Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что мужчина со вчерашнего дня находился в реанимации с двусторонней пневмонией.
"В Глыбоцкой центральной районной больнице скончался пациент с подозрением на COVID-19. Мужчина 1983 года рождения из села Волоки Глыбоцкого района заболел 9 апреля. В больницу был госпитализирован 13 апреля. Вчера состояние больного ухудшилось, его перевели в реанимационное отделение. Имел острую двустороннюю пневмонию", - сообщили в ОГА.
Исследователи пришли к выводу, что ситуация стабилизировалась еще до блокировки населения. Другой исследователь утверждает, что отчёт Минздрава о COVID-19 «научно несбалансирован и вводит в заблуждение», а меры властей «безответственны и нагнетают страх».
Журнал Infosperber пишет, что «вместо информирования власти проводят PR-кампанию», нагнетая страх вводящими в заблуждение цифрами и графиками. Журнал Ktipp: «Власти предоставляют вводящую в заблуждение информацию.»
Врачи в открытом письме министру здравоохранения говорят о росте тревоги и панических атак у населения. «И это в связи с вирусом, опасность которого, по нашему мнению, существует в Швейцарии только в СМИ и в наших головах».
Профессор Ансгар Лоузе, директор Гамбургской университетской больницы, объясняет в интервью: «На мой взгляд, шведские меры являются самыми рациональными в мире. Конечно, возникает вопрос, можно ли это поддержать психологически. Сначала шведам приходится считаться со значительно большим количеством смертей, но в средне- и долгосрочной перспективе оно будет значительно снижено. Счёт будет оплачен в течение года, если шведы смогут продержаться. К сожалению, страх перед вирусной инфекцией часто заставляет политиков предпринимать действия, которые не обязательно разумны. Политика определяется в том числе освещением в СМИ.
По словам главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, Стокгольм сейчас достиг «плато» в отношении COVID-19
Недавно открытый под Сиэтлом для «боя» с COVID-19 военный полевой госпиталь был закрыт всего через три дня. В эти дни госпиталь принимал команды репортёров, а не пациентов. Это напоминает больницы, построенные в кратчайшие сроки недалеко от Уханя, которые также оставались незагружены или даже пусты, а затем были разобраны.