EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия
  341  5
Материалы по теме:
Все про:Беркут (8586) преступления против Майдана (129) ГБР (1166)

 Экс-сотруднику "Беркута" сообщено о подозрении по делу о разгоне Майдана 30 ноября 2013 г., - ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему милиционеру роты специального назначения полка милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в Киеве за разгон мирного собрания на Майдане Незалежности 30 ноября 2013 года.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следствие установило, что 30 ноября 2013 года подозреваемый превысил свои служебные полномочия и совершил административное задержание участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания он применил к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешал организации и проведению собрания", - говорится в сообщении.

Бывший правоохранитель подозревается в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием, в служебном подлоге и препятствовании проведению собраний (ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 366, ст. 340 Уголовного кодекса Украина).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проведены следственные эксперименты по делу об убийстве протестующих на Майдане, – Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3189866
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
це так, щоб віртуально врівноважити дурну ситуацію з Тетяною Чорновол?
 показать весь комментарий
 
 
Нет, это самоуправство без ведома Портнова. Щас он разберется.
 показать весь комментарий
 
 
зЭ-еРмаковські гниди роблять вигляд що перед "Законом" ВСІ рівні....- дешева постановка ватників про-кацапських...
 показать весь комментарий
 
Подозревается в превышении служебных полномочий ? Наверное, в должности понизят теперь. Зеленый вариант правосудия в отношении убийц Небесной Сотни.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх