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 Политика Украины
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Все про:беспредел (145) Зеленский (5182) Мартыненко (430) рейдерство (860) судья (2236) ФГИ (569) Бутусов Юрий (2121) ОГХК (14)

 Судья Зеленина, сменившая руководство "Объединенной горно-химической компании", должна немедленно пойти под суд, - Бутусов

Сегодня, без вызова в суд представителей Фонда госимущества, судья Зеленина отменила приказ от 19 марта о смене руководства "Объединенной горно-химической компании", и восстановила прежнее правление.

Об этом нга своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя сообщение ФГИ о рейдерском захвате "Объединенной горно-химической компании".

"Беспрецедентный скандал! Сегодня утром судья Киевского хозяйственного суда Наталья Зеленина осуществила рейдерский захват государственной акционерной компании" Объединенной горно-химической компании" - одного из крупнейших в мире производителей сырья для производства титана! В кабинет директора государственной компании заявился уволенный бывший директор Руслан Журило, и объявил себя снова руководителем! Фонд госимущества уволил Журило, потому что он является подозреваемым в деле Национального антикоррупционного бюро, ставленником олигарха Николая Мартыненко. И ничего с этим не может поделать государство, Фонд госимущества призывает, жалуется в фейсбук (!) и просит спасти компанию... журналистов!" - заявил Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас происходит рейдерский захват "Объединенной горно-химической компании", - ФГИ (обновлено)

"Сегодня без вызова в суд представителей Фонда госимущества (!), судья Зеленина отменила приказ от 19 марта о смене руководства ОГКХ, и восстановила прежнее правление. Зеленина не вызывала в суд главу ФГИ Сенниченко, не вызывала исполняющего обязанности первого заместителя компании Питера Дэвиса, она разобралась в делах ФГИ и ОГКХ сама, и передала власть в госкомпании Журило! Нет, это невероятно - государство поменяло руководство, а какая-то судья сама себе в кабинете рисует решение - послать нафиг государство и отдать тому, кто под судом за воровство! Рэкет именем Украины", - акцентировал журналист.

"Потрясающая наглость. Почему такой беспредел возможен, почему ФГИ просит о помощи не власти и силовиков, а журналистов? Да потому что программа приватизации срывается из-за бездействия силовиков, а президент и правительство стыдливо молчат. Не выполняются решения Фонда, не выполняются постановления Кабмина. Ни по облэнерго, ни по "Центрэнерго". Президента информируют, он знает, но записывать по этому поводу обращения в фейсбуке не решается. Фонд госимущества ведет борьбу за возвращение под контроль государства активов практически в одиночку. Правоприменение и закон не работают. В таких случаях реакция должна быть немедленной, жесткой, судья Зеленина должна немедленно пойти под суд, иначе все кончится тем, что завтра она поменяет руководство в самом Фонде госимущества, а послезавтра - в "95 квартале". Сегодня президенту и правительству снова брошен вызов - ведь это они сами подписали программу приватизации - так способны ли они обеспечить ее выполнение?" - резюмировал Бутусов.

Напомним, ранее ФГИ заявил: "Сейчас происходит рейдерский захват "Объединенной горно-химической компании". 

Судья Зеленина, сменившая руководство Объединенной горно-химической компании, должна немедленно пойти под суд, - Бутусов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189821
 
   
 Топ комментарии
 
Господа инвесторы, добро пожаловать в "зеленую" Украину.
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"Почему такой беспредел возможенИсточник: https://censor.net.ua/n3189821"
почОму, почОму.
потому что вы привенли к власти портного, монику и венедиктову..
в зеркало гляньте ))
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Вот здобулы -- новая власть все глубже утопает в дермеце !!! Это показатель -- судья ложила на Президента НАБУ СБУ САП и еще миллион шараг Судья Зеленина, сменившая руководство "Объединенной горно-химической компании", должна немедленно пойти под суд, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4242
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Судья продажная давно должна сидеть в сизо с конфискацией до 3 го колена !!!
https://antydot.info/investigations/sudya-zelenyna-nasudyla-na-myllyon/
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Я же говорю, самое время вводить рынок земли!
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Так він же тоді Ше не знав Шо вона родичка Суддя Зеленіна, яка змінила керівництво "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", має негайно піти під суд, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6835
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Это не государство а территория.Тогда нах тут какие то суды тем более кроме названия они ничего общего с судами не имеют
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та ні, в нас саме держава.
а от ти разом з шарієм та портновим (які просувають тему з територією) країни не маєте. це ви не громадяни, а колаборанти.
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Як окупанти управляли підкореними у всі віки? За допомогою одвічно випробуваних засобів: батіг, пряник, поліція, суди, страти, страх, голод, приниження, промивка мізків, щоб переконати, що поневолені.... просто - меншоварті, тому мають визнати над собою окупантів БІЛЬШ вартими, якщо раби хочуть добре жити...
-І даремно хтось в Україні думає, що в даний час потрібні якісь нові, особливі, вишуканіші, тонші методи управління,...щоб перетворювати населення в рабів і тримати його в покорі...
- В результаті такої промивки мізків, настає - або повна покора, рабство! Але в свободолюбивих і нескорених проявляється ГІДНІСТЬ, які виливаються в бунти та повстання!...
-Але прискорення розквіту нескорених після бунтів, повстань залежить лише від одного фактора,... від того, звільнившись - вони окупантів знищили, чи "люстрували"...
- В Україні, на сьогодні ДВА питання : хто НА СЬОГОДНІ ми, раби, чи нескорені? Якими методами звільнятимемося від окупантів?
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Українці це свободолюбива нація, нація бунтівників. Це доводить історія. Але у нас, на жаль, є одна погана риса, після бунту і вигнання злодійської влади ми стаємо дуже толерантними та довірливими. Вибравши нову владу ми чи то цілково довіряємо їй, або ледачі що не хочемо її контролювати і думаємо, що вона (влада) все буде робити правильно...
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Юрий эта каста неприкасаемых и никакой олигархический суд ее не посадит она же составная этой воровской системы
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Обіцяли инвестиційну няню, а ось вам няня, маєте.
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Так, а Шо до сих пір Петро країною керує?
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Нет, а его оставленное дерьмо в судах.
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Так а чого ж нова влада це лайно не прибирає?
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Нужны изменения в конституцию - всех судей уволить, суды закрыть. Подпись янелох оманский


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Да, подкидвает говнеца в штаны зелепукину), и древние греки которые суды придумали тоже виноваты
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А реформа ещё действует и низовые звенья судов уже начались реформироваться по плану реформ с 1 января 2020 года?
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Господа инвесторы, добро пожаловать в "зеленую" Украину.
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это патамушта там не было "инвестиционной няни". Теперь инвесторы видят что Вовочка не врал и без крыши "инвест-няни" никак
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мдаа.. такой жирный вопрос суддя решила.. штук 200 000 баксов поимела..
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Вы все ничего не понимаете! Оказывается, как мне тут рассказывали "реформаторы" судебной системы, только в 2020 году, то есть в этом, должна реформироваться "первичка", всмысле вот-вот, вы только ждите. Подходящее законодательство и судебная надстройка уже якобы готовы. Так что наблюдайте. Хотя боюсь недолюстрированные могут немножко реформировать уже псевдореформаторов, вплоть до посадки. А вообще реформ надо ждать ещё лет 15
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Это ещё куда не шло, вот истинные реформаторы космических полётов говорят - давайте сначала корабли начнём строить, а потом найдём специалистов, которые организуют работы и специалистов, которые рассчитают конструкцию.
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Під який суд? Той, де вона сама працює?
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Но тоді обнулять....нема судді-нема проблеми )))
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Ніколи такого не було - і ось знову! судьи у нас над законом , и эта власть тоже оказалась не в состоянии изменить этот тренд
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Юрий как дитя малое. Судью под суд. Ахахахаха.

Судьи - ключевой элемент украинской бандитско-олигархической системы. Все они участники круговой поруки. Подобие банды, где все повязаны кровью.

Поэтому они были есть и будут неприкасаемые до тех пор пока Штаты не введут здесь прямое правление и пересажают всех мерзавцев в мантиях.

А в революции я не верю. Уже 3 революции были (3-я электоральная в виде голосования за клоуна-паяца) и все без толку.
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А ты надеялся, что с избранием Зе Портнов будет в 2020 году реформировать, реформированный им под убийцу-Януковича, суд?
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Из людей зеленина . Протухшая зеленИна...
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Бывший руководитель ГФС Денис Гутенко выписал себе надбавку в ноябре 2019 года - 700%❗️❗️❗️, в декабре 2019 года - 500%❗️❗️❗️, а в январе 2020 года - 1000%❗️❗️❗️

Гутенко будучи в.о. председателя ГФС нарисовал 500-1000% себе сам (Приказ ГФС 1-ф от 30.01.2020), а это уже реальный конфликт интересов и злоупотребление служебным положением
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Единственный шанс что-то поменять- это облицовывать в суде кресла кожей судей-коррупционеров.
Другого варианта просто нет
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Эту судью надо презентовать как инвестиционную няню для западных лохов-инвесторов. Ахахахаха.
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Суддя Зеленіна, яка змінила керівництво "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", має негайно піти під суд, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5513

Слава найпотужнішореформованому суду у світі!!!!
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А низовые звенья судов уже реформировались или уже начали реформировать?
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Зачем? Какой смысл? Та же история была с Приватом, когда накануне апелляции Минюст отказался от юристов Привата. Здесь то же. Ну занесли ей пару копеек. И дальше будет так же. Только хуже. Вот и все. Это выбор зеленых бабуинов.
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"Почему такой беспредел возможенИсточник: https://censor.net.ua/n3189821"
почОму, почОму.
потому что вы привенли к власти портного, монику и венедиктову..
в зеркало гляньте ))
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Ну хотя бы двигались в правильном направлении
А избрание Зеленского это был изначально тупиковый вариант
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при порохе была тенденция к очищению, но объективным журналистам очень хоЧИЛОСЬ ускорить процесс.
УСКОРИЛИ с разворотом
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"У украинцев завышенные ожидания" ((c) Бальцерович - слово в слово и Миклош - примерно то же самое). Но их никто не слышал...
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Ты, к тому же, не знаешь - Что такое - система, потому можно тебя считать ещё и большим специалистом по фейкам, насчёт судебной реформы.
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В последнее время у Бутусова стали часто появляться публикации, несовместимые с его мнением год назад... Рад за Вас, Юрий Евгеньевич!
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Бутусов присягу зю не давал, как петиботы петрухе.
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да, но порой ошибки стоят дороже чем преступления
это похоже тот самый случай )))
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Год назад автор статьи ратовал ЗА Зеленского.
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Я это знаю, потому спросил про то, что уже поздно изменить...
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Такое впечатление как буто мы с вами все в рыгоцарство опять попали
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Судя по деребану, от туда и не уходили.
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Судя по прекращению сотрудничества с Западной коалицией, дерибан это далеко не главное...
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Клоуни виконують взяті на себе зобов'язання, повернути Україну у ригівський совок.
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Нехай би вже , так само , зєлю поміняли !
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Хорошо клоуна потролил.

Я могу ошибаться, но с такой скоростью рейтинг не падал ни у одного президента.
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хвамилия правильная....ничего ей не будет...на повышение пойдет
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Зелень же обещал "государство в смартфоне" - вот и жалуйтесь в смартфон, т.к. ни СБУ, ни НАБУ, ни МВД теперь свои обязанности не выполняет Суддя Зеленіна, яка змінила керівництво "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", має негайно піти під суд, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7782
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Тільки що по УР 1 пройшов брифінг РНБО. Данілов повідомив про рішення закрити кордони України для в'їзду іноземців на два тижні. Головний санітарний лікар Ляшко був на брифінгу і сказав, що нічого надзвичайного з коронавірусом не має. На брифінгу був Єрмак, повідомив про рішення РНБО про створення консультативної ради з ОРДЛО.
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ну всьоо!
тепер можна і у відставку!
подякуємо Петру Олексійовичу за судову рехворму.
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Так это Порошенко должен в 2020 году реформировать Портновские низовые звенья судов по плану реформы?
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ти мені дав визначення, що таке умисел? а казав, що є.
То, як ти можеш взагалі задавати якісь питання.
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Адвокатик, ты сказал, что в законе не определён "умысел", потом я дал ссылке, и больше я ничего не буду обсуждать.
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та тільки ЗА...а хто судитиме?...такі ж прохіндєї
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И хоть бы один порохоПЕСык перед тем как гавкать на зебилов прочитал буквы, которые написал Бутусов! Судья, назначенная Порошенко вернула должность упырю времён Порошенко, который является протеже любого порошенковского друзя Николая Мартыненко. Вот этим Бутусов и возмущен! Присоединяюсь к нему
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В отличие от тебя, Бутусов знает, что судебная реформа не завершена и вряд ли завершится в 2020 году реформой низовых звеньев судов...
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Причем тут потужна судова реформа? Речь идёт о конкретном случае попытки возврата кадра дружка-коррупционера Порошенко олигарха Мартыненко. Да и посмотри на досуге Суддя Зеленіна, яка змінила керівництво "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", має негайно піти під суд, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4933
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Да ты - специалист в реформах, если не различаешь законодательную реформу и план реализации реформы!
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Ты послушай, послушай Суддя Зеленіна, яка змінила керівництво "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", має негайно піти під суд, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6276 А то одни тексты не читают, другие священные видева не смотрят. Петр Алексеич сказал все однозначно!
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А ты однозначно понял, когда тебе Г+Г всё объяснил?
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Это все потому что у ОГК не было "инвестиционной няни". Так бы пожаловались няне, она бы с дробовиком пришла бы в суд и решила вопрос. Наверное. А как еще няне действовать когда злая тетка-судья ее дитятку забижает?
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Новая влада пытается менять проворовавшихся шоколадных топ-манагеров. Но шоколадки не сдаются. Через подконтрольные себе суды восстанавливаются и снова захзватывают власть на предприятиях.

Мартыненко - один из самых коррумпированных людей в Украине. Член партии "Народный фронт". Очень близок к Яценюку. Был схвачен НАБУ на выводе миллионов делларов в оффшоры на счета подставных фирм-прокладок. Но дело развалил самый честный генпрокурор Луценко. Через продажные украинские суды дело было закрыто. Против Мартыненко открыты криминальные дела в Швейцарии и Чехии за незаконное отмывание наворованных в Украине денег.

Вот такие люди 5 лет разворовывали эту несчатсную страну. И хотят дальшее ее разворовывать. Шоколадные не сдаются.
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А фуле? Пецина "потужна судова рехформа", млять! Удивляют возмужения Бутусова. Как будто он не видит, что творится с судами последние 5 лет! Суддя Зеленіна, яка змінила керівництво "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", має негайно піти під суд, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6532 ДякуйТЕ!
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