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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
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 В Луцке семеро зараженных коронавирусом медицинских работников выздоровели

В Луцке семеро зараженных коронавирусом медицинских работников выздоровели.

Об этом сообщил Луцкий городской совет на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В Луцке за минувшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано. Всего в Луцке на сегодня 29 подтвержденных случаев. При этом семь из них-медики Луцкой городской клинической больницы, которые выздоровели", - говорится в сообщении.

По данным начальника управления здравоохранения Владимира Лотвина, повторные лабораторные тесты на коронавирус показали отрицательные результаты у медиков.

Как сообщалось, в Волынской области коронавирусом больны 42 медицинских работников. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3189824
 
 
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странно, до сих пор, судя по новостям, от ковид19 только умирали
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Зеленая статистика "знает" все У Луцьку семеро заражених коронавірусом медиків одужали - Цензор.НЕТ 6077
или почти, методом интерполяции....
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Просто их Петя с Томосом навестил.
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COVID-19 не приговор. Приговором являются хронические заболевания+COVID-19.
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