 Украина может остаться в этом году без благодатного огня, - митрополит Епифаний

Об этом предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Уже сложилась такая благочестивая традиция, каждый год привозят благодатный огонь из храма Воскресения Христова, из Кувуклии, гроба Господня, который сходит каждый год во время богослужения в великую субботу. В этом году неизвестно, будет ли у нас благодатный огонь. Были определенные предложения, но мы не настаиваем на этом", — сказал он.

Епифаний уточнил, что поступало предложение нанять чартер, чтобы доставить благодатный огонь в Украину, однако он склонен отказаться от этого предложения.

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"Я склонен к тому, что лучше те средства, которые используют на самолет, использовать для того, чтобы закупить соответствующие медикаменты или средства защиты для врачей. И поэтому я не уверен, что будет привезен благодатный огонь", — пояснил предстоятель ПЦУ.

В то же время Епифаний сообщил о планах провести переговоры с представителями власти о необходимости привезти огонь для всех церквей или не привозить его вообще.Ранее посольство Израиля в Украине сообщило, что схождение благодатного огня состоится без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.

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Также сообщалось, что представители ПЦУ передали послу Израиля в Украине лампадку для благодатного огня.