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 Общество
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Все про:отключение (180) электроэнергия (366)

 70% украинцев опасаются веерных отключений электроэнергии, – исследования

70% украинцев ожидают, что из-за роста задолженности населения за потребленную электроэнергию во время карантина начнутся веерные отключения электричества.

Такие данные получила онлайн-платформа Gradus в результате исследования, проведенного 12 апреля, передает Обозреватель.

Отвечая на вопрос, насколько возможные веерные отключения света энергокомпаниями, к которым они вынуждены будут прибегнуть в связи с уменьшением платежей потребителей, 46% опрошенных отметили, что считают их очень вероятными, еще 24% – скорее вероятными.

Исследование является совместным проектом Медиа Группы Украина и исследовательской компании Gradus Research, проведенном на базе онлайн-платформы Gradus, 12 апреля методом самозаполнения. Объем выборки – 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в городах с населением более 50 000. Погрешность выборки не превышает 3,12%.

Напомним, в связи с установленным в стране карантином Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавируснои болезни (COVID-19)", который запрещает отключать потребителей от коммунальных услуг, а также начислять им штрафы и пени за задержку или неуплату стоимости этих услуг, на период карантина и в течение месяца после него.

Ранее председатель правления АО "Черниговоблэнерго" Михаил Ильницкий заявил, что из-за низкого уровня оплаты населением за потребленную электроэнергию и кризис в энергоотрасли компания не имеет средств на ремонт сетей. А руководитель "Житомироблэнерго" Алексей Шекета сообщил, что из-за уменьшения платежей за потребленную электроэнергию они могут ввести веерное отключение электроснабжения для предприятий и бытовых потребителей.

Ранее экс-министр ЖКХ и народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что кризис неплатежей был спровоцирован популистскими заявлениями главы парламентского комитета Андрея Геруса.

Источник: https://censor.net.ua/n3189818
 
   
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То есть вместо обещанных низких тарифов и высоких зарплат зебилы сделали все наоборот и теперь у почти 73% зебобиков нет денег на оплату тарифов?
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Ещьо 3 процента и я поверю что это правда! 70% украинцев опасаются веерных отключений электроэнергии, – исследования - Цензор.НЕТ 6107
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Ещьо 3 процента и я поверю что это правда! 70% украинцев опасаются веерных отключений электроэнергии, – исследования - Цензор.НЕТ 6107
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То есть вместо обещанных низких тарифов и высоких зарплат зебилы сделали все наоборот и теперь у почти 73% зебобиков нет денег на оплату тарифов?
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Конєшно же нєт. Во всех бєдах віноват тєпєрь Коронавірус, ну і конєшно, по традіциі сам Порошенко. А мудрий нарід в очєрєдной раз бил подло і цинічно обманут!
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А Пєця, сидячі на десятках мільярдів вкрадених доларів, годує тролів, щоб ті танцювали, як чортиняти під час всеохоплюючої трагедії, фактично ним самим і створеної. Радісно вам, продажні? Вистачає хочаб рошенок? Щоб не крякнути?
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З такою "владою" ще й не цього боятися треба... Цирк на дроті вже майже рік як... 70% украинцев опасаются веерных отключений электроэнергии, – исследования - Цензор.НЕТ 7164
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Вот уже понемногу у 73% заканчиваются накопления накопленными при клятом Порохе и совсем скоро зебилы их будут выселять за неуплату
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Накопление при пети, когда курс взлетел с 8 до 27. Да вы просто полный идиот.
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Зебуин, так почему при хохлобородьке у людей деньги пропали?
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Деньги пропали при зю? Так они не водились со времён петюни. Как раз месяц с гаком можно продержаться, а дальше все, ****** (петин гамадрил).
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Маски, курва, "пропали при зю", й купити їх не можна було ні за які гроші...
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То ретрограды, которые жили при Юльке, молодежь не боится!
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Молодьожи даже прікольно будіт. До того момента пока не сядет повербанк, заряжающий батарею ноутбука/планшета/смартфона.
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А шо уже таки будут? Зелеботы, вы откатываете Страну в 90-е ! Думаю, что многие скоро вспомнят гиперинфляцию.
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Зараз бубочка покаже відосік, що здавати речі в ломбард не соромно. шоб оплатити комуналку.
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Ну ладно 25% знали что жопа будет, а 70% то откуда или все хуже не будет закончилось?
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25% всегда опирались на себя и сейчас себя чувствуют нормально, а 73% дебилов поверили зебобику и уже даже не могут оплатить коммуналку 70% украинцев опасаются веерных отключений электроэнергии, – исследования - Цензор.НЕТ 1262
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Судя по последним соцопросам - не очень начинают ненавидеть. А петьки стонут на цензоре постоянно. Всё им плохо. И самое прикольное, когда ******* пишут, что 73% не повезло с коронавирусом. Типа сами бессмертные. Идиёты. 70% українців побоюються віялових відключень електроенергії, - дослідження - Цензор.НЕТ 1060
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А хто соцопроси провдив? Взагалі то ці соцопроси та різні ексПЕРДти це повний фейк. Якісь там інститути які під собою не мають нічого, директор, секретутка з ноутбуком та прибиральниця. Але ж звучить красиво "Інститут (якихось там) досліджень. А висновки ці інститути роблять такі як нАдА, за який висновок заплатив такий і зробили...
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Ну получается так: если политик, за которого ты ты топишь, согласно соцопросам на первых местах - соцопросы нормальные, если нет - начинается крик, что поросы - фейк. 70% українців побоюються віялових відключень електроенергії, - дослідження - Цензор.НЕТ 4958
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Это уже готовят, первый раз слышу что должны отключать за 40 лет
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А что тут бояться, сиди дома, а в темноте лучше менять демографическую ситуацию. Правильно нарид!?
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Якого насєлєнія, млять?! Найбільшими споживачами є промисловість, а багато шолкопёрих під шумок не хочуть платити за енергію, а не насєлєніє...
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Як же зєлєбоби будуть тоді Г+Г дивитись, звідки ж вони дізнаються що це Порошенко світло вимкнув.
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Пля - подготавливают быдло к веерным отключениям...
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А снизить задраные цены за тепло и электрику не пробовали. В Америке штуку раздают,чтобы могли заплатить текущие платежи и похрумкать.
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І у нас найвеличніший керівник Всесвіту і його околиць дає штуку пенсіонерам!
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Я тільки за цю штуку, бо це вирішує всі питання! А ви не скиглить та вирощуйте капусту.
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эта можно...сразу уменьшится доход энергопредприятий ,увеличится коллапс,участятся веерные отключения.а с ними и выход из строя оборудования,ремонт которого увеличит расходы тех же предприятия.
у бубочки его советники именно такой алгоритм и предлагают.
хуже не будет 70% українців побоюються віялових відключень електроенергії, - дослідження - Цензор.НЕТ 9025
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Нічого страшного, якщо відключать електрику. Жили раніше і без неї. Какая разніца є електрика чи її нема. Головне, що за це проголосувало 73% та нема Порошенка😊🐸
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вас соєвих мурзілок теж підрядили розкручувати "новосць"?
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Хочеш мене ображати, зелене блювотіння?
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Навіщо такі фейкньюс постити, окрім випадку якщо це джинса?
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Віялові відключенння автоматично потягнуть за собою катастрофу в тваринництві і колапс інкубаторів. Бо все воно автоматизовано, а покоління птиці взагалі не буде в цьому році. Яйця треба обігрівати безперервно, і це робиться безпосередньо електрикою. Так само вся риба і м'ясо підуть на звалище, бо холодильники не зможуть без електрики підтримувати потрібні умови для зберігання цих продуктів протягом кількох годин. На декілька годин закриються всі магазини, супермаркети, банки, підприємства, офіси, служби, зв'язок і багато-багато інших необхідних для нормального існування ******** людини речей. Тобто це буде колапс майже в усіх сферах діяльності людини. За таких умов Зєля планує робити ріст економіки???
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Я за веерные отключения! Для всех 73%.
P.S: Вкладывал доходы в солнечную станцию, теперь мне плевать на всякие веерные.
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Моей теще вообще провода нужно отрезать.
Топила за кермита. Ее и тестя уволили с гос работы. Все-равно Порох всему виной и каждый день заряжается кварталом.
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настораживает цифра "70"....... по логике вещей должно быть 73......
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хужєнєбудєт!!!
так, зе довпойопи???
бубочку привели, щоби повернутись у дев'яності??? - бєнє в радість...
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