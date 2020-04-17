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 Общество
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 Карантин продлят, если число больных COVID-19 будет расти более чем на 2% от всех инфицированных, - Ляшко

Продолжение карантина будет зависеть от того, состоится в Украине стремительный скачок количества заболеваний после празднования Пасхи или нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, если количество новых больных будет расти более чем на 2% от всех инфицированных, то карантинные меры продлят, ведь в таком случае система здравоохранения может не справиться.

"О продлении карантина мы будем коммуницировать ближе к следующей среде, после Пасхи. Посмотрим, что будет происходить в пасхальные праздники и как люди будут придерживаться карантинных мероприятий. В то же время мы разрабатываем различные сценарии выхода из карантина. Будет происходить смягчения", - отметил Ляшко.

По словам Ляшко, Украина сейчас тестирует на COVID-19 всех, кто в этом нуждается и только по алгоритмам ВОЗ. По состоянию на сейчас проводятся 5 тыс. тестов в сутки.

"Что касается массового тестирования, то за один день 40 млн украинцев мы не протестуем. Проведение тестирования людям, которые не были в контакте с больными, или не имеют симптомов, будет делать обманчивое ощущение безопасности. Человек, который протестируется в первые 3-4 дня инкубационного периода, будет чувствовать, что полностью здоров и будет нарушать режим самоизоляции", - объяснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На кону стоит вопрос сдерживания коронавируса", - главный санврач Ляшко объяснил, почему снова запретили работу рынков

Источник: https://censor.net.ua/n3189843
 
 
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а когда уже будет сегодня пик? ляшко, ты же обещаль!
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Абсолютно необгрунтовані карантинні обмеження влади по зупинці економіки України доводять ситуацію до маразма! Епідеміологічний поріг це 1% населення України - 420 тис. інфікованих, ми ще навіть близько не підійшли до цього порогу щоб вводити карантинні обмеження! Потрібно припиняти всю цю істерію з карантином і відміняти всі обмеження на більшості території України! Вже видно що не буде ніяких стрибків захворюваності, а будуть лише стрибки фіксації захворюваності, коли привезуть нову партію тестів! Судячи з кількості померлих та кількості зареєстрованих хворих, виходить що більшість хворих живе навіть не підозрюючи про хворобу і тут головна проблема не в тому що здорові люди спілкуються між собою, а в тому що влада не може нарешті знайти або зробити ПЦР тести для масових перевірок і визначення хворих!
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он вообще говорить умеет? это 2% в день? так пока дождёмся голодные смерти пойдут! Карантин продлят, если число больных COVID-19 будет расти более чем на 2% от всех инфицированных, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8140
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Какие "голодные смерти"??? Сотни тысяч шляются по египтам, бали, австриям, италиям и т.д! И это только за последние пару месяцев- толпами свозят! И НИЧТО их не останавливает! Неужели за последние бабки весь этот "праздник жизни"? Не хватает бабок? Откройте кредитную карточку в банке и меньше жрите! Или будет лучше, когда и жрать нечего, и трупы на "ледовых стадионах"? Карантин продовжать, якщо кількість хворих COVID-19 зростатиме більш ніж на 2% від усіх інфікованих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 563 Капец какой-то!
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У Вас истерика, мальчик. Попробуйте успокоиться и изложить Вашу мысль внятно.
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Гы-гы-гы...
Сильный чувак! Каждый божий день проводят разное число замеров разными тестами разных производителей и на этой основе строят статистику.
Дубилет научил?
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Термометри різних виробників показують різну температуру.
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этот ляшко - типичная врачила без мозгов: ей насрать на людей, ей лишь бы её дурковатые планы выполнялись. Главное чтобы покойничек перед смертью потел. Карантин продлят, если число больных COVID-19 будет расти более чем на 2% от всех инфицированных, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8194
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нужно на эту ляшку просто натравить его заднеприводного однофамильца. вот тогда пусть и чирикает про "карантин". и вообще не его собачье дело ограничивать право людей на работу.
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якби ви церкви закрили з 16 березня, то ми би вже на роботу виходили з 24 квітня
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Информатор АНБ Эдвард Сноуден предупреждает, что правительства используют коронавирус для построения «системы угнетения
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Та заспокойся, відмовив вже Трамп і Барр проектам масового чіпування людей.
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В Швейцарии количество госпитализированных не растёт. Несколько клиник этой страны и Германии сократили рабочее время из-за снижения до 80% количества пациентов.
Исследователи пришли к выводу, что ситуация стабилизировалась еще до блокировки населения. Другой исследователь утверждает, что отчёт Минздрава о COVID-19 «научно несбалансирован и вводит в заблуждение», а меры властей «безответственны и нагнетают страх».
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Карантин продовжать, якщо кількість хворих COVID-19 зростатиме більш ніж на 2% від усіх інфікованих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 732Алгоритми "ВОЗ". У ВОЗ сидить павіан куплений Китаєм і колупається в носі. Потім витирає шмарклі об папір і видає те за рекомендації. А ви, лемінги, те облизуєте. За якими рекомендаціями самоізольовані медики в райцентрах по тижню не можуть отримати результати ПРЛ. За якими рекомендаціями хворих приймають в такі "інфекції"?
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коли главний санітарний врач -двбйб, карантін ніколи не закінчиться.
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Карантин это серьезный и очень нужный режим ограничений для граждан в период пандемии. Но, принимая во внимание то, что ЗЕвласть сильно боится своих граждан, она сделает все чтобы этот карантин продлить любыми способами: есть 2% или нет. Кто может проверить сколько у нас больных? Нарисовали 2% и сидите вы украинцы по домам и нейух шастать. А мы тем временем будем вытягивать всяких портновых, проталкивать свои указы и постановы, пересматривать решения, судить активистов майдана и ветеранов АТО. Но не все так будет как зебилы планируют. Красные линии и критическая масса уже на горизонте и никакой карантин не помешает.
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Сейчас власти ожидают, что вспышка заболеваний произойдет на Пасху или сразу после нее. Именно в эти дни могут проявиться симптомы у всех, кто уже заражен, но пока не знает об этом.
Сразу после праздников объявят промежуточное решение. Во властных кругах говорят: даже если ситуация ухудшится, резко продлевать карантин сразу до конца мая или тем более до середины лета не будут. Действовать будут поэтапно. Карантин продовжать, якщо кількість хворих COVID-19 зростатиме більш ніж на 2% від усіх інфікованих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 82
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Ну, Мойша Бродский, которого спонсируют фармецевты, вовсю агитирует за продление хотя бы до августа.
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В конце марта ВОЗ пришла к выводу, что вопреки прежним предположениям COVID-19 не передается воздушно-капельным (аэрозольным) путём. Передача происходит главным образом контактным путем (в т.ч. через капли при кашле и чихании).
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Исследование, опубликованное в Журнале Медицинской Вирусологии, приходит к выводу, что используемый на международном уровне тест на коронавирус ненадёжен: в дополнение к уже известной проблеме ложноположительных результатов, существует также «потенциально высокий» уровень ложноотрицательных результатов. Тест не реагирует в случае типичных симптомов, в то время как у других пациентов он показывает то положительный результат, то отрицательный. Это затрудняет выделение COVID-19 из других гриппоподобных заболеваний
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