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 Десять раненых в зоне ООС военнослужащих эвакуированы санавиацией из Харькова в Киев. ФОТО

Сегодня, 17 апреля, из Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове проведена плановая медицинская эвакуация раненых и больных военнослужащих в Киев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

Десять раненых в зоне ООС военнослужащих эвакуированы санавиацией из Харькова в Киев 01

В Харькове военные врачи стабилизировали состояние раненых и подготовили к следующему этапу лечения.

Так, медицинским самолетом Воздушных Сил ВСУ десять раненых и двое больных военнослужащих прибыли в военный сектор аэродрома "Борисполь", а впоследствии специализированным транспортом их доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" в Киеве.

Десять раненых в зоне ООС военнослужащих эвакуированы санавиацией из Харькова в Киев 02

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Десять раненых в зоне ООС военнослужащих эвакуированы санавиацией из Харькова в Киев 03

"Сейчас украинские воины размещении в отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. В настоящее время раненые и больные обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации", - говорится в сообщении.

Десять раненых в зоне ООС военнослужащих эвакуированы санавиацией из Харькова в Киев 04
Десять раненых в зоне ООС военнослужащих эвакуированы санавиацией из Харькова в Киев 05

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По словам военных медиков состояние здоровья эвакуированных военнослужащих определяется, как стабильное.

Источник: https://censor.net.ua/n3189846
 
 
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"Мирный кейс" от ермака и "платформа примирения" от засцыки сивохи в действии.
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Десять поранених!А в зведеннях в останні дні "втрат немає".
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Треба перестати стріляти, відводити війська та проводити перемовини з рівноправними офіційним особам терористами?
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