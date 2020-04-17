В Луцке семеро зараженных коронавирусом медицинских работников выздоровели.

Об этом сообщил Луцкий городской совет на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В Луцке за минувшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано. Всего в Луцке на сегодня 29 подтвержденных случаев. При этом семь из них-медики Луцкой городской клинической больницы, которые выздоровели", - говорится в сообщении.

По данным начальника управления здравоохранения Владимира Лотвина, повторные лабораторные тесты на коронавирус показали отрицательные результаты у медиков.

Как сообщалось, в Волынской области коронавирусом больны 42 медицинских работников.

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