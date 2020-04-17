 Глава ФГИ Сенниченко: Была попытка рейдерского захвата "ОГХК". Это флагман большой приватизации. На него 16 потенциальных покупателей

Об этом говорится в заявлении главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко относительно рейдерского захвата "ОГХК", передает Цензор.НЕТ.

"Обьеднана горно-химического компания" - это флагман большой приватизации. Существует 16 потенциальных покупателей - известных компаний со всего мира. Исторически эта компания была питомником коррупции, в отношении предыдущего менеджмента открыты несколько уголовных дел НАБУ на сумму убытков около 13 млн долларов США. Фонд государственного имущества Украины вместе с правоохранительными органами не допустит рейдерского захвата государственного предприятия и завершит процессы привлечения инвестора через приватизацию. Государство есть. Инвестиции должны работать на Украину", - заявил Сенниченко.

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"Сегодня в 16.00 проведу онлайн пресс-конференцию. Приглашаем журналистов присоединиться к трансляции. Аккредитация по ссылке", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд госимущества Украины заявляет о рейдерском захвате госпредприятия "Объединенная горно-химическая компания".