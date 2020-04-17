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Все про:рейдерство (860) ФГИ (569)

 Полиция отрицает, что на предприятии ОГКХ происходит рейдерский захват

Сотрудники Национальной полиции устанавливают обстоятельства конфликта в главном офисе государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), о рейдерском захвате которого заявили в Фонде госимущества.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, сейчас полиция выехала на вызов к главному офису предприятия ОГХК на улице Гринченко в Киеве.

"Никакого рейдерского захвата нет. Там просто возник конфликт между бывшим руководителем компании и настоящим. На место выехала следственно-оперативная группа Нацполиции Соломенского района. Они разбираются в ситуации", - заявили в Нацполіції.

Так, в настоящее время представители полиции устанавливают обстоятельства возникновения конфликта.

"При необходимости будет принято заявление, будут приглашены в управление для отобрания объяснений, чтобы установить все обстоятельства и причины конфликта", - добавили в пресс-службе.

По словам пресс-офицера полиции Соломенского района, ситуация точно не будет квалифицирована как рейдерский захват государственного предприятия.

Напомним, Фонд госимущества Украины заявил о рейдерском захвате госпредприятия "Объединенная горно-химическая компания".

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Источник: https://censor.net.ua/n3189804
 
 
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А що там с обменом?

Станіслав Краснов

56 хв
⁉️З РОЗУМУ ЗІЙШЛИ????⁉️
Я відчуваю повну безвихідь. Просто опускаються руки...
"Я не перейду эту линию. Я воевал за "ЛНР", а теперь меня помиловали. Мы в расчете вроде бы" - зухвало каже бойовик ЛНР, відмовляючись брати участь в обміні і залишається в Україні.
Та це ж просто джек-пот!

Україна забирає з окупованих територій наркоманів, вбивць, розбійників, комуністів, а натомість в Україні ж залишаються чотири бойовика ЛНР, з яких зняті всі обвинувачення ("процесуально очищені").
Тобто ми "процесуально очистили" бойовиків, ще і забравши з окупованих територій додаткових злочинців????? Так давайте заберем тисячі бандитів звідти, яких за 6 років за реальні злочини "засудили" т.з. суди окупантів і "очистимо" взагалі всіх вбивць-сєпарів.
А тим часом величезна кількість патріотів та добровольців гниє по українських тюрьмах роками, за те що завадили контрабанді чи висловились проти влади!!!

Хто їх звільнить? Що треба зробити, кого віддати чи продати, щоб добровольців "процесуально очистили" та припинитли мучати роками у в'язницях???
За що це все, навіщо десятки тисяч смертей, скалічених інвалідів, сиріт, мільйони біженців? Щоб "процесуально очистити" бойовиків та в цей час тримати по тюрмах добровольців?
Дивіться та поширюйте.
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Я тоже возмущён этим. Главное люди в упор не видят, что с террористов согласно договорённости шмарки с пуйлом снимаются все обвинения и отпускаются домой к себе в ОРДЛО, куда они уже и не хотят возвращаться, потому что украинский суд снял с них все обвинения.
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Один директор времен Пэдры а второй времен Зебила решают кто из них главнее?
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Фонд державного майна звертається через фейсбук до журналістів, бо у них там «рейдерське захоплення». Це про таку «державу у смартфоні» говорив Зеленський?

Полиция отрицает, что на предприятии ОГКХ происходит рейдерский захват - Цензор.НЕТ 7045
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Ага. Аваков считает, что все действия там законные и защищает "законных" представителей. Такое впечатления, что он там - далеко не сторонний наблюдатель.
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