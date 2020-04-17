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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
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 За время карантина полиция изъяла более тысячи несертифицированных тестов на коронавирус

Правоохранители с начала карантина изъяли из нелегального оборота 1049 несертифицированных тестов на коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.

"В целом с начала карантинных мероприятий из нелегального оборота изъято: 1049 несертифицированных тестов на определение COVID-19, 8888 бутылок и 2760 литров поддельных антисептических средств, 35,4 тыс. медицинских масок и респираторов", - отметили в полиции.

Также полиция установила 236 человек, которые в сети разместили ложную или провокационную информацию о коронавирусе. В частности обнаружили 179 интернет-ссылок, по которым мошенники обманывали граждан, продавая несуществующий товар, во время пандемии. Сейчас их противоправная деятельность заблокирована.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189863
 
 
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Хочу бачити сертифікати на дозволені.
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Систему УкрСЕПРО скасовано. Звідки ті сертифікати?
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Маски и респираторы тоже поддельные За время карантина полиция изъяла более тысячи несертифицированных тестов на коронавирус - Цензор.НЕТ 5703? И о какой сертификации идет речь, когда она отменена в Украине с 01.01.18 г. Больше похоже на ментовский беспредел,,,
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Пане Ляшко, чи не ті ,раптом, експрес тести широко використовуються в Україні, що Італія повернула Китаю через їх китайську якість? Бо враховуючи менталітет щирого українського чиновника (заробити на всьому, навіть на життях людей), щось дуже вже низькі офіційні показники досі в нас.
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что за идиотские заголовки. ну нет в стране официально сертифицированных тестов.
что привезли то и применяется. страна не пуганных идиотов, как говорил не забвенный Абдулов.
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Треба ще всі "несертифіковані" ПЛР тести "знищити" шляхом вивезення їх за кордон та по приватних клініках.
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Как то надо слово "не сертифицированные" поменять на понятные: не крышёванные, не отстегнутые, не одобренные , не "освяченые".....
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"Шейте маски сами". "изъято 35,4 тыс. медицинских масок и респираторов".
С таким рвением они скоро на улицах сертификаты на маски требовать будут. За время карантина полиция изъяла более тысячи несертифицированных тестов на коронавирус - Цензор.НЕТ 6985
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