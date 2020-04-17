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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (5182) МВФ (2891) Порошенко (18090) Герасимов (251)

 МВФ не дает транш Зеленскому, потому что не доверяет ему. Порошенко уже бы давно договорился, - нардеп "ЕС" Герасимов

Международные партнеры Украины не доверяют нынешнему руководству и требуют от Зеленского путем принятия "антиКоломойского" закона доказать свою независимость от олигархов. Именно поэтому МВФ не открывает новую кредитную программу для нашей страны.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он также отметил, что пятый президент Петр Порошенко уже бы давно договорился о финансировании от МВФ.

"Почему с МВФ так трудно идут переговоры? Потому что именно к Зеленскому нет доверия в этом международном мире, был бы Порошенко - давно бы уже договорился", - отметил Герасимов.

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Он также напомнил, что Зеленский получил власть в стране с большим запасом экономической прочности, но уже с осени 2019 г. экономика пошла в пике, и эпидемия коронавируса только ухудшила ситуацию.

"В стране нет денег, нам нужно сотрудничество с международными финансовыми организациями. Если вы говорите, что сотрудничество с МВФ - это плохо, то что 100 стран в мире обратились к МВФ - то они все дураки? Ни один инвестор не зайдет в страну, если у нее нет сотрудничества с МВФ. И сейчас все просто: будет сотрудничество - не будет дефолта, а не будет сотрудничества - будет дефолт", - предостерегает Артур Герасимов.

Источник: https://censor.net.ua/n3189837
 
   
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"Это всё англичанка гадит"

ну и Сорос, конечно жы.
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я думал шо МВФ даёт транши не какой-то личности а всему государству. но у песиков другое мнение МВФ не дає транш Зеленському, бо не довіряє йому. Порошенко вже б давно домовився, - нардеп "ЄС" Герасимов - Цензор.НЕТ 4442
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С марионеткой Зеленским бесполезно говорить, это не личность и не субъект политики. В отличие от Порошенко.
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Сравнили 9ерьмо с Кременем!
Порошенко отобрал у Коломойского Приват и выгнал того из страны.
А Бубочка Коломойскому кохвий подносит и заискивающе лепечет "чего изволите ИВ?".
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Порох бы договорился, но зачем это для 73% дебилов? Дебилы лучше будут голодными и босыми, но главное не Порох
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Да, главное - не свин-мародер!
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Тебе лэйкнули под комментом все ЗЕлёные порноактрисы на коленях.Совпадение?)
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МВФ не дает транш Зеленскому, потому что ему НИКТО не верит
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Надо поклониться в ножки Петру и всем миром просить вернуться! Иначе пропадём!
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Нехай піде в Приват, візьме там кредит готівкою, викине гроші в каналізацію і зобразить нам радість.
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Организм,на фоне Пороха,выглядит писюном обыкновенным и это,учитывая вагон недостатков Пети МВФ не дает транш Зеленскому, потому что не доверяет ему. Порошенко уже бы давно договорился, - нардеп "ЕС" Герасимов - Цензор.НЕТ 5633
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недостатков в смысле мыролюбного реформизма?
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Я правильно понял - Зеленскому , который не может совладать с олигархом денег не дадут. Олигарху дадут сразу!)
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Этого Герасимова, у которого начальником охраны был Безлер, нужно гнать подальше. Гнида ещё та.
https://antikor.com.ua/articles/218794-ot_besa_k_poroshenko_s_privetom_istorija_do_neprilichija_vernogo_deputata_artura_gerasimova
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при Порохе Україні би вже і кредити не потрібні би були
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Кто бы сомневался.Порох в мире авторитет,а Зеленский-ЗЕлупа.
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Естественно, Порошенко бы намного быстрее и с меньшими ограничениями слил бы украинскую землю и украинские банки западу, поэтому с долговой петлей проблем не было бы.
Поэтому-то сейчас в Украины и проблема - чем платить за долги, которые потужно и ришуче брал, в том числе, и этот Порошенко.
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Ты не Боб, ты Зебоб, зебобик. А это куда как хуже.
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Зеленский занят. У него учения. Солдатики там бегают, веселят скомороха. Ну а чтобы совсем было нескучно, на закусь шашлычки. Не солдатикам. Скомороху.
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вава теперь воевал в 2014 м 128й его спасала Нвадюха прикрывая его отход- мендель за это зуб даёт МВФ не дає транш Зеленському, бо не довіряє йому. Порошенко вже б давно домовився, - нардеп "ЄС" Герасимов - Цензор.НЕТ 6070
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"Цель программы МВФ - закрепить за Украиной статус колонии без перспектив роста", - экономист. ИНФОГРАФИКА.

Программа МВФ в целом преследует базовую цель - закрепление Украиной статуса колонии без перспектив роста, а гарантом этого статуса явлся экс президент Петр Порошенко!
Полный запрет на уменьшение налогов, льгот бизнесу, и, конечно, полный запрет смены налога на прибыль,подписанный лично Президентом Порошенко, Главой Минфина, Премьер-министром и Главой НБУ.
["Цель программы МВФ - закрепить за Украиной статус колонии без перспектив роста", - экономист. ИНФОГРАФИКА]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1547189154--tsel-programmy-mvf-zakrepit-za-ukrainoy-status-kolonii.html
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зелень вы как ваш вава не в креатив не в мозги не можете
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