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 Политика Украины
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Все про:приватизация (952) рейдерство (860) ФГИ (569) ОГХК (14) Сенниченко Дмитрий (10)

 Глава ФГИ Сенниченко: Была попытка рейдерского захвата "ОГХК". Это флагман большой приватизации. На него 16 потенциальных покупателей

Сегодня утром состоялась попытка предыдущего менеджмента АО "Объединенная горно-химическая компания" ("ОГХК") во главе с А. Гладушко получить контроль над стратегической государственной компанией.

Об этом говорится в заявлении главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко относительно рейдерского захвата "ОГХК", передает Цензор.НЕТ.

"Обьеднана горно-химического компания" - это флагман большой приватизации. Существует 16 потенциальных покупателей - известных компаний со всего мира. Исторически эта компания была питомником коррупции, в отношении предыдущего менеджмента открыты несколько уголовных дел НАБУ на сумму убытков около 13 млн долларов США. Фонд государственного имущества Украины вместе с правоохранительными органами не допустит рейдерского захвата государственного предприятия и завершит процессы привлечения инвестора через приватизацию. Государство есть. Инвестиции должны работать на Украину", - заявил Сенниченко.

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"Сегодня в 16.00 проведу онлайн пресс-конференцию. Приглашаем журналистов присоединиться к трансляции. Аккредитация по ссылке", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд госимущества Украины заявляет о рейдерском захвате госпредприятия "Объединенная горно-химическая компания".

Источник: https://censor.net.ua/n3189828
 
 
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Нюню..
У вас вилочки не найдется спагетти с ушей снимать??
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Anton Shvets

3 ч. ·

Фонд Держмайна пишет о рейдерстве в Фейсбук и зовет журналистов.

Вопрос.

ОГПУ, Нацпол, МВД, СБУ - шо вы дяди? Вам я так понимаю звонить бесполезно, да? Лучше в фейсбук написать?

Шо там Корд - только Шончика может выезжать задерживать, а рейдеров который госкомпанию жмут, не? Лапки?

Шо там Минюст? Рейдерство ж ваш чистый профиль? Нет времени? Есть дела поважней? Конкурс рецептов пасок провести?

Вот прямая цитата из Малюськи:

"Про системне рейдерство, що я мав на увазі. В Україні зараз немає активно працюючих груп чи компаній, які заробляють свої гроші на тому, що вони рейдерують бізнес чи громадян, власників великих об'єктів нерухомості. Це припинено.

Трапляються поодинокі випадки: коли хтось, десь, на якомусь дрібному об'єкті...разовий випадок. Це все ще відбувається. Ми не можемо сказати, що повністю припинене рейдерство в країні. Але епоха рейдерства закінчилась, це однозначно."

Шо там Дубилет? Он же вроде как все рейдерство победил?

Шо вы там все на мои налоги делаете?
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Судья Зеленина -всему голова! С неё и спрос.Без заноса муха не шевельнётся.
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землю продали ...йде прихватизація надр ...КАЗЛИ скоро вам місця в Україні не залишать ця "інвест"шобла
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Гы...Гы...16 покупателей у него...Но достанется она бене и абсолютно бесплатно...все уже решено а все эти вопли чисто лохов успокоить
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Ну, верить главе ФГИ - себя не уважать.
Потом они либо учатся летать с 25 этажа, либо нечаянно шрапнелью с двух стволов в голову.
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