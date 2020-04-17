 Досудебное расследование в отношении двух чиновников СВР, заключивших фиктивный договор на 2,2 млн грн, завершено, - САП

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в Фейсбуке САП.

В сообщении отмечается: "Сейчас бывшему заместителю председателя Службы внешней разведки Украины (далее - СВРУ), бывшему чиновнику СВРУ, бывшему исполняющему обязанности директора государственного предприятия и их защитникам открыто материалы дела для ознакомления.

После ознакомления обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу".

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В САП отмечают: "Как уже сообщалось, следствием установлено, что в августе - декабре 2014 года служащие Службы разведки, злоупотребляя своим служебным положением, организовали государственную закупку оборудования.

В результате СВРУ заключила с одним из государственных предприятий договор по поставкам оборудования и, вопреки нормативным документам, за еще не полученное оборудование СВРУ внесла полную предоплату.

Однако выяснилось, что предприятие условия договора не выполнило - оборудование не поставило и фактически и не могло поставить. А полученные средства руководитель госпредприятия легализовал, перечислив на счета компаний с признаками фиктивности.

Как следствие, интересам государства в лице СВРУ нанесен 2,2 млн гривен убытков, что установлено экономической экспертизой".

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"Действия бывших служащих Службы разведки квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Исполняющему обязанности директора государственного предприятия инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 УК Украины", - резюмировали в САП.