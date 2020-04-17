EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Киевские новости, Здоровье
  534  9
Все про:Киев (18981) пожар (4065) смог (31)

 В воздухе Киева наблюдается постепенная нормализация ситуации, - КГГА о смоге в столице

Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота был превышено в воздухе Киева в течение 16 и 17 апреля.

Об этом сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов Андрей Мальованый,  передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КГГА. 

Северо-западный ветер принес в Киев воздушные массы с очагов пожаров Житомирской и Киевской областей.

"Согласно данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского содержание продуктов горения в Киеве на постах наблюдения было превышено вдвое, а содержание диоксида азота - почти в четыре раза. Сейчас наблюдается постепенная нормализация ситуации. Характер погоды 18 апреля не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха", - отметил Андрей Мальованый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В воздухе Киева зафиксированы продукты горения из Зоны отчуждения ЧАЭС - специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу, - КГГА

Последние данные о состоянии атмосферного воздуха также предоставил Центр общественного здоровья Института Марзеева. По их информации, содержание мелкодисперсной пыли в воздухе Киева находится в пределах нормы: PM 2,5 - 32 мкг, PM 10 - 41 мкг. Вчера эти показатели превышали в некоторых промежутках времени в 4,5 раза.

Частицы такого размера обычно возникают в результате механических процессов и переноса мельчайших частиц почвы ветром. Эти частицы, как правило, задерживаются в верхних дыхательных путях и выводятся из организма во время кашля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По загрязненности воздуха Киев уже не первый в мире, но по-прежнему в топ-10. ИНФОГРАФИКА

Также в КГГА заявили: "Учитывая ситуацию, специалисты призывают:

ограничить пребывание на открытом воздухе;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу по телефону.

Также напоминаем о необходимости соблюдать противоэпидемических мероприятий и ограничений. В частности, не выходить из дома без крайней необходимости".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вчера к пыльной буре добавились клубы дыма от лесных пожаров на Житомирщине, спутниковые снимки это подтверждают, - Антон Геращенко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3189872
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хренасе, що ж у вас там робиться, що в кімнатах воняє.
 показать весь комментарий
 
 
с утра воняло. причём всё было закрыто: окна и остекление балкона.
 показать весь комментарий
 
 
Дуже сильно смерділо! Вчора ще гірше було! Сьогодні з ранку легені розривалися!
 показать весь комментарий
 
жителям больших городов без смога нельзя ...они без него задохнутся В воздухе Киева наблюдается постепенная нормализация ситуации, - КГГА о смоге в столице - Цензор.НЕТ 5676
В воздухе Киева наблюдается постепенная нормализация ситуации, - КГГА о смоге в столице - Цензор.НЕТ 8149
 показать весь комментарий
 
 
Когда же вы перестанете пи... врать? Не в 4,5 раза, а в 10... больше чем в 10 раз.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2702322709989754&id=100006361538466
 показать весь комментарий
 
Ну, уже можно надеяться, что хуже не будет или нужно подождать еще 100 дней?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх