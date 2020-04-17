 Более 40 медиков заразились коронавирусом в Волынской области

Об этом сообщает Волынский областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в области умерли от коронавируса четыре человека. Всего инфицированы 122 человека.

"Болезнь выявлена у 42 медицинских работников (34% от всех зарегистрированных случаев)", - говорится в сообщении.

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