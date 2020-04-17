 Германия стоит на стороне Украины в вопросе продления санкций против России, – посол Фельдгузен

Об этом заявила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы убеждаем наших партнеров, и я знаю, что мы стоим на стороне Украины в ЕС относительно санкций против России. Мы действительно боремся, чтобы ЕС и в дальнейшем поддерживал эти санкции, потому что мы тоже считаем, что они важны и необходимы, поскольку ситуация на Донбассе и в Крыму, к сожалению, не изменилась", - сказала посол в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

Фельдгузен отметила, что Германия передала защитную одежду для ГСЧС Украины, и другую помощь для ликвидации пожаров в Украине.

"Это маленькая помощь, но мы все время думаем об Украине, и мы это далее будем делать", - добавила дипломат. Кроме того, она подчеркнула, что Украина является очень важным партнером Германии.

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"Украина для нас очень важный партнер. ЕС, особенно Германия, стоит плечо к плечу с Украиной. И даже если мы иногда критикуем, это наша конструктивная критика, мы так считаем. Это не означает, что мы не ваши партнеры и иногда ваши друзья. Нет. Наш канцлер действительно очень большая подруга Украины, и эта одна причина, почему мы так близко сотрудничаем, и это тоже причина, почему я так рада быть сейчас послом в Украине - потому что мы тесно сотрудничаем, и мы очень плодотворно сотрудничаем", - сказала Фельдгузен.

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