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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
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 Более 40 медиков заразились коронавирусом в Волынской области

В Волынской области коронавирусом больны 42 медицинских работников. Это треть инфицированных коронавирусом в области.

Об этом сообщает Волынский областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в области умерли от коронавируса четыре человека. Всего инфицированы 122 человека.

"Болезнь выявлена у 42 медицинских работников (34% от всех зарегистрированных случаев)", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189810
 
 
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ну вощета "волына" и Волынь-разные понятия
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В Беларуси появился антисептик, который можно пить. ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» впервые выпустило алкогольный напиток крепостью 70 градусов.
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"Злий одесит": "У Києві захворів короновірусом ректор та 19 студентів духовної академії РПЦвУ". Так і хочеться вигукнуть: "Філарет, ти поглянь, скільки під твоїм крилом виросло "гомосєків"!!!"
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ну вощета "волына" и Волынь-разные понятия
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В Беларуси появился антисептик, который можно пить. ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» впервые выпустило алкогольный напиток крепостью 70 градусов.
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Якщо за гроші можна виписати лікарняний кому завгодно, то чому не можна написати собі, що хворий?
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мазки з коронавірусом недорого, скоро в найближчій аптеці
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Я удивляюсь, а как им не заразится тем, кто непосредственно имеет тесный контакт с больными, даже при наличии защитных средств (масок. респираторов, очков, перчаток и защитных костюмов) это практически невозможно, потому что нужны протоколы защиты как в закрытых военных лабораториях, где разрабатывают биологическое оружие, а это не возможно в большинстве случаев на практике!
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а это невозможно в большинстве случаев на практике!

Подключите сюда статистику и это будет подтверждением ваших слов.
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"Злий одесит": "У Києві захворів короновірусом ректор та 19 студентів духовної академії РПЦвУ". Так і хочеться вигукнуть: "Філарет, ти поглянь, скільки під твоїм крилом виросло "гомосєків"!!!"
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125/4662=2,68% в МИРЕ ежедневно умирает 250 тіс людей за один год ( делим 7,2млрд на (364*71год жизни).
Обыкновенный грипп. СМИ с подачи властей делают с этого всемирный психоз.
США очень переживали за своих граждан, когда взорвали небоскребы перед вторжением в Иран? Или РФ, когда взорвала дома на Каширском шоссе перед походом на Чечню?
Тоже происходит и сейчас.
Полагаю,всех старше 60 лет уберут с производства, а оставшиеся будут выполнять ихнюю работу за 1,2 предыдущей зарплаты.Обыкновенный капитализм.
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Мужик, ты точно идиот..
ИраН - это далеко не ИраК.
Сходи в аптеку.
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Как же они заражаются, если все больницы готовы к коронавирусу. Во всяком случае в телевизоре такие со.рекламы висят. Если медики полностью обеспечены масками, защитными очками и костюмами, как они заражаются? Нам врут?
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