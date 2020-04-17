 Пока Европа внедряет антикризисные меры, у нас продолжается шоу "экономика Украины летит в пропасть": где обещанный Шмыгалем план выхода из кризиса? - Острикова

Об этом сообщила экс-нардеп, бывшая глава подкомитета ВР по вопросам таможенного дела Татьяна Острикова, передает Цензор.НЕТ.

"Неутешительные итоги первого месяца карантина в Украине. По данным ТПП количество безработных увеличилось на 1-1,3 млн. человек, общее количество украинцев, которые не имеют работы - 2,5-2,8 млн. Это самый высокий показатель за последние 15 лет! К тому же МВФ прогнозирует падение экономики на 7,7%. Это очень серьезные сигналы, требующие решений и действий, а не простого замирание в ожидании транша МВФ!" - заявила она.

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"Премьер обещал показать конкретный план выхода из кризиса. Кто-то знает, где с перечнем / планом / программой антикризисных мер можно ознакомиться? Совещательная Экономическая Рада уже что-то наработала? Что предлагает и делает власть, чтобы уменьшить безработицу? А тем временем пока единственным "антикризисным" мероприятием разродилась Новая налоговая - Сергей Верланов написал, что впервые в истории Украины внезапно схемы с НДС приостановлены и побеждены. Интересно, что он скажет, когда СМИ в очередной раз сообщат, что СБУ разоблачила и прекратила деятельность конвертационного-транзитного центра? Пока европейские страны освобождают от налогов и уже внедряют свои антикризисные меры, у нас продолжается шоу "экономика Украины летит в пропасть", - резюмировала Острикова.