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 Общество
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 В деле подозреваемого в убийстве майдановца экс-бойца "Омеги" Косенко более убедительные доказательства, чем в деле Чорновол, - Закревская

Адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская сравнила дела Экс-бойца "Омеги" Косенко, подозреваемого в убийстве майдановца и экс-нардепа Татьяны Чорновол.

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В одном и том же суде. В один и тот же день - вчера - было два процесса. Избирали меру пресечения Татьяне Черновол и омеговцу Владимиру Косенко. Обоим по событиями февраля 2014-го года", - говорится в сообщении.

"Татьяне Черновол - подозрение в поджоге офиса ПР и умышленном убийство человека, который там задохнулся, удаляя видео из системы видеонаблюдения. Татьяне избрали круглосуточный домашний арест. Судья Вовк.

Владимиру Косенко - бывшему омеговцу теперь охраннику частной фирмы - подозрение в убийстве Олега Ушневича, ранении Виталия Гукова из табельного оружия - пистолета Форт 14. Личное обязательство даже без ношения браслета. (ну чтобы мог работать дальше). Судья Ильева", - отметил Закревская.

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По словам Закревской, она не знает, какие доказательства обвинение предоставило для обоснования подозрения в умышленном убийстве в процессе по Черновол, но она детально писала, какие доказательства в деле по убийству Ушневича:

"- пули, извлеченные из тела Олега, из тела Виталия Гукова и третья - чудом не задевшая еще одного протестующего, отстрелены из пистолета Форт 14, закрепленном за Косенко;
- ранения Гукова на аллее совпадает по времени со стрельбой правоохранителей со снежной баррикады (следственный эксперимент, видео);
- среди гильз, собранных представителями офиса уполномоченной по правам человека в районе снежной баррикады две гильзы отстреляны из пистолета Форт 14, закрепленного за Косенко (показания, экспертиза);
- ранение Ушневича перед парапетом банка Аркада совпадает по времени со стрельбой правоохранителей с бетонной баррикады в районе грузовиков (следственный эксперимент, видео);
- свидетель Белый "подобрал" свою пулю через пару минут после ранения Ушневича. находился за тем же парапетом, до которого Олег не добежал", - сообщает она.

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"свой маршрут перемещения 20.02.2014 от Жовтневого через снежную к бетонной баррикаде, факт наличия в тот день закрепленного за собой Форт 14 и даже факт его испольвания (стрельба по фонарям) Косенко описывал в своих показаниях в Святошинском суде в деле по беркутам", - добавила она.

По ее словам, "до карантина на меру пресечения по Косенко приходила толпа Омеговцев".

"И знаю, что в последнее время часть свидетелей из Омеги, ранее дававших вполне развернутые показания, поразила внезапная амнезия.

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В деле подозреваемого в убийстве майдановца экс-бойца Омеги Косенко более убедительные доказательства, чем в деле Чорновол, - Закревская 01
В деле подозреваемого в убийстве майдановца экс-бойца Омеги Косенко более убедительные доказательства, чем в деле Чорновол, - Закревская 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189867
 
   
 Топ комментарии
 
огріти б це чмо Єбонітовою ломакою зі свинцевим стержнем..
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огріти б це чмо ********** ломакою зі свинцевим стержнем..
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Рембрант: "Вигнання зєлєнського з України"
Холст, пиво, віскі, самогон, пісюльки.

В деле подозреваемого в убийстве майдановца экс-бойца "Омеги" Косенко более убедительные доказательства, чем в деле Чорновол, - Закревская - Цензор.НЕТ 6163
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Какого количества кругов хватит. Одного или все 95
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Тут вполне похоже на умышленное убийство и нарушение 60 статьи Конституции.
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Не бачу різниці в рехформаторах...
Тіль турбо попередників мрії..
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Про Мировую революцию Питерской шпаны в 1917 году и пьяных матросов БАЛТфлота сраного не забудьте слово замолвить
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Це очевидно. Фуйло-портнов демонструє владу над зеленським
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дедываевалы блин,тошнит от вас крыс кремлевских...
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Он то же видосики записывал с признаниями и гордостью за содеяное?
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Обох в одну камеру...І Косенко стене легше,і в Чорновол характер покращиться...
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Глеваха,Киевская областная психоневрологическая больница, зав. диспанц. отделением Залуська О.В. - "Пациентке свойственно избыточно активная реакция на внешние раздражители и недостаточная способность адекватной оценки своих действий. Склонна к необдуманным, импульсивным действиям" В деле подозреваемого в убийстве майдановца экс-бойца "Омеги" Косенко более убедительные доказательства, чем в деле Чорновол, - Закревская - Цензор.НЕТ 4131
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А давайте так, Зебилы, Порхоидиоты. Все помнят минирование больницы, виновного нашли, до сих пор подозрения не выдвинули, так на Х...... нам такой генеральный?
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Разведка США прослушивала Зеленского в Омане....приплыли.............
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Та все це -відволікання уваги від дерибану!! Ще не звикли??
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Когда дебил Шариков станет смотрящим за быдлом,вам быстро дойдет...вы в дерьме
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Стыдно и позор власти!! Разочарование глядя на реванш регионалов!! Просырают достижения майдана в погоне за попытками держать липовые рейтинги. ПОЗОР!! Разочарован... а были такие надежды ... Верните Порошенко.. тот получше вроде для Украины
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Линия от Харькова до Одессы,это по сути Новороссия.Путлер.июнь.2012 год.Валдай.Забыли?
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А я ничего не забываю.дедова ПРИВЫЧКА,помнить о кремлевских Хмырях ВСЕГДА
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Зеленский спасет РАБссию.Одним звонком Трампу Зеленский снимет и Санкции и торговое эмбарго САУДИТОВ и даже нефть по 10 долларов за баррель.Зеленский сейчас ПРАВИТЕЛЬ МИРА.......
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За 15 лет в Украине родился только один политический лидер,из всей своры кремлевского быдла,это Порошенко.Жаль что я не его сторонник,а просто наблюдатель со стороны...,это типа, нравится ли тебе Хазанов или Жванецкий.Оба ШУТы,но кто то из них..Глаголит ИСТИНУ.... В деле подозреваемого в убийстве майдановца экс-бойца "Омеги" Косенко более убедительные доказательства, чем в деле Чорновол, - Закревская - Цензор.НЕТ 6911
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"Стало известно, как министр Малюська управляет АРМА в ручном режиме"

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), формально независимый государственный орган, кулуарно контролируется из кабинета министра юстиции Дениса Малюськи.

Переписку министра, в которой тот обсуждает назначение заместителем главы АРМА своей креатуры - на тот момент начальника отдела мониторинга эффективности менеджмента активов АРМА Виталия Сигидина, который впоследствии вр.и.о главы АРМА, опубликовал телеграм-канал «Арма: искусство воровать».

Исходя из данный переписки можно сделать вывод о том, что Малюська, который публично заявляет о том, что он не контролирует АРМА, на самом деле является фактическим руководителем данного Нацагентства, решая, в том числе, вопросы по назначению управляющего на Межигорье, которое, как известно, находится на балансе АРМА, о том, кого назначить на руководящие должности в Нацагентства.

Показательной является часть переписки, где Денис Малюська дал на тот момент и.о. директора Государственного бюро расследований Ирине Венедиктовой телефоны Виталия Сигидина и еще одного близкого к себе человека, бывшего советника Владимира Павленко, так как на незнакомые номера она не реагирует.

Также из переписки стало известно о том, что Малюська обращаться за медиа-поддержкой к заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко в обмен на получение контроля за крупнейшим медиа-холдингом UMH, который принадлежал сбежавшему олигарху Сергею Курченко, а сейчас управляется АРМА.
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Парасюка нужно было в 2014 году выбирать президентом, а не регионала порошенко. Вот вам и результат, майдан проиграл.
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Вы через месяц станете Соха Якутией,нахрен вам Зеленский или Кашпировский с доктором Кошмаровским???Быдло тупое..........
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