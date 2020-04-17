 В Черновицкой области 22 пациента находятся в реанимации, 10 - подключены к ИВЛ

Об этом сообщили в Черновицкой облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что всего с 25 февраля в связи с коронавирусом в больницы за помощью обратились 555 жителей области. На данный момент госпитализированы 359 человек, из них у 122 подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.
"В больницах по состоянию на 17 апреля находится 41 пациент в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 22, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 10", - сообщили в ОГА.
Также отмечается, что в области коронавирус подтвердили у 85 детей, еще 52 ребенка с подозрением на COVID-19. Вылечились 8 детей.
Всего в Черновицкой области по состоянию на 17 апреля было подтверждено 759 случаев заболевания.
Нет и никогда не было медицинских доказательств эффективности закрытия школ, поскольку дети в целом не заболевают COVID-19 и не являются переносчиками вируса (в отличие от гриппа)
В возрастных группах до 65 лет, только в Англии прогнозируется рост смертности, превышающий предыдущие волны гриппа.
Остается открытым вопрос о том, является ли частично повышенная смертность следствием только коронавируса или также принимаемых радикальных мер (изоляции, стресса, отмены операций и т.д.). Пока неизвестно, сохранится ли эта частично повышенная смертность таковой по итогам года