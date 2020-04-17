 Глава ФГИ Сенниченко: Была попытка рейдерского захвата "ОГХК". Это флагман большой приватизации. На него 16 потенциальных покупателей

Об этом говорится в заявлении главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко относительно рейдерского захвата "ОГХК", передает Цензор.НЕТ.
"Обьеднана горно-химического компания" - это флагман большой приватизации. Существует 16 потенциальных покупателей - известных компаний со всего мира. Исторически эта компания была питомником коррупции, в отношении предыдущего менеджмента открыты несколько уголовных дел НАБУ на сумму убытков около 13 млн долларов США. Фонд государственного имущества Украины вместе с правоохранительными органами не допустит рейдерского захвата государственного предприятия и завершит процессы привлечения инвестора через приватизацию. Государство есть. Инвестиции должны работать на Украину", - заявил Сенниченко.
"Сегодня в 16.00 проведу онлайн пресс-конференцию. Приглашаем журналистов присоединиться к трансляции. Аккредитация по ссылке", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Фонд госимущества Украины заявляет о рейдерском захвате госпредприятия "Объединенная горно-химическая компания".
У вас вилочки не найдется спагетти с ушей снимать??
Anton Shvets
3 ч. ·
Фонд Держмайна пишет о рейдерстве в Фейсбук и зовет журналистов.
Вопрос.
ОГПУ, Нацпол, МВД, СБУ - шо вы дяди? Вам я так понимаю звонить бесполезно, да? Лучше в фейсбук написать?
Шо там Корд - только Шончика может выезжать задерживать, а рейдеров который госкомпанию жмут, не? Лапки?
Шо там Минюст? Рейдерство ж ваш чистый профиль? Нет времени? Есть дела поважней? Конкурс рецептов пасок провести?
Вот прямая цитата из Малюськи:
"Про системне рейдерство, що я мав на увазі. В Україні зараз немає активно працюючих груп чи компаній, які заробляють свої гроші на тому, що вони рейдерують бізнес чи громадян, власників великих об'єктів нерухомості. Це припинено.
Трапляються поодинокі випадки: коли хтось, десь, на якомусь дрібному об'єкті...разовий випадок. Це все ще відбувається. Ми не можемо сказати, що повністю припинене рейдерство в країні. Але епоха рейдерства закінчилась, це однозначно."
Шо там Дубилет? Он же вроде как все рейдерство победил?
Шо вы там все на мои налоги делаете?
Потом они либо учатся летать с 25 этажа, либо нечаянно шрапнелью с двух стволов в голову.