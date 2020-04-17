 Украина может остаться в этом году без благодатного огня, - митрополит Епифаний

Об этом предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Уже сложилась такая благочестивая традиция, каждый год привозят благодатный огонь из храма Воскресения Христова, из Кувуклии, гроба Господня, который сходит каждый год во время богослужения в великую субботу. В этом году неизвестно, будет ли у нас благодатный огонь. Были определенные предложения, но мы не настаиваем на этом", — сказал он.
Епифаний уточнил, что поступало предложение нанять чартер, чтобы доставить благодатный огонь в Украину, однако он склонен отказаться от этого предложения.
Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб, - советник главы МВД Тандит
"Я склонен к тому, что лучше те средства, которые используют на самолет, использовать для того, чтобы закупить соответствующие медикаменты или средства защиты для врачей. И поэтому я не уверен, что будет привезен благодатный огонь", — пояснил предстоятель ПЦУ.
В то же время Епифаний сообщил о планах провести переговоры с представителями власти о необходимости привезти огонь для всех церквей или не привозить его вообще.Ранее посольство Израиля в Украине сообщило, что схождение благодатного огня состоится без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.
Также на Цензор.НЕТ: Около 22 тыс. полицейских и военнослужащих Нацгвардии будут дежурить возле храмов в пасхальные выходные, - Клименко
Также сообщалось, что представители ПЦУ передали послу Израиля в Украине лампадку для благодатного огня.
А так перманганат калия +глицерин....возгорание происходит примерно через 3-10 мин...
можно попробовать глицерин+пергидроль...
Этот огонь тогда организует "церковь" МП и словит на этом хайп...
Султан один раз приказал попам шоб огон сходил после обеда(спать мешали шабашем своим, или что-то такое)...... и Яхве взял под козырек, а огонь начал "сходить" тогда когда сказали. Да че там если даже жалкий вирус оставил Яхве с мокрым хитоном, а то был целый Султан - хорошо шо хотя бы на бутылку божка не посадил