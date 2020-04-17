EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
  989  9
Материалы по теме:
Все про:Черновицкая область (469) карантин (3268) COVID-19 (4048) коронавирус (2685)

 На Буковине умер 37-летний пациент с подозрением на коронавирус

В Черновицкой области умер 37-летний пациент с подозрением на коронавирус, который находился в реанимации с двусторонней пневмонией.

Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что мужчина со вчерашнего дня находился в реанимации с двусторонней пневмонией.

"В Глыбоцкой центральной районной больнице скончался пациент с подозрением на COVID-19. Мужчина 1983 года рождения из села Волоки Глыбоцкого района заболел 9 апреля. В больницу был госпитализирован 13 апреля. Вчера состояние больного ухудшилось, его перевели в реанимационное отделение. Имел острую двустороннюю пневмонию", - сообщили в ОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области 22 пациента находятся в реанимации, 10 - подключены к ИВЛ

Источник: https://censor.net.ua/n3189839
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Открою секрет. Молодые умирали и до коронавирусу просто это не афишировалось. Если тебя удивляет смерть 37 летнего на страну с населением 40 млн то это очень станно
 показать весь комментарий
 
В Швейцарии количество госпитализированных не растёт. Несколько клиник этой страны и Германии сократили рабочее время из-за снижения до 80% количества пациентов.
Исследователи пришли к выводу, что ситуация стабилизировалась еще до блокировки населения. Другой исследователь утверждает, что отчёт Минздрава о COVID-19 «научно несбалансирован и вводит в заблуждение», а меры властей «безответственны и нагнетают страх».
Журнал Infosperber пишет, что «вместо информирования власти проводят PR-кампанию», нагнетая страх вводящими в заблуждение цифрами и графиками. Журнал Ktipp: «Власти предоставляют вводящую в заблуждение информацию.»
Врачи в открытом письме министру здравоохранения говорят о росте тревоги и панических атак у населения. «И это в связи с вирусом, опасность которого, по нашему мнению, существует в Швейцарии только в СМИ и в наших головах».
 показать весь комментарий
 
Краткий обзор лахтинской методички?)))
 показать весь комментарий
 
 
"под эту цифру пушкин подгадал себе дуэль и маяковский лёг виском на дуло" (С)
 показать весь комментарий
 
Шведский публицист объясняет в британском Spectator: «Не Швеция проводит массовый эксперимент. Это делают все другие страны».
Профессор Ансгар Лоузе, директор Гамбургской университетской больницы, объясняет в интервью: «На мой взгляд, шведские меры являются самыми рациональными в мире. Конечно, возникает вопрос, можно ли это поддержать психологически. Сначала шведам приходится считаться со значительно большим количеством смертей, но в средне- и долгосрочной перспективе оно будет значительно снижено. Счёт будет оплачен в течение года, если шведы смогут продержаться. К сожалению, страх перед вирусной инфекцией часто заставляет политиков предпринимать действия, которые не обязательно разумны. Политика определяется в том числе освещением в СМИ.
По словам главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, Стокгольм сейчас достиг «плато» в отношении COVID-19
 показать весь комментарий
 
Американский врач и сенатор штата Миннесота заявил, что либерализация диагностики COVID-19 (см. подборку за 2020-04-02) равносильна манипуляции. Кроме того, для больниц будут существовать финансовые стимулы ставить диагноз COVID-19..
Недавно открытый под Сиэтлом для «боя» с COVID-19 военный полевой госпиталь был закрыт всего через три дня. В эти дни госпиталь принимал команды репортёров, а не пациентов. Это напоминает больницы, построенные в кратчайшие сроки недалеко от Уханя, которые также оставались незагружены или даже пусты, а затем были разобраны.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх