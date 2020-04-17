 Судья Зеленина, сменившая руководство "Объединенной горно-химической компании", должна немедленно пойти под суд, - Бутусов

Об этом нга своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя сообщение ФГИ о рейдерском захвате "Объединенной горно-химической компании".
"Беспрецедентный скандал! Сегодня утром судья Киевского хозяйственного суда Наталья Зеленина осуществила рейдерский захват государственной акционерной компании" Объединенной горно-химической компании" - одного из крупнейших в мире производителей сырья для производства титана! В кабинет директора государственной компании заявился уволенный бывший директор Руслан Журило, и объявил себя снова руководителем! Фонд госимущества уволил Журило, потому что он является подозреваемым в деле Национального антикоррупционного бюро, ставленником олигарха Николая Мартыненко. И ничего с этим не может поделать государство, Фонд госимущества призывает, жалуется в фейсбук (!) и просит спасти компанию... журналистов!" - заявил Бутусов.
"Сегодня без вызова в суд представителей Фонда госимущества (!), судья Зеленина отменила приказ от 19 марта о смене руководства ОГКХ, и восстановила прежнее правление. Зеленина не вызывала в суд главу ФГИ Сенниченко, не вызывала исполняющего обязанности первого заместителя компании Питера Дэвиса, она разобралась в делах ФГИ и ОГКХ сама, и передала власть в госкомпании Журило! Нет, это невероятно - государство поменяло руководство, а какая-то судья сама себе в кабинете рисует решение - послать нафиг государство и отдать тому, кто под судом за воровство! Рэкет именем Украины", - акцентировал журналист.
"Потрясающая наглость. Почему такой беспредел возможен, почему ФГИ просит о помощи не власти и силовиков, а журналистов? Да потому что программа приватизации срывается из-за бездействия силовиков, а президент и правительство стыдливо молчат. Не выполняются решения Фонда, не выполняются постановления Кабмина. Ни по облэнерго, ни по "Центрэнерго". Президента информируют, он знает, но записывать по этому поводу обращения в фейсбуке не решается. Фонд госимущества ведет борьбу за возвращение под контроль государства активов практически в одиночку. Правоприменение и закон не работают. В таких случаях реакция должна быть немедленной, жесткой, судья Зеленина должна немедленно пойти под суд, иначе все кончится тем, что завтра она поменяет руководство в самом Фонде госимущества, а послезавтра - в "95 квартале". Сегодня президенту и правительству снова брошен вызов - ведь это они сами подписали программу приватизации - так способны ли они обеспечить ее выполнение?" - резюмировал Бутусов.
Напомним, ранее ФГИ заявил: "Сейчас происходит рейдерский захват "Объединенной горно-химической компании".
https://antydot.info/investigations/sudya-zelenyna-nasudyla-na-myllyon/
а от ти разом з шарієм та портновим (які просувають тему з територією) країни не маєте. це ви не громадяни, а колаборанти.
-І даремно хтось в Україні думає, що в даний час потрібні якісь нові, особливі, вишуканіші, тонші методи управління,...щоб перетворювати населення в рабів і тримати його в покорі...
- В результаті такої промивки мізків, настає - або повна покора, рабство! Але в свободолюбивих і нескорених проявляється ГІДНІСТЬ, які виливаються в бунти та повстання!...
-Але прискорення розквіту нескорених після бунтів, повстань залежить лише від одного фактора,... від того, звільнившись - вони окупантів знищили, чи "люстрували"...
- В Україні, на сьогодні ДВА питання : хто НА СЬОГОДНІ ми, раби, чи нескорені? Якими методами звільнятимемося від окупантів?
крыши"инвест-няни" никак
Судьи - ключевой элемент украинской бандитско-олигархической системы. Все они участники круговой поруки. Подобие банды, где все повязаны кровью.
Поэтому они были есть и будут неприкасаемые до тех пор пока Штаты не введут здесь прямое правление и пересажают всех мерзавцев в мантиях.
А в революции я не верю. Уже 3 революции были (3-я электоральная в виде голосования за клоуна-паяца) и все без толку.
Гутенко будучи в.о. председателя ГФС нарисовал 500-1000% себе сам (Приказ ГФС 1-ф от 30.01.2020), а это уже реальный конфликт интересов и злоупотребление служебным положением
Другого варианта просто нет
Слава найпотужнішореформованому суду у світі!!!!
почОму, почОму.
потому что вы привенли к власти портного, монику и венедиктову..
в зеркало гляньте ))
А избрание Зеленского это был изначально тупиковый вариант
УСКОРИЛИ с разворотом
это похоже тот самый случай )))
Я могу ошибаться, но с такой скоростью рейтинг не падал ни у одного президента.
ДонбасЄрмак розповів про створення консультативної ради з ОРДЛО
https://gazeta.ua/articles/donbas/_ermak-rozpoviv-pro-stvorennya-konsultativnoyi-radi-z-ordlo/958027?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews
тепер можна і у відставку!
подякуємо Петру Олексійовичу за судову рехворму.
То, як ти можеш взагалі задавати якісь питання.
Мартыненко - один из самых коррумпированных людей в Украине. Член партии "Народный фронт". Очень близок к Яценюку. Был схвачен НАБУ на выводе миллионов делларов в оффшоры на счета подставных фирм-прокладок. Но дело развалил самый честный генпрокурор Луценко. Через продажные украинские суды дело было закрыто. Против Мартыненко открыты криминальные дела в Швейцарии и Чехии за незаконное отмывание наворованных в Украине денег.
Вот такие люди 5 лет разворовывали эту несчатсную страну. И хотят дальшее ее разворовывать. Шоколадные не сдаются.