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Все про:Иерусалим (70) Израиль (1036) Пасха (144) Епифаний (245) ПЦУ (564)

 Украина может остаться в этом году без благодатного огня, - митрополит Епифаний

Рассматривается вариант доставить благодатный огонь из Иерусалима чартерным рейсом. Но, по мнению главы ПЦУ, деньги, которые могут быть потрачены на это, лучше вложить в медикаменты и средства защиты для врачей.

Об этом предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Уже сложилась такая благочестивая традиция, каждый год привозят благодатный огонь из храма Воскресения Христова, из Кувуклии, гроба Господня, который сходит каждый год во время богослужения в великую субботу. В этом году неизвестно, будет ли у нас благодатный огонь. Были определенные предложения, но мы не настаиваем на этом", — сказал он.

Епифаний уточнил, что поступало предложение нанять чартер, чтобы доставить благодатный огонь в Украину, однако он склонен отказаться от этого предложения.

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"Я склонен к тому, что лучше те средства, которые используют на самолет, использовать для того, чтобы закупить соответствующие медикаменты или средства защиты для врачей. И поэтому я не уверен, что будет привезен благодатный огонь", — пояснил предстоятель ПЦУ.

В то же время Епифаний сообщил о планах провести переговоры с представителями власти о необходимости привезти огонь для всех церквей или не привозить его вообще.Ранее посольство Израиля в Украине сообщило, что схождение благодатного огня состоится без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.

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Также сообщалось, что представители ПЦУ передали послу Израиля в Украине лампадку для благодатного огня.

Источник: https://censor.net.ua/n3189844
 
   
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Украина сама себя засунула в гопу. Какой огонь в гопе, если там темно по определению? И это пока еще свет не отключили.
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Судя по всему, Украину такие, как ты, засовывают везде.
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Зебилоиды успешно с этим справились без меня. Я им не нужен.
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Дайте школьникам на уроках химии по телевизору произвести эту нехитрую химическую реакцию самовозгорания
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Перманганат калия плюс серная кислота. Один из вариантов. Правда, дыма многовато будет.
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Перманганат калия статья ук...прекурсор...

А так перманганат калия +глицерин....возгорание происходит примерно через 3-10 мин...
можно попробовать глицерин+пергидроль...
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дурак он..., а может его уже завербовало ФСБ....
Этот огонь тогда организует "церковь" МП и словит на этом хайп...
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Главное,что пеЙсах прошел нормально.А остальное- пустяки и дело житейское.
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доступ к огню , на фоне вируса , возможен только для узкого числа верующих и потому цена резко выросла ...чисто иудейский подход
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Чартер - ладно... Абы хоть до баллистической ракеты не додумались попы обнищавшие..
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Хватит нам уже огня в этом году. Чернобыльские леса, а прошлой ночью- сёла в Житомирской области.... Пора церкви самой стать "благодатной" по отношению к людям и перестать зомбировать их на походы за короновирусом. Украина может остаться в этом году без благодатного огня, - митрополит Епифаний - Цензор.НЕТ 3427
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Чекго чего, а огня в Украине /да и во всем мире/ предостаточно. Один благодатный огонь чернобыльской зоны чего стоит.
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невже не можна оголосити, що і в Києві став сходити той вогонь.
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Спички не пробовали? "Благодатный огонь! - это химический трюк фокусников в рясах, как и сопли на иконах. Бог смеется над доверчивыми идиотами. Кстати Иисус предупреждал об этих сатанинских фортелях.
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Может лучше сразу в пещеры?
Султан один раз приказал попам шоб огон сходил после обеда(спать мешали шабашем своим, или что-то такое)...... и Яхве взял под козырек, а огонь начал "сходить" тогда когда сказали. Да че там если даже жалкий вирус оставил Яхве с мокрым хитоном, а то был целый Султан - хорошо шо хотя бы на бутылку божка не посадил
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Благодатний вогонь не сходитиме на Землю до кінця карантину.
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и как раньше без чартеров обходились?! неужто ноги крепче были?!
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ну и хрен на него. в чернобыле не потушили там можно взять огонька.
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