.328.000 чел. 82924 - заболевшие 3342 - умершие О какой высокой вирулентности идёт речь? Что до "Страшной пандемии", об этом можно говорить когда высокая смертность среди всех возрастных групп, как было в США в 2017 (умерло 37 детей) наберите в интернете "Грипп США 2017" открываю новости ТАСС от 18 октября 2018 г., где говорится, что сезон гриппа 2017-2018 в США стал самым смертоносным с 1970г. -Переболели 49 млн.человек - 960000 были госпитализированы - 79000 летальный исход (среди них 37 детей) Заметьте это цифры опубликованы в 2018, когда "запроса" на панику не было. Вспышки также в крупных городах. И что? Вы об этом что-нибудь слышали? Почти миллион госпитализировано и 79000 умерли. Разве рыли траншеи в парках для захоронения людей, строили палаточные госпиталя - НЕТ конечно! ВСЁ шло в штатном режиме, всем (почти миллион человек) хватило место и в больнице и на кладбище.
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Так, ми чули про рекордно холодну зиму 2017-18 в США, questions?
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49 млн.человек - 960000 были госпитализированы - 79000 летальный исход

В США сейчас грубо говоря 700 000 зараженных, на них приходится примерно 32 000 умерших. Пропорционально увеличиваем количество до вашего гриппа и получаем примерно 32 000 х 70 = 2 240 000. А ведь у этого вируса заразность - больше чем у гриппа.
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Ти уставший. І несеш маячню. Тому що про яку заразність можна говорити, якщо Ухань закрили тільки через місяць коли з'явився перший пацієнт. Чому така заразна хвороба не розповзлася по всьому Китаю? Логічно думайте. І ваша арифметика це дитячий садок.
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Вот почему он не расползся по всему Китаю - разговор отдельный. Быть может у Китая и в правду есть вакцина.
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Ну якби було більше тестів то там би вже було тисяч 5 інфікованих. А це б дало більше можливостей для нагнітання паніки.
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Скорее всего китайцы не тестируют потому что поняли что это не вирус смертельный а истерия СМИ смертельная)
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Эй,козломордый,как дела у Гундяя? Еще жив,доходяга?
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Вроде недавно боролись против кремлёвской пропаганды, что вирус распространили американцы. Посмотрим как китайцы будут бороться против американской пропаганды. Попкон не подорожал? Надо затариться.
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В Вашингтоне не считают, что вирус связан с какой-либо работой над биологическим оружием, его распространение, видимо, было случайностью, отмечает CNN. Такую теорию продвигают сторонники президента США Дональда Трампа, в том числе некоторые республиканцы в Конгрессе.Источник: https://censor.net.ua/n3189887

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Це так саме, як росіяни полізли на наші позиції, вбили наших військових, ми спалили пару російських танків Т-72 і зажмурили з десяток росіян, а наш прес-центр АТО говорив про провокації, а не військовий конфлікт з росією.
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Трамп наехал на потомков Мао, пора им сдавать "северных братьев", у которых получили прототип вируса!
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Да эти ушлепки все замутили со своими опытами, а ********* их прикрывала и сейчас прикрывает....
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