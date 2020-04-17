 В деле подозреваемого в убийстве майдановца экс-бойца "Омеги" Косенко более убедительные доказательства, чем в деле Чорновол, - Закревская

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В одном и том же суде. В один и тот же день - вчера - было два процесса. Избирали меру пресечения Татьяне Черновол и омеговцу Владимиру Косенко. Обоим по событиями февраля 2014-го года", - говорится в сообщении.
"Татьяне Черновол - подозрение в поджоге офиса ПР и умышленном убийство человека, который там задохнулся, удаляя видео из системы видеонаблюдения. Татьяне избрали круглосуточный домашний арест. Судья Вовк.
Владимиру Косенко - бывшему омеговцу теперь охраннику частной фирмы - подозрение в убийстве Олега Ушневича, ранении Виталия Гукова из табельного оружия - пистолета Форт 14. Личное обязательство даже без ношения браслета. (ну чтобы мог работать дальше). Судья Ильева", - отметил Закревская.
По словам Закревской, она не знает, какие доказательства обвинение предоставило для обоснования подозрения в умышленном убийстве в процессе по Черновол, но она детально писала, какие доказательства в деле по убийству Ушневича:
"- пули, извлеченные из тела Олега, из тела Виталия Гукова и третья - чудом не задевшая еще одного протестующего, отстрелены из пистолета Форт 14, закрепленном за Косенко;
- ранения Гукова на аллее совпадает по времени со стрельбой правоохранителей со снежной баррикады (следственный эксперимент, видео);
- среди гильз, собранных представителями офиса уполномоченной по правам человека в районе снежной баррикады две гильзы отстреляны из пистолета Форт 14, закрепленного за Косенко (показания, экспертиза);
- ранение Ушневича перед парапетом банка Аркада совпадает по времени со стрельбой правоохранителей с бетонной баррикады в районе грузовиков (следственный эксперимент, видео);
- свидетель Белый "подобрал" свою пулю через пару минут после ранения Ушневича. находился за тем же парапетом, до которого Олег не добежал", - сообщает она.
"свой маршрут перемещения 20.02.2014 от Жовтневого через снежную к бетонной баррикаде, факт наличия в тот день закрепленного за собой Форт 14 и даже факт его испольвания (стрельба по фонарям) Косенко описывал в своих показаниях в Святошинском суде в деле по беркутам", - добавила она.
По ее словам, "до карантина на меру пресечения по Косенко приходила толпа Омеговцев".
"И знаю, что в последнее время часть свидетелей из Омеги, ранее дававших вполне развернутые показания, поразила внезапная амнезия.
Холст, пиво, віскі, самогон, пісюльки.
Тіль турбо попередників мрії..
https://www.youtube.com/watch?v=YwBb_WYq_9A
Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), формально независимый государственный орган, кулуарно контролируется из кабинета министра юстиции Дениса Малюськи.
Переписку министра, в которой тот обсуждает назначение заместителем главы АРМА своей креатуры - на тот момент начальника отдела мониторинга эффективности менеджмента активов АРМА Виталия Сигидина, который впоследствии вр.и.о главы АРМА, опубликовал телеграм-канал «Арма: искусство воровать».
Исходя из данный переписки можно сделать вывод о том, что Малюська, который публично заявляет о том, что он не контролирует АРМА, на самом деле является фактическим руководителем данного Нацагентства, решая, в том числе, вопросы по назначению управляющего на Межигорье, которое, как известно, находится на балансе АРМА, о том, кого назначить на руководящие должности в Нацагентства.
Показательной является часть переписки, где Денис Малюська дал на тот момент и.о. директора Государственного бюро расследований Ирине Венедиктовой телефоны Виталия Сигидина и еще одного близкого к себе человека, бывшего советника Владимира Павленко, так как на незнакомые номера она не реагирует.
Также из переписки стало известно о том, что Малюська обращаться за медиа-поддержкой к заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко в обмен на получение контроля за крупнейшим медиа-холдингом UMH, который принадлежал сбежавшему олигарху Сергею Курченко, а сейчас управляется АРМА.