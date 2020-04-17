 Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ у Опытного, Гнутово и Старогнатовки, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, вблизи Опытного с направления населенного пункта Веселое противник применил автоматические станковые гранатометы.

Возле Гнутово оккупанты обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Для провокаций украинских подразделений, которые держат оборону у Старогнатовки, захватчики использовали крупнокалиберные пулеметы.

Применяя штатное вооружение, украинские воины прекратили обстрелы российских наемников. Потерь среди украинских воинов нет.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС.

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Итоги за прошедшие сутки

16 апреля вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из автоматического станкового гранатомета. Факт вражеского огня было зафиксировано недалеко от населенного пункта Пески.

По данным разведки, вчера наши подразделения, ведя оборонительные действия, ранили одного российского наемника.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции в районе проведения операции Объединенных сил раскрыто среди гражданского населения 3 грабежа, 2 мошенничества, 6 краж, 1 факт незаконного оборота оружия и 8 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 59 административных правонарушения.

Через контрольные пункты въезда-выезда линию соприкосновения граждане не пересекали.

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