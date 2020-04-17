 Десять раненых в зоне ООС военнослужащих эвакуированы санавиацией из Харькова в Киев. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

В Харькове военные врачи стабилизировали состояние раненых и подготовили к следующему этапу лечения.

Так, медицинским самолетом Воздушных Сил ВСУ десять раненых и двое больных военнослужащих прибыли в военный сектор аэродрома "Борисполь", а впоследствии специализированным транспортом их доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" в Киеве.

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"Сейчас украинские воины размещении в отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. В настоящее время раненые и больные обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации", - говорится в сообщении.





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По словам военных медиков состояние здоровья эвакуированных военнослужащих определяется, как стабильное.