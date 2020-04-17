 МВФ не дает транш Зеленскому, потому что не доверяет ему. Порошенко уже бы давно договорился, - нардеп "ЕС" Герасимов

Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Он также отметил, что пятый президент Петр Порошенко уже бы давно договорился о финансировании от МВФ.
"Почему с МВФ так трудно идут переговоры? Потому что именно к Зеленскому нет доверия в этом международном мире, был бы Порошенко - давно бы уже договорился", - отметил Герасимов.
Он также напомнил, что Зеленский получил власть в стране с большим запасом экономической прочности, но уже с осени 2019 г. экономика пошла в пике, и эпидемия коронавируса только ухудшила ситуацию.
"В стране нет денег, нам нужно сотрудничество с международными финансовыми организациями. Если вы говорите, что сотрудничество с МВФ - это плохо, то что 100 стран в мире обратились к МВФ - то они все дураки? Ни один инвестор не зайдет в страну, если у нее нет сотрудничества с МВФ. И сейчас все просто: будет сотрудничество - не будет дефолта, а не будет сотрудничества - будет дефолт", - предостерегает Артур Герасимов.
ну и Сорос, конечно жы.
Порошенко отобрал у Коломойского Приват и выгнал того из страны.
А Бубочка Коломойскому кохвий подносит и заискивающе лепечет "чего изволите ИВ?".
https://antikor.com.ua/articles/218794-ot_besa_k_poroshenko_s_privetom_istorija_do_neprilichija_vernogo_deputata_artura_gerasimova
Поэтому-то сейчас в Украины и проблема - чем платить за долги, которые потужно и ришуче брал, в том числе, и этот Порошенко.
Программа МВФ в целом преследует базовую цель - закрепление Украиной статуса колонии без перспектив роста, а гарантом этого статуса явлся экс президент Петр Порошенко!
Полный запрет на уменьшение налогов, льгот бизнесу, и, конечно, полный запрет смены налога на прибыль,подписанный лично Президентом Порошенко, Главой Минфина, Премьер-министром и Главой НБУ.
["Цель программы МВФ - закрепить за Украиной статус колонии без перспектив роста", - экономист. ИНФОГРАФИКА]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1547189154--tsel-programmy-mvf-zakrepit-za-ukrainoy-status-kolonii.html