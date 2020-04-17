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Все про:рейдерство (860) ОГХК (14) Сергей Лямец (2)

 ОГХК хотят разделить в интересах нескольких групп влияния, - Лямец

К моменту попытки рейдерского захвата ситуацию в Объединенной горно-химической компании уже контролируют люди, связанные с Россией и с Ахметовым, а приватизацию отменили за месяц до запланированных торгов.

Об этом пишет в блоге для издания УП основатель проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, месяц назад руководство компании меняли "с пафосом": глава Фонда госимущества Сенниченко заявил тогда, что ему удалось убрать от руководства компании чуть ли не бандитов.

"По факту, из правления убрали технарей, а вместо них назначили экс-помощника Виктора Медведчука – Михаила Макарова. Он был назначен без конкурса, через механизм исполняющего обязанности. Но самое главное даже не сам Макаров, а его заместители. Это были два бывших сотрудника международной трейдинговой компании Glencore – Питер Девис и Татьяна Гогенко", — пишет Лямец.

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Блогер считает их связанными с Россией, ведь Glencore с развала СССР работает с российскими компаниями, которые занимаются цветными металлами.

"Связка настолько тесная, что существует реальная опасность, что россияне захватят титановые месторождения в Украине. Вот почему назначение Девиса и Гогенко вызывали столько подозрений", — пишет Лямец.

И.о. главы правления Макаров сейчас находится на больничном, который блогер называет "бессрочным". Лямец предполагает, что его место займет Девис.

"Мне рассказали, что у Девиса в Фонде госимущества есть куратор. Это Сергей Слепкань. ... Глава набсовета "Центрэнерго" от Фонда госимущества. То есть, не просто знаком с Игорем Коломойским, но и явно в неплохих отношениях", — пишет Лямец.

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При этом приватизацию ОГХК отменили за месяц до того, как должны были состояться торги — при том, что на компанию было 12-15 претендентов, утверждает блогер.

"Зато руководство, представляющее интересы Glencore – одно из возможных участников конкурса – осталось. Вот так, без приватизации, без открытого публичного конкурса, без уплаченных в бюджет миллиардов – одну из стратегических компаний Украины отдали в чужие руки", — пишет Лямец.

Блогер предполагает, что ОГХК может ждать судьба "Центрэнерго" или Одесского припортового завода, когда предприятия "выдаивают и убивают олигархи" через контролируемый менеджмент. Но для того, чтобы осуществить этот дерибан, в правление приходится назначать и представителей других сил, отмечает Лямец.

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Так, в правление вошел директор юридического департамента "Укрпошты" Леонид Бортничук, которого Лямец связывает с Жеваго и Сенниченко. Еще один член правления, Юрий Кияшко, по его словам, ранее работал на Рината Ахметова.

"Когда-то Кияшко работал на Рината Ахметова и Виктора Януковича. После того, как совместное топливное предприятие двух уважаемых людей распалось, Кияшко якобы перешел под крыло Ахметова. Так что вполне возможно, он представляет интересы олигарха и теперь. А значит, версия о дерибане ОГХК – очень даже вероятна", — считает Лямец.

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Блогер называет и еще одно имя — руководителя еврейской сотни Майдана Натана Хазина, который сейчас возглавляет службу безопасности ОГХК, но признает, что не знает, кого тот представляет.

"Итак, вырисовывается вполне себе схема разделки туши ОГХК в интересах нескольких групп влияния. Главная скрипка – у пророссийского Glencore. На вторых, но не на третьих ролях люди Ахметова и еще черт знает кого. Прекрасный оркестр, в котором не намечается главное – интерес Украины. Уже купил билеты на первый концерт этого оркестра. Ждем-с", — подытожил Лямец.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд госимущества Украины заявляет о рейдерском захвате госпредприятия "Объединенная горно-химическая компания".

Источник: https://censor.net.ua/n3189857
 
 
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*** опять гудок, когда его уже тавой. Сколько можно?
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Пора всі ці групи впливу розвісити по Майдану, на різних сторонах вулиці.
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Ахмєтову багато що можна. Адже саме в його готелі відпочивали в Трускавці Слуги народу.
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Меняется все и с головы на ноги , спрут работает , а власть подмахивает.
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нету в стране президента. есть тупое, продажное, ссученое чьмо.
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