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 В Черновицкой области 22 пациента находятся в реанимации, 10 - подключены к ИВЛ

В Черновицкой области 22 пациента с коронавирусом или подозрением на COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в реанимации, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 10.

Об этом сообщили в Черновицкой облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что всего с 25 февраля в связи с коронавирусом в больницы за помощью обратились 555 жителей области. На данный момент госпитализированы 359 человек, из них у 122 подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.

"В больницах по состоянию на 17 апреля находится 41 пациент в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 22, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 10", - сообщили в ОГА.

Также отмечается, что в области коронавирус подтвердили у 85 детей, еще 52 ребенка с подозрением на COVID-19. Вылечились 8 детей.

Всего в Черновицкой области по состоянию на 17 апреля было подтверждено 759 случаев заболевания.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189831
 
 
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Нет и никогда не было медицинских доказательств эффективности закрытия школ, поскольку дети в целом не заболевают COVID-19 и не являются переносчиками вируса (в отличие от гриппа)
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Мониторинг смертности в Европе в настоящее время прогнозирует избыточную смертность людей старше 65 лет в нескольких европейских странах. Однако в других странах, включая Германию и Австрию, смертность в этой возрастной группе все еще находится в нормальном диапазоне или ниже. Средний возраст смертей с положительным результатом теста - 80 лет в Италии, 83 года в Германии и 84 года в Швейцарии.
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Остается открытым вопрос о том, является ли частично повышенная смертность следствием только коронавируса или также принимаемых радикальных мер (изоляции, стресса, отмены операций и т.д.). Пока неизвестно, сохранится ли эта частично повышенная смертность таковой по итогам года
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