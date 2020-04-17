EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Здоровье
  1291  14
Все про:воздух (82) загрязнение (149) Киев (18981) пожар (4065)

 По загрязненности воздуха Киев уже не первый в мире, но по-прежнему в топ-10. ИНФОГРАФИКА

Столица Украины опустилась в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом с 1 на 9 место.

Об свидетельствуют данные сайта QIAir, информирующего об уровне загрязнения воздуха в разных городах и странах мира, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на 16:00 индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 108. Это означает, что воздух может быть вреден для людей из чувствительных к его качеству групп.

По загрязненности воздуха Киев уже не первый в мире, но по-прежнему в топ-10 01По загрязненности воздуха Киев уже не первый в мире, но по-прежнему в топ-10 02

При этом прогноз качества воздуха в столице благоприятен. Предполагается, что он придет в норму уже завтра.

По загрязненности воздуха Киев уже не первый в мире, но по-прежнему в топ-10 03

Читайте на Цензор.НЕТ: Образовавшийся в Киеве и области смог не несет химической и радиологической угрозы, но может вызвать ряд заболеваний и аллергию, - Минздрав

Напомним, в 10:50 индекс загрязнения воздуха в Киеве был равен 338. В этот момент украинская столица была городом с самым плохим воздухом на планете.

По словам мэра столицы Виталий Кличко, загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, а задымление в течение четверга, 16 апреля, происходило в результате поджогов и дыма, на ликвидацию всех возгораний необходимо несколько дней.

В свою очередь Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом.

Как сообщалось, 16 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщил, что в Чернобыльской зоне из-за сильного ветра возобновились пожары.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кадры новых пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС. ВИДЕО

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

Источник: https://censor.net.ua/n3189833
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
2 ч. ·

Нагадаю: забрудненість повітря - один із головних чинників, що впливають на смертність при цій пандемії.
При чистому повітрі - "не злітає" Ковід. Самих тільки московських батюшок + сприяння "зеленої" влади, щоб перетворити Україну на зону стихійного лиха, вочевидь недосить.
А от air pollution (на додачу до вже рознесеного по всіх усюдах віруса) - саме те, що треба!

...А тепер розкажіть мені ще про раптову синхронність підпалів "трави і листя" на Чистий четвер у всій довколакиївській зеленій зоні.
(Короткий зміст попередніх серій цього хорору див. раніше, в дописі за 12 квітня).https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/07/air-pollution-linked-to-far-higher-covid-19-death-rates-study-finds
 показать весь комментарий
 
 
типа Запорожье и Днепр . чище Киева, хаха
 показать весь комментарий
 
Киев...У нас в Кропивницком нечто подобное вечером было вчера от пыли.
 показать весь комментарий
 
То у них датчики расположены на крыше гостиницы Украина.
Пусть попробуют выйти на улицу.
Докладаю, вся срань опустилась до уровня человеческого роста.
Даже утром такого не было.
 показать весь комментарий
 
 
Може, менше довбодятлів по церквам ходити буде.
 показать весь комментарий
 
А узеленского молчат, как при совке во время Чернобыля. Правильная тактика. Нет плохих новостей по ТВ - народ спокоен.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, Веталя тоже мог бы, наконец, хоть улицы помыть.
Сыдыть тихо, гроши вкрав.
 показать весь комментарий
 
У тебе, чи що, вкрав? дАказательства есть?
 показать весь комментарий
 
У меня и вкрав. Доказательства - выглянь в окно.
Сколько бабла на полив в этом году списал?
О то все и украл, и не только это.
 показать весь комментарий
 
Новая национальная забава - искать, на каком месте Киев по загрязненности воздуха.
Ну спадет ветер и воздух чище станет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх