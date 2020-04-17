 Главный санврач Житомирщины Парамонов требует на 10 дней остановить движение частного транспорта и закрыть все предприятия. ДОКУМЕНТ

Постановление от 16 апреля за подписью Зиновия Парамонова опубликовал в Телеграме депутат СН Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.

В документе указано, что ограничения должны действовать с 17 по 27 апреля.

"Прекратить движение всех видов пассажирского (городского и междугородного) и частного транспорта на территории Житомирской области. Прекратить въезд и выезд пассажирского и частного транспорта из г. Житомира, г. Бердичева, г. Коростеня, г. Малина, кроме транспорта, имеющего специальные пропуска", — сказано в постановлении.

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Также главный санитарный врач требует "прекратить деятельность всех предприятий, учреждений, организаций, торговых объектов Житомирской области, кроме обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта (аптеки, энерго-, газо-, водоснабжения, телекоммуникационные сети)".

Обеспечивать граждан продуктами Парамонов предлагает при помощи информационных центров, которые будут принимать заказы на продукты, предметы первой необходимости и медикаменты.

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Доставлять их гражданам он считает необходимым на дом, задействовав в этом автомобили предприятий, учреждений и организаций, а также заключив с магазинами договоры об адресной доставке продуктов.

"Местные власти отказываются выполнять постановление", — отметил в Телеграм опубликовавший документ Качура.