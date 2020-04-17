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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Здоровье
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 "Если не сработают противокашлевые, то будем пробовать барокамеру", - врачи не могут остановить кашель у больной COVID-19 14-летней девочки

Киевлянка Лана Максимова, ее муж и дочь почти 2 месяца болеют коронавирусной болезнью. Женщина считает, что за это время они успели переболеть дважды. У 14-летней Даши никак не проходит надсадный кашель.

О своей борьбе с болезнью Лана пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. 17 апреля, по ее словам — 29-й день второй волны заболевания.

"Всю неделю провели в дневном стационаре, дочке капельницами пытались унять кашель. Ничего не сработало. Лор, аллерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог по своей части ничего не нашли, что может его провоцировать. Дочка даже глотнула зонд, чтобы исключить рефлюкс", — написала Максимова.

По словам женщины, кашлять дочке просто "нечем". "Остановились на том, что covid зацепил периферические нервные окончания в зоне трахеи, которые, судя по ее прошлым кашлям, близко расположены", — поделилась она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Как вся моя семья переболела коронавирусом: советы выживших

Лана пишет, что кашель ее дочери слышно в коридоре больницы, как только поднимаешься на этаж, а на задней стенке горла девочки появились кровоизлияния.

"Я уже думаю, что если не сработают противокашлевые, то будем пробовать барокамеру. Нужно с врачами посоветоваться, как в covid случаях. Раньше детей поднимали на самолете, если кашель был непонятный", — отметила Максимова.

Сама женщина жалуется на воспаленные подчелюстные лимфоузлы.

Историю борьбы Ланы Максимовой и ее семьи с COVID-19 можно прочитать здесь.

Если не сработают противокашлевые, то будем пробовать барокамеру, - врачи не могут остановить кашель у больной COVID-19 14-летней девочки 01Если не сработают противокашлевые, то будем пробовать барокамеру, - врачи не могут остановить кашель у больной COVID-19 14-летней девочки 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189877
 
 
 Топ комментарии
 
Здоровья малышке. Пусть поправляется.
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Какой то хмырь-попомой лет 20 сказал, что это проблема больше пожилых людей..
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Какой то хмырь-попомой лет 20 сказал, что это проблема больше пожилых людей..
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Попомой - это слово из лексикона ватников-украинофобов. Типа, хохлы отсталые в Европе жопы моют. Ты это имел в виду? А ты видел, что в твоей любимой процветающей России творится и сколько там больных?
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А ще така ж говорила, що є лише "тіпи"вірусів A, B, C, D.🐸
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А лахтинські піськосмокти, кажуть, що коронавірус, це взагалі фейк Сороса і Гейтса...
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Здоровья малышке. Пусть поправляется.
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Кодеїн не пробували?
Чи війна з наркоманами б'є якраз по хворим?
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ХЗ
Може і пробували...
Ти ж начебто лікар, вважаєш має допомогти?
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Нервові закінчення можна тимчасово блокувати і подивитись чи це від них.
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Може і допомогти. Взагалі- почитав, гадаю, призначали. Вони в приватній клініці лікуються, там догляд має бути відповідним.
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Давно вже нема дитячих форм, здається, років з 10, про інші не знаю. А як кашлюк визнають?
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ПЛР-діагностика, бактеріологічне , серологічне дослідження. Там довго розповідати.
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Та ні. Не кашлюк. У мене сьогодні є випадок з підозрою на ковід. Я в себе на темі детально все описав-17.04.2020 09:50
Вся готовність нашої медицини, про яку з таким запалом відзвітувала влада.
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Та нинішні лікарі в основному спеціалізовані, по продажу масок в Китай....
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шлунковий сік та жовч закидається в стравохід та подразнює слизову оболонку.
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Рефлюкс чи ГЕРХ, хвороба , не працює якійсь клапан в шлунку і кислоту викидає в горло, печія, біль в грудині, трохи в бронхи віддає, кашель несильний і буває рідко.
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Саме така х-ня трапилася у мене коли я (після наїздів дружини) кинув курити. І це було чи не найменше зло у "букеті". Коли через 5,5 міс знову закурив - усе минулося окрім проблеми з сітківкою. І я попав на конкретні гроші, довічно.
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"Раньше детей поднимали на самолете, если кашель был непонятный" Источник: https://censor.net.ua/n3189877
Что это за бред? "Если не сработают противокашлевые, то будем пробовать барокамеру", - врачи не могут остановить кашель у больной COVID-19 14-летней девочки - Цензор.НЕТ 5178 Это та женщина, у которой муж мотался по "странам СНГ" и которая считает, что КТ "безопаснее" рентгена? "Если не сработают противокашлевые, то будем пробовать барокамеру", - врачи не могут остановить кашель у больной COVID-19 14-летней девочки - Цензор.НЕТ 4289
Девочке скорейшего выздоровления! Это ужас, когда болеет ребенок и ты ничем не можешь ему помочь...
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Истерика спадает? Решили подкачать? Понимаю. Но это вас не спасёт: за издевательство над народом под сказки о вирусе ответите по полной. "Если не сработают противокашлевые, то будем пробовать барокамеру", - врачи не могут остановить кашель у больной COVID-19 14-летней девочки - Цензор.НЕТ 3101
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звоніть в Чикаго ....звоніть в наше Посольство в США - чи можливо спасати Дитину цим ..."Remdesivir"

МАЙЖЕ ВСІ ПАЦІЄНТИ ОДУЖАЛИ: У США УСПІШНО ВИПРОБУВАЛИ ПРЕПАРАТ ВІД КОРОНАВІРУСУ

У США провели успішні попередні випробування щодо ліків проти коронавірусної інфекції.
Про це пише CNN.
Зазначено, що пацієнти хворі на Covid-19, які отримували експериментальний препарат під назвою "Remdesivir", швидко одужували, більшість людей їхала додому за лічені дні.
"У всіх пацієнтів, які брали участь у клінічному випробуванні препарату, були важкі респіраторні симптоми та лихоманка, але вони змогли вийти з лікарні після менш ніж тижневого лікування. Найкраща новина полягає в тому, що більшість наших пацієнтів вже виписані, що чудово. У нас загинуло лише двоє пацієнтів", - сказала доктор Кетлін Маллен, спеціаліст з інфекційних хвороб Чиказького університету, яка очолює клінічні випробування.
Ще в лютому Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що "Remdesivir виявив потенціал проти коронавірусу.
"Більшість наших пацієнтів є важкими, і більшість з них одужує за шість днів, тому тривалість терапії не повинна перевищувати 10 днів", - сказала Маллен.
Зазначено, що наразі існує точної терапії проти захворювання на Covid-19, яке може викликати важку пневмонію та гострий респіраторний дистрес-синдром у деяких пацієнтів. Але Національний інститут охорони здоров'я організовує випробування кількох препаратів та інших методів лікування, серед яких і "Remdesivir".
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Дибилизм процветает. Дайте ребенку свободу. Пусть ходит и кашляет. , Пусть делает что хочет. дибилы приковавшие ребенка к кровати по сути приковали её иммунитет.
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Надо вообще-то на фоне вируса и о коклюше не забывать.
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