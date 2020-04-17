 Главный санврач Житомирщины Парамонов требует на 10 дней остановить движение частного транспорта и закрыть все предприятия. ДОКУМЕНТ

Постановление от 16 апреля за подписью Зиновия Парамонова опубликовал в Телеграме депутат СН Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.
В документе указано, что ограничения должны действовать с 17 по 27 апреля.
"Прекратить движение всех видов пассажирского (городского и междугородного) и частного транспорта на территории Житомирской области. Прекратить въезд и выезд пассажирского и частного транспорта из г. Житомира, г. Бердичева, г. Коростеня, г. Малина, кроме транспорта, имеющего специальные пропуска", — сказано в постановлении.
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Также главный санитарный врач требует "прекратить деятельность всех предприятий, учреждений, организаций, торговых объектов Житомирской области, кроме обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта (аптеки, энерго-, газо-, водоснабжения, телекоммуникационные сети)".
Обеспечивать граждан продуктами Парамонов предлагает при помощи информационных центров, которые будут принимать заказы на продукты, предметы первой необходимости и медикаменты.
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Доставлять их гражданам он считает необходимым на дом, задействовав в этом автомобили предприятий, учреждений и организаций, а также заключив с магазинами договоры об адресной доставке продуктов.
"Местные власти отказываются выполнять постановление", — отметил в Телеграм опубликовавший документ Качура.
между нашими властями, нашими людьми, нашими зарплатами и западными )
тот кто этого не понимает - полный дебил.
Видал ли ты человека, мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него.
Притчи 26:12 - Притч 26:12: https://bible.by/verse/20/26/12/
Чи ты думаеш, шо Украина распетляет лучше там, де все остальные страны обосрались?
Курьеры в авоськах будут разносить, у него с логикой все нормально?
А еще перкрыть канализацию и отключить лифты...
Клоуны.
https://swprs.org/на-ковид-19/
Просто он получил инструкции из Австрии. От Хозяев Азирова и Фирташа.
Есть задание: уничтожить экономику Украины (и не только Украины; во многих странах эта х**ня творится).
А народ еще жалуется что "распустили СЭС", Так эта совковая СЭС ничем другим заниматься и не умела, кроме как запрещать и брать взятки с тех кто "нарушает".
а середній вік померлих від COVID-19 становить 72,9...
COVID-19 продлевает жизнь!