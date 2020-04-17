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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
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 Главный санврач Житомирщины Парамонов требует на 10 дней остановить движение частного транспорта и закрыть все предприятия. ДОКУМЕНТ

Для борьбы с распространением COVID-19 главный санитарный врач Житомирщины распорядился остановить движение всех видов пассажирского и частного транспорта, а для машин, которым все же необходимо ездить, ввести спецпропуска. Также он требует прекратить деятельность всех предприятий и организаций.

Постановление от 16 апреля за подписью Зиновия Парамонова опубликовал в Телеграме депутат СН Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.

В документе указано, что ограничения должны действовать с 17 по 27 апреля.

"Прекратить движение всех видов пассажирского (городского и междугородного) и частного транспорта на территории Житомирской области. Прекратить въезд и выезд пассажирского и частного транспорта из г. Житомира, г. Бердичева, г. Коростеня, г. Малина, кроме транспорта, имеющего специальные пропуска", — сказано в постановлении.

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Также главный санитарный врач требует "прекратить деятельность всех предприятий, учреждений, организаций, торговых объектов Житомирской области, кроме обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта (аптеки, энерго-, газо-, водоснабжения, телекоммуникационные сети)".

Обеспечивать граждан продуктами Парамонов предлагает при помощи информационных центров, которые будут принимать заказы на продукты, предметы первой необходимости и медикаменты.

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Доставлять их гражданам он считает необходимым на дом, задействовав в этом автомобили предприятий, учреждений и организаций, а также заключив с магазинами договоры об адресной доставке продуктов.

"Местные власти отказываются выполнять постановление", — отметил в Телеграм опубликовавший документ Качура.

Главный санврач Житомирщины Парамонов требует на 10 дней остановить движение частного транспорта и закрыть все предприятия 01Главный санврач Житомирщины Парамонов требует на 10 дней остановить движение частного транспорта и закрыть все предприятия 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189826
 
   
 Топ комментарии
 
На вменяемость бы проверить не мешало.
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таке враження, що ці дебіли змагаються хто і в якій області, прийме тупіше рішення !!! вперед !!!
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хочу увидеть, КАК продукты и прочее будут доставляться абсолютно всем жителям и особенно - расценки такой доставки...
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Совет форумчанПравила форума
 
Во всем мире постепенно наоборт послабляют, чтоб и людям и государству былшо легче, а тут по классике, берут худшее что только можно, вслед за грузией.
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ребята вмиг осознали, что проще и дешевле (для этого государства) запретить любые движения, чем обеспечить всем необходимым больницы и вылечить хотя бы сотую часть того, что выхаживают за рубежом...
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то есть, лучше заболеть и потом лечиться?
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заболеешь все равно. эта штука заразнее гриппа в два раза.
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читай уважно про шо написано. Чи аби щось піз-донуть?
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не лучше, но предлагаемое в реале осуществить невозможно в принципе...
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хочу увидеть, КАК продукты и прочее будут доставляться абсолютно всем жителям и особенно - расценки такой доставки...
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а я хочу увидеть, что будут делать с нарушителями данного распоряжения, отбирать автомобили, выписывать штраф? и сколько нужно народу, чтобы это всё контролировать, раздавать, распределять, и как это будет выглядеть? короче полный бред.
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1тыс. грв. уже доставили пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс.грв.?
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Причём интересно , кто будет заниматься доставкой , и где взять столько курьеров , диспетчеров , и логистических организаций ?
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как где, у кого-то из руководителей города наверняка есть талантливая жена-бизнесмен (или зять, сын, брат - нужное подчеркнуть), которые способны в сжатые сроки создать фирму по доставке. Они возьмут на себя этот нелегкий труд, почти даром, заодно помогут городу освоить деньги выделенные "на борьбу с вирусом".
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такими требованиями они просто снимают с себя ответственность за происходящее
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На вменяемость бы проверить не мешало.
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и правильно отказываются, ибо предложить такое может только полный дебил. Запретить гражданам пользоваться собственными автомобилями в собственном городе. Типа пешком легче в аптеку дойти или затариться в супермаркете.
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Ну да. В Италии, Испании, франции ведь полные дебилы живут. И только Alex_Dimitrov очень умён. Главный санврач Житомирщины Парамонов требует на 10 дней остановить движение частного транспорта и закрыть все предприятия - Цензор.НЕТ 6396
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нужно понимать разницу между наши реалиями и испано-итало-французскими )
между нашими властями, нашими людьми, нашими зарплатами и западными )
тот кто этого не понимает - полный дебил.
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Ну понятно. Головний санлікар Житомирщини Парамонов вимагає на 10 днів зупинити рух приватного транспорту і закрити всі підприємства - Цензор.НЕТ 8309

Видал ли ты человека, мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него.
Притчи 26:12 - Притч 26:12: https://bible.by/verse/20/26/12/
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ну если ты согласен поработать курьером - то можно и вводить такую хню
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Дак предложи шось лучше...
Чи ты думаеш, шо Украина распетляет лучше там, де все остальные страны обосрались?
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Уже сделано то, что должно быть сделано. Повторяю, мы не они и нашим людям это будет, как серпом по одному месту.
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таке враження, що ці дебіли змагаються хто і в якій області, прийме тупіше рішення !!! вперед !!!
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Дебил, а не санврач! Дебилизм зашкаливает!
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Отменить транспорт и закрыть магазины это как?
Курьеры в авоськах будут разносить, у него с логикой все нормально?
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Не, ну если сам Парамонов требует-то конечно.
А еще перкрыть канализацию и отключить лифты...
Клоуны.
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карантин по поводу карановируса полный маразм., это не чума и не халера. Да я не против чтобы соблюдать какие то либо правила, но то что сегодня происходит это ЧУМА ДЕБИЛИЗМА.
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Да они ждут пока народ начнет грабить эти магазины)
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Зелёной банде, захватившей Банковую, нужен повод для введения ЧП, потому как грядёт дефолт, и их просто снесут нахрен. Поэтому провоцируется бунт.
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а может прекратить эти реформаторские выбрыки этого рвача на гилляке?
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Зиновий Парамонов от имени Парамон.Короче кацап что-то там требует...
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Что такое "макароно-вирус", и какая лабуда вокруг него творится:

https://swprs.org/на-ковид-19/
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Странно. Или он сума сходит или он знает что-то такое чего не знаем мы.
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Ни то, ни другое.

Просто он получил инструкции из Австрии. От Хозяев Азирова и Фирташа.
Есть задание: уничтожить экономику Украины (и не только Украины; во многих странах эта х**ня творится).
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якщо вам вже так конче необхідно знищити цілу область, то можете взяти мої шкарпетки, і давати їм нюхати
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І оголосив себе Ампіратором Житомирської Джамахерії
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Жаль, что идиоты даже понять не могут, что они идиоты, потому как идиоты.
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Совок.
А народ еще жалуется что "распустили СЭС", Так эта совковая СЭС ничем другим заниматься и не умела, кроме как запрещать и брать взятки с тех кто "нарушает".
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В Конституції є правовий режим надзвичайного стану вводьте по закону та забезпечуйте громадян всім необхідним за рахунок держави,все інше самодіяльність та порушення основного закону.
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Профессор медицины из Стэнфорда Джон Иоаннидис в своем новом исследовании приходит к выводу, что риск смерти от COVID-19 для людей младше 65 лет даже в глобальных «горячих точках» эквивалентен риску смерти в автомобильной аварии при ежедневных поездках на работу и обратно
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Исследование, проведенное в Дании с участием 1500 доноров крови, пришло к выводу, что летальность COVID-19 составляет всего 1,6 на 1000, т.е. более чем в 20 раз ниже, чем первоначально предполагалось ВОЗ, и находится на уровне сильного (пандемического) гриппа. Дания решила возобновить работу школ и детских садов на следующей неделе
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средняя продолжительность жизни в Украине 71,78 года

а середній вік померлих від COVID-19 становить 72,9...

COVID-19 продлевает жизнь!
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бумажка без штемпелей и печатей подтирачка...даже дети в дет саду знают..прям как путлер указы штампует
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