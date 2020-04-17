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Все про:НАБУ (3094) ОГХК (14)

 Экс-гендиректор "ОГХК" и его зам нанесли убытки предприятию в размере $12 млн, - НАБУ. ДОКУМЕНТ

Бывший гендиректор "Объединенной горно-химической компании", его зам и другие неустановленные личности в течение 2015-16 гг организовали продажу титаносодержащего сырья по заниженным ценам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на документ НАБУ.

В нем указано, что ОГХК нанесен ущерб в виде недополученных доходов в размере $12 867 390.

По состоянию на 31.03.2019 дебиторская задолженность ОГХК составила 871 млн грн.

С учетом установленных во время досудебного расследования причин совершения уголовного правонарушения основными причинами, способствовавшими его совершению являются: 

- сохранение на руководящих должностях лица, которое обоснованно обвиняется в совершении ряда коррупционных пресуплений не только на ОГХК, но и на других стратегических госпредприятиях;
- отсутствие надлежащего контроля со стороны уполномоченных служебных лиц органов управления деятельности ОГХК и его должностных лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд госимущества Украины заявляет о рейдерском захвате госпредприятия "Объединенная горно-химическая компания".

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Экс-гендиректор ОГХК и его зам нанесли убытки предприятию в размере $12 млн, - НАБУ 01
Экс-гендиректор ОГХК и его зам нанесли убытки предприятию в размере $12 млн, - НАБУ 02
Экс-гендиректор ОГХК и его зам нанесли убытки предприятию в размере $12 млн, - НАБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3189814
 
 
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За первый квартал 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тыс. грн, - Госказначейская служба... Гендиректор "ОГХК" и его зам нанесли убытки предприятию в размере $12 млн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4925
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...«Слово і діло» продовжує стежити не тільки за тим, як політики і чиновники виконують свої обіцянки, але й скільки вони заробляють. Сьогодні пропонуємо подивитися, скільки в минулому місяці заробили глави антикорупційних органів в Україні.Найвищі зарплати, як і раніше, в Національному антикорупційному бюро України. Більше за всіх заробив перший заступник директора НАБУ Гізо Углава - 256,2 тисячі гривень. Керівник відомства Артем Ситник заробив 224,5 тисячі гривень, його заступники Анатолій Новак і Тетяна Варварська - 174 і 162 тисячі відповідно.Зарплата глави Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова минулого місяця була 122,5 тисячі гривень. В його заступників - теж понад 100 тисяч.У Державному бюро розслідувань, нагадаємо, відбулися кадрові перестановки. Тимчасово виконуюча обов'язки директора Ірина Венедіктова стала генеральним прокурором. За роботу в ДБР у березні вона отримала 43,9 тисячі гривень. В.о. директора Держбюро розслідувань зараз Олександр Соколов, він минулого місяця заробив 87,7 тисячі. Заступник директора Олександр Бабіков отримав 79,3 тисячі.https://www.slovoidilo.ua/2020/04/09/infografika/polityka/zarplaty-antykorupczioneriv-skilky-berezni-zarobyly-hlavy-nabu-nazk-dbr
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Ну подсказывайте на кого валить? Думаю на Фиделя Кастро....
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...Гендиректор "ОГХК" и его зам нанесли убытки предприятию в размере $12 млн ...значить підуть на підвищення ...грабувати у міністерство
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А теперь как вы оправдываться будете, тупое порохобыдло?
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Иди ***** ********, можешь еще язык в жопу засунуть твоему жирному хряку хозяину. Потому-что скоро он уже сядет.
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