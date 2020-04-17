 Полиция открыла уголовное производство из-за проведения крестного хода на Львовщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Отмечается, что организаторы провели крестный ход вопреки карантинным ограничениям.

"Во время крестного хода прихожане одной из церквей нарушали правила карантина, а именно - часть участников шествия, которых было более десяти человек, были без средств индивидуальной защиты (масок) и не соблюдали социальной дистанции", - говорится в сообщении.

Админпротоколы о нарушениях карантина выписали четырем участникам ходы, рядовым нарушителям грозит штраф от 17 до 35 тис. гривен, должностным лицам - от 34 до 170 тис. гривен.

"Кроме того, следователи Самборского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от штрафа до трех лет лишения свободы", - сообщили в МВД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 40 медиков заразились коронавирусом в Волынской области