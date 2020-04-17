 Более 40 медиков заразились коронавирусом в Волынской области

Об этом сообщает Волынский областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в области умерли от коронавируса четыре человека. Всего инфицированы 122 человека.
"Болезнь выявлена у 42 медицинских работников (34% от всех зарегистрированных случаев)", - говорится в сообщении.
Подключите сюда статистику и это будет подтверждением ваших слов.
Обыкновенный грипп. СМИ с подачи властей делают с этого всемирный психоз.
США очень переживали за своих граждан, когда взорвали небоскребы перед вторжением в Иран? Или РФ, когда взорвала дома на Каширском шоссе перед походом на Чечню?
Тоже происходит и сейчас.
Полагаю,всех старше 60 лет уберут с производства, а оставшиеся будут выполнять ихнюю работу за 1,2 предыдущей зарплаты.Обыкновенный капитализм.
ИраН - это далеко не ИраК.
Сходи в аптеку.