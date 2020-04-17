 Автобаза президента не передавала свои авто медучреждениям, потому что они используются Зеленским и ОП, - СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

В ответ на запрос журналистов в "Автобазе Государственного управления делами" отметили: "Автобаза ГУД не передавала транспортные средства со своего автопарка медицинским учреждениям Украины. Автотранспортные средства, находящиеся на балансе организации, используются в установленном порядке для транспортного обеспечения президента Украины, Офиса Президента Украины, Государственного управления делами (в том числе учреждений здравоохранения, находящихся в управлении ГУД), а также для обслуживания официальных мероприятий и иностранных делегаций".

Всего на балансе этой автобазы по состоянию на середину апреля было 232 транспортных средства, среди которых Мercedes-Benz, Range Rover, BMW, Toyota, Volkswagen, Skoda, Ford.

"В отличие от ГУД, ранее в Верховной Раде решили передать около тридцати автомобилей из своего автопарка на временное пользование медицинским учреждениям Киева, которые определены как госпитальная база для борьбы с COVID-2019.

Среди медучреждений, которым парламент помогает своими автомобилями, по информации аппарата ВР, являются:



- Государственное учреждение "Поликлиника № 2" Государственного управления делами;

- КНП "Александровская клиническая больница города Киева";

- КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница";

- КНП "Киевская городская клиническая больница № 9";

- КНП "Киевская городская детская клиническая больница № 1";

- Киевская городская клиническая больница № 4;

- Киевская городская детская клиническая больница № 2;

- Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины;

- Государственное научное учреждение "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины" Государственного управления делами.

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Среди этих 9 медицинских учреждений, которым они помогают автомобилями, оказались также два учреждения, которые находятся на балансе ГУД - организации, которая обслуживает президента и его офис, а именно - Государственное научное учреждение "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины" и "Поликлиника № 2".

"То есть, отмечают журналисты, двум упомянутым медицинским учреждениям, обслуживающим в основном чиновников, помогают транспортом не только из автопарка президента (на постоянной основе, безотносительно к эпидемии), но и с автобазы парламента, для дополнительной транспортной помощи на время борьбы с вирусом.

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