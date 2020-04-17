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 Политика Украины, Экономика
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Все про:безработица (325) ВВП (553) Кабмин (12018) МВФ (2891) экономика (3583) Острикова (28) Шмыгаль Денис (239)

 Пока Европа внедряет антикризисные меры, у нас продолжается шоу "экономика Украины летит в пропасть": где обещанный Шмыгалем план выхода из кризиса? - Острикова

Кабинет Министров прока не предоставил обещанный ранее план по выходу из экономического кризиса.

Об этом сообщила экс-нардеп, бывшая глава подкомитета ВР по вопросам таможенного дела Татьяна Острикова, передает Цензор.НЕТ.

"Неутешительные итоги первого месяца карантина в Украине. По данным ТПП количество безработных увеличилось на 1-1,3 млн. человек, общее количество украинцев, которые не имеют работы - 2,5-2,8 млн. Это самый высокий показатель за последние 15 лет! К тому же МВФ прогнозирует падение экономики на 7,7%. Это очень серьезные сигналы, требующие решений и действий, а не простого замирание в ожидании транша МВФ!" - заявила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "После карантина выживут не все бизнесы и предприятия", - Острикова о законе по поддержке налогоплательщиков в период борьбы с коронавирусом

"Премьер обещал показать конкретный план выхода из кризиса. Кто-то знает, где с перечнем / планом / программой антикризисных мер можно ознакомиться? Совещательная Экономическая Рада уже что-то наработала? Что предлагает и делает власть, чтобы уменьшить безработицу? А тем временем пока единственным "антикризисным" мероприятием разродилась Новая налоговая - Сергей Верланов написал, что впервые в истории Украины внезапно схемы с НДС приостановлены и побеждены. Интересно, что он скажет, когда СМИ в очередной раз сообщат, что СБУ разоблачила и прекратила деятельность конвертационного-транзитного центра? Пока европейские страны освобождают от налогов и уже внедряют свои антикризисные меры, у нас продолжается шоу "экономика Украины летит в пропасть", - резюмировала Острикова.

Пока Европа внедряет антикризисные меры, у нас продолжается шоу экономика Украины летит в пропасть: где обещанный Шмыгалем план выхода из кризиса? - Острикова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189834
 
   
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не дали шмигалю відкрити воду в крисм.... а інших планів в нього немає Пока Европа внедряет антикризисные меры, у нас продолжается шоу "экономика Украины летит в пропасть": где обещанный Шмыгалем план выхода из кризиса? - Острикова - Цензор.НЕТ 6400
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А почему при Порохе рост ВВП был 5%, а при зебиле падение на 8%
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По тому , что Порох не умел играть на пианино .
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потому что Барыга был украинцем, собирался здесь жить дальше и испытывал сантименты к малороссам ...
а Зеля мы знаем кто....
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Потому что при попареднике никто серъёзно не пытался остановить бандитскую коррупционную машину, которая грабила сама, нy и кое-что из объедков кидала народy. Теперь, когда ей пытаются сломать хребет, она всячески сопротивляется и действует по принципу: "ах так, ту тогда получите!".

Глобальные изменения такого рода не обходятся без отката назад, а тут ещё и коронавирус подвалил.

Кстати, у нас в Штатах за этот месяц безработица увеличилась на 22М, так что у вас с ней не так уж и страшно, думаю, что и в ЕС приблизительно такая же картина: 5%-7% добавилось.
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Ну ти і тріпло! Зараз твоя зевлада забрали навіть ті недоїдки!
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а у нас тільки нищення економіки відбувається,коли почнеться бунт вони просто повтікають на своїх приватних літаках.
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заяц - стоп сигнал..
собака - пятая нога..
говно - пуля..
шмігаль - премьер..
продолжите логический ряд..
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Зе володар Всесвіту і його околиць;
Коломойський сонцесяйний керівник володаря Всесвіту.
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Ну совсем не похоже на стиль предыдущего "оратора".
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Я же не кажу, що ви похожий на кацапа, хоча це правда!
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Не можна критикувати Шмигаля, бо він слуга народу. А СН дав нам найсвітліший керівник найвеличнішого керівника Всесвіту і його околиць. Якщо і будуть без роботи кілька мільйонів, то це їм тільки на користь. У всьому винний Порошенко! Про Порошенко треба говорити постійно, бо цим безробітним від цього одразу стає значно легше!
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Так говорили про ріст економіки 40%. ))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Усьо ? Навіть при Януковичу так влада не брехала своєму народові.
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А что ещё можно ожидать от зелёных шмыгалей?? Просто сравним:
1) Порох
2) Зелёная шмаркля
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Когда-нибудь мир будет на примере одной исчезнувшей страны и нации изучать методики и технологии добровольного самоуничтожения. А оставшиеся в живых рассказывать внукам об украинской "Атлантиде", добровольно ушедшей на дно.
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шмуля спишут сразу после окончания этого дурдома. и весь реформизм на него повесят.
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І що з того, якщо залишилися ті, хто допоміг Зе прийти до влади? А реформізм ти йому в Ізраїлі не повісиш!
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Читайте предвыборные обещания Организма - это и есть план для Шмыгаля,а дальше результат мы ощутим Пока Европа внедряет антикризисные меры, у нас продолжается шоу "экономика Украины летит в пропасть": где обещанный Шмыгалем план выхода из кризиса? - Острикова - Цензор.НЕТ 9380
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"Мы всех Zделали"! Хохочите теперь 73 процентные
Пока Европа внедряет антикризисные меры, у нас продолжается шоу "экономика Украины летит в пропасть": где обещанный Шмыгалем план выхода из кризиса? - Острикова - Цензор.НЕТ 430
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У Шмыгаля был план подать воду в Крым, на этом планы закончились.
Ах нет, ещё был план выйти из карантина как раз после Пасхи)))
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тут питання не де план виходу з кризи .а для чого цю кризу взагалі треба було влаштовувати!
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Це теж саме запитання, що і для чого було треба Зе обирати!
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Это раньше у него был план
Стал большим министром-перешел на кокс
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