 Полиция открыла уголовное производство из-за проведения крестного хода на Львовщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Отмечается, что организаторы провели крестный ход вопреки карантинным ограничениям.
"Во время крестного хода прихожане одной из церквей нарушали правила карантина, а именно - часть участников шествия, которых было более десяти человек, были без средств индивидуальной защиты (масок) и не соблюдали социальной дистанции", - говорится в сообщении.
Админпротоколы о нарушениях карантина выписали четырем участникам ходы, рядовым нарушителям грозит штраф от 17 до 35 тис. гривен, должностным лицам - от 34 до 170 тис. гривен.
"Кроме того, следователи Самборского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от штрафа до трех лет лишения свободы", - сообщили в МВД.
Анатолий Штирлиц
@Shtirlitz53 6 год
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тримаємо кулачки..
А что это правая рука власти вытворяет! Бунт на корабле!
Попы и храмы оказываются не нужны для управления стадом. Достаточно СМИ.
Поп Гапон переворачивается в гробу!...
А что это правая рука власти вытворяет! Бунт на корабле!
Попы и храмы оказываются не нужны для управления стадом. Достаточно СМИ.
Поп Гапон переворачивается в гробу!...