 "Если не сработают противокашлевые, то будем пробовать барокамеру", - врачи не могут остановить кашель у больной COVID-19 14-летней девочки

О своей борьбе с болезнью Лана пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. 17 апреля, по ее словам — 29-й день второй волны заболевания.
"Всю неделю провели в дневном стационаре, дочке капельницами пытались унять кашель. Ничего не сработало. Лор, аллерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог по своей части ничего не нашли, что может его провоцировать. Дочка даже глотнула зонд, чтобы исключить рефлюкс", — написала Максимова.
По словам женщины, кашлять дочке просто "нечем". "Остановились на том, что covid зацепил периферические нервные окончания в зоне трахеи, которые, судя по ее прошлым кашлям, близко расположены", — поделилась она.
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Лана пишет, что кашель ее дочери слышно в коридоре больницы, как только поднимаешься на этаж, а на задней стенке горла девочки появились кровоизлияния.
"Я уже думаю, что если не сработают противокашлевые, то будем пробовать барокамеру. Нужно с врачами посоветоваться, как в covid случаях. Раньше детей поднимали на самолете, если кашель был непонятный", — отметила Максимова.
Сама женщина жалуется на воспаленные подчелюстные лимфоузлы.
Историю борьбы Ланы Максимовой и ее семьи с COVID-19 можно прочитать здесь.
Чи війна з наркоманами б'є якраз по хворим?
Може і пробували...
Ти ж начебто лікар, вважаєш має допомогти?
Вся готовність нашої медицини, про яку з таким запалом відзвітувала влада.
Что это за бред? Это та женщина, у которой муж мотался по "странам СНГ" и которая считает, что КТ "безопаснее" рентгена?
Девочке скорейшего выздоровления! Это ужас, когда болеет ребенок и ты ничем не можешь ему помочь...
МАЙЖЕ ВСІ ПАЦІЄНТИ ОДУЖАЛИ: У США УСПІШНО ВИПРОБУВАЛИ ПРЕПАРАТ ВІД КОРОНАВІРУСУ
У США провели успішні попередні випробування щодо ліків проти коронавірусної інфекції.
Про це пише CNN.
Зазначено, що пацієнти хворі на Covid-19, які отримували експериментальний препарат під назвою "Remdesivir", швидко одужували, більшість людей їхала додому за лічені дні.
"У всіх пацієнтів, які брали участь у клінічному випробуванні препарату, були важкі респіраторні симптоми та лихоманка, але вони змогли вийти з лікарні після менш ніж тижневого лікування. Найкраща новина полягає в тому, що більшість наших пацієнтів вже виписані, що чудово. У нас загинуло лише двоє пацієнтів", - сказала доктор Кетлін Маллен, спеціаліст з інфекційних хвороб Чиказького університету, яка очолює клінічні випробування.
Ще в лютому Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що "Remdesivir виявив потенціал проти коронавірусу.
"Більшість наших пацієнтів є важкими, і більшість з них одужує за шість днів, тому тривалість терапії не повинна перевищувати 10 днів", - сказала Маллен.
Зазначено, що наразі існує точної терапії проти захворювання на Covid-19, яке може викликати важку пневмонію та гострий респіраторний дистрес-синдром у деяких пацієнтів. Але Національний інститут охорони здоров'я організовує випробування кількох препаратів та інших методів лікування, серед яких і "Remdesivir".