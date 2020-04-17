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Все про:ВР (24840) ДУСя (155) Офис Президента (330)

 Автобаза президента не передавала свои авто медучреждениям, потому что они используются Зеленским и ОП, - СМИ

Государственная организация "Автобаза Государственного управления делами", которая обслуживает президента Украины и его Офис и имеет на балансе 232 автомобиля, не передавала транспортные средства со своего автопарка медицинским учреждениям Украины как помощь в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

В ответ на запрос журналистов в "Автобазе Государственного управления делами" отметили: "Автобаза ГУД не передавала транспортные средства со своего автопарка медицинским учреждениям Украины. Автотранспортные средства, находящиеся на балансе организации, используются в установленном порядке для транспортного обеспечения президента Украины, Офиса Президента Украины, Государственного управления делами (в том числе учреждений здравоохранения, находящихся в управлении ГУД), а также для обслуживания официальных мероприятий и иностранных делегаций".

Всего на балансе этой автобазы по состоянию на середину апреля было 232 транспортных средства, среди которых Мercedes-Benz, Range Rover, BMW, Toyota, Volkswagen, Skoda, Ford.

"В отличие от ГУД, ранее в Верховной Раде решили передать около тридцати автомобилей из своего автопарка на временное пользование медицинским учреждениям Киева, которые определены как госпитальная база для борьбы с COVID-2019.

Среди медучреждений, которым парламент помогает своими автомобилями, по информации аппарата ВР, являются:

- Государственное учреждение "Поликлиника № 2" Государственного управления делами;
- КНП "Александровская клиническая больница города Киева";
- КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница";
- КНП "Киевская городская клиническая больница № 9";
- КНП "Киевская городская детская клиническая больница № 1";
- Киевская городская клиническая больница № 4;
- Киевская городская детская клиническая больница № 2;
- Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины;
- Государственное научное учреждение "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины" Государственного управления делами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубинский рассказал, почему ОПЗЖ проголосовала за изменения в регламент Рады: "Поворозник - человек Левочкина"

Среди этих 9 медицинских учреждений, которым они помогают автомобилями, оказались также два учреждения, которые находятся на балансе ГУД - организации, которая обслуживает президента и его офис, а именно - Государственное научное учреждение "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины" и "Поликлиника № 2".

"То есть, отмечают журналисты, двум упомянутым медицинским учреждениям, обслуживающим в основном чиновников, помогают транспортом не только из автопарка президента (на постоянной основе, безотносительно к эпидемии), но и с автобазы парламента, для дополнительной транспортной помощи на время борьбы с вирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Президента опубликовал список 20 освобожденных в результате обмена украинцев. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3189858
 
 
 Топ комментарии
 
а как шмаркля будет без кортежа в 40 авто? Где оно свою жирЕющую день ото дня морду возть будет?)) передать авто медикам - это циничная провАкация против "вселенского прЕпИздента"!
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лисапеты как и голобородьки - это фольклорные персонажи
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герои легенд. а по легенде можно хоть мультяшку снять, хоть фильму порнометражную
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Не поняла а с какого перепугу они должны отдавать автотранспорт? Опять смехи высасали из пальца сенсацию?
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А потому, что все нормальные украинцы в чем то отказывают себе из-за эпидемии. Почему бы и этим небожителям, обещавшим народу золотые горы не урезать свой комфорт, ради помощи транспортом медикам, фармацевтам и т.д.? Если что , я не порохобот.
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пффф потому что они видят кого выбрали на выбрах простые украинцы)))
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Обесчали-с. Соврали-с. Как всегда. Как понять, когда зеля врет? А просто: рот открывает, значит, врет. Не было еще случая, чтоб зеля, да не соврал.
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а как шмаркля будет без кортежа в 40 авто? Где оно свою жирЕющую день ото дня морду возть будет?)) передать авто медикам - это циничная провАкация против "вселенского ***********"!
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Назвіть хоч одного преза який відмовився..
Всі падлюки.)))
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Автобаза президента не передавала свои авто медучреждениям, потому что они используются Зеленским и ОП, - СМИ

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А скільки 95 квартал допоміг українським медикам і чим ? Своїми дебільними шоу і гумором нижче пояса
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По мнению 73% населения страны, зезиденту надо 232 машины, а вот врачам, которые спасают их ватные сраки, авто не нужны
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Лисапеты сейчас сдают в ломбарды, наверное от хорошей жизни. Обратил внимание , что возле ломбардов увеличилось количество этой техники. Голобородько свой наверное тоже сдал в ломбард, а выкупить денег нет.
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По чесноку-не бачив..більше двух км..))
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да и сам Зеленский не купил ни одной масочки пенсионерам за собственные средства Автобаза президента не передавала свої авто медустановам, тому що їх використовують Зеленський та ОП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4533
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Ви на ЧЕ намякиваєте, на голубизну)))
Конец с концом- гаалубая свадьба..
🤣🤣
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еле концы с концами сводим - ..итарасы, что ли ?!!!
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Автобаза ОП нагадує собаку з кісткою, яку хочуть забрати.
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сеньор голодомор зараз такий взяв і віддав автопарк..
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Зеля совсем не переживает за малоросню которая его избрала....
Нуль уважения - фунт презрения.... Автобаза президента не передавала свои авто медучреждениям, потому что они используются Зеленским и ОП, - СМИ - Цензор.НЕТ 1883
Зато честный..., без пиара как Барыга...
Так честно и говорит - идите вы все нах.....
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да, пацан честный, сказал:
рен вы от ,Зеленского, дождетесь хотя бы самой дешевой масочки для пенсионера"
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Тому,що ОП --не український. Там одні україноненависникі і корупціонери тахалявникі з 95 кварталу.
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Из проекта бюджета на текущий год из-за коронавируса вычеркнули обещанные доплаты педагогам в 21 тысячу гривен.
Молодые учителя в этом году не получат разовую помощь в размере 21 тысяча гривен, которую ранее обещало правительство. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.
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то-то в группах пИдагогафф на ФБ стоит вой... Автобаза президента не передавала свои авто медучреждениям, потому что они используются Зеленским и ОП, - СМИ - Цензор.НЕТ 6729
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Педагоги до 50 Автобаза президента не передавала свої авто медустановам, тому що їх використовують Зеленський та ОП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8940 років-масово голосували за бубочку! Старші за ОПЗЖ!
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Вот канцлер бы передала автомобили для помощи гражданам. Но куда там нашему феодалу. Без кортежа ездить нестатусно как то. Пацаны уважать не будут скажут лох какой-то хоть и 42 ему.
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232 автомобіля?Колись читав замітку,що уряд Швеції обслуговує 10-12 автомобілів.Соромно за шведів,бідняки.
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Голодранцы и лохи Автобаза президента не передавала свої авто медустановам, тому що їх використовують Зеленський та ОП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5512 и наверное у шведов нет пафосных рагулей нашего разлива.
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Ни верю! Ви хатити бубачку апарочить! Он усе сваи бибибки духторам атдал. А за сваи деньгы купил акваланги для винитилированиния бальных на карана-бацилы. И на самагон для дизинифекции.
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Це спадок Свина2.0..
Теж не хотів позбутися..І цей теж..
😁
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Отакий от в Голобородька лісапєт вийшов...
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Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
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Та какой рояль концертный! Скрипучее пианино, со стертыми клавишами, что бы Вова яйца и головку не поцарапал, исполняя рапсодию " А нам по ху* !
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зачем жабе машина???.. велосипед Украина и вперед!!!!
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зЄбілятв - він перепутам "Держава Україна " із ровером- велосипедом "Україна" ...- агов...
Автобаза президента не передавала свои авто медучреждениям, потому что они используются Зеленским и ОП, - СМИ - Цензор.НЕТ 7973
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В ломбард заложил, чтобы масок по 18 гривен купить.
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Коли уже це чмо чиновницьке нажереться до отвалу й здохне пережерле?!
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Меня в последнее время тоже терзает этот вопрос , правда я добавляю в этот список и наших олигофренов-олигархов.
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Щось в списку лісапедів жодного ланоса ..)))))
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Вы всё врети!Ето его заставил делать вор Порошенко!
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гу так они наверное все лисапеты поотдавали...а метро закрыто надо им на чем то ведь ездить
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А почему безрукий молчит? Кстати, безрукий потому, что даже на рояле играет своей ерундой, а не руками, а раз так, значит рук нет! А так заливался соловушкой, на лисапете ездить пытался (а как безрук-то?), без галстука в футболке ходил на новую работу - всё ради народы любимого! И что. прошла любовь, завяли помидоры. Аминь!
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желтой струей в рожу ботве . а не машины от Гринпоца .
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А ШО ЖОДНОГО ЛЯСАПЕДА НЕ МА , ДАЖЕ САМОКАТА - НЕ НЕМА? АЯЯЯЯЯЙ - ПОРОХ ****!ЛЯСОПЕДЫ ИТЕ СМАРОДЁРИЛ. БЕДНЫЙ (БЕНИН) вова НЕНАЧЕМ МАЛЬЧИКУ НА РАБОТУ ЕЗДИТЬ .
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