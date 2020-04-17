 Германия стоит на стороне Украины в вопросе продления санкций против России, – посол Фельдгузен

Об этом заявила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы убеждаем наших партнеров, и я знаю, что мы стоим на стороне Украины в ЕС относительно санкций против России. Мы действительно боремся, чтобы ЕС и в дальнейшем поддерживал эти санкции, потому что мы тоже считаем, что они важны и необходимы, поскольку ситуация на Донбассе и в Крыму, к сожалению, не изменилась", - сказала посол в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.
Фельдгузен отметила, что Германия передала защитную одежду для ГСЧС Украины, и другую помощь для ликвидации пожаров в Украине.
"Это маленькая помощь, но мы все время думаем об Украине, и мы это далее будем делать", - добавила дипломат. Кроме того, она подчеркнула, что Украина является очень важным партнером Германии.
"Украина для нас очень важный партнер. ЕС, особенно Германия, стоит плечо к плечу с Украиной. И даже если мы иногда критикуем, это наша конструктивная критика, мы так считаем. Это не означает, что мы не ваши партнеры и иногда ваши друзья. Нет. Наш канцлер действительно очень большая подруга Украины, и эта одна причина, почему мы так близко сотрудничаем, и это тоже причина, почему я так рада быть сейчас послом в Украине - потому что мы тесно сотрудничаем, и мы очень плодотворно сотрудничаем", - сказала Фельдгузен.
Цена взятия Берлина
Берлинская операция Красной Армии, продолжавшаяся с 16 апреля по 2 мая 1945 года, стала одной из наиболее кровопролитных. По официальным данным, советские безвозвратные потери в ней составили 78 291 человек. Однако есть все основания полагать, что эти данные многократно занижены. Бывший командующий 1-м Украинским фронтом маршал Иван Конев признался в разговоре с американским журналистом Корнелиусом Райаном, что только его фронт потерял в Берлинской операции 150 000 убитыми. Если эта цифра верна, то безвозвратные потери всех трех советских фронтов, наступавших на Берлин, должны были превысить 400 000 человек. Другие методы оценки дают более 300 000 погибших с советской стороны в Берлинской операции. Конечно, особенно трагичным для красноармейцев было погибнуть в последние недели войны, когда до победы оставалось совсем немного. Самое же обидное, что этих огромных потерь могло не быть.
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