 Карантин продлят, если число больных COVID-19 будет расти более чем на 2% от всех инфицированных, - Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, если количество новых больных будет расти более чем на 2% от всех инфицированных, то карантинные меры продлят, ведь в таком случае система здравоохранения может не справиться.

"О продлении карантина мы будем коммуницировать ближе к следующей среде, после Пасхи. Посмотрим, что будет происходить в пасхальные праздники и как люди будут придерживаться карантинных мероприятий. В то же время мы разрабатываем различные сценарии выхода из карантина. Будет происходить смягчения", - отметил Ляшко.

По словам Ляшко, Украина сейчас тестирует на COVID-19 всех, кто в этом нуждается и только по алгоритмам ВОЗ. По состоянию на сейчас проводятся 5 тыс. тестов в сутки.

"Что касается массового тестирования, то за один день 40 млн украинцев мы не протестуем. Проведение тестирования людям, которые не были в контакте с больными, или не имеют симптомов, будет делать обманчивое ощущение безопасности. Человек, который протестируется в первые 3-4 дня инкубационного периода, будет чувствовать, что полностью здоров и будет нарушать режим самоизоляции", - объяснил он.

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