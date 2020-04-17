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 Экономика
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Все про:НДС (333) Верланов Сергей (58)

 Впервые в истории Украины схемы с НДС прекращены, и это свершившийся факт, - Верланов

Впервые в истории Украины схемы по НДС не уменьшились, не "борьба продолжается", а прекращены, и это свершившийся факт.

Об этом написал председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНС) Сергей Верланов на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Прекращен "атипичный" экспорт пшеницы, сформированный налоговым кредитом из шоколадок, некому продать налоговый кредит за товары, проданные за кэш. Это не мечта, это новая реальность. О ней знают. Знают те, кто воровал из бюджета миллиарды. Знают нечистые на руку правоохранители и налоговики, которые сладко жили на мизерные зарплаты. Знают, и потому готовы на все, чтобы сбить эту команду, которой удалось. Поэтому и уровень и цена (в прямом смысле этого слова) медиа-атаки на нашу команду тоже беспрецедентный", - написал Верланов.

По словам председателя ГНС, сервисный орган, который в сложных условиях эффективно выполняет свои функции, пытаются втянуть в большую политику, используя для этого "факты", которые не имеют никакого подтверждения.

"Я тоже люблю факты, и хочу показать, как они выглядят. Так, в 2019 году налоговая впервые за 9 лет выполнила план. В значительной мере, путем увеличения поступлений от НДС. За период работы ГНС (с августа 2019 г. по март 2020 г.) по сравнению с прошлым годом начисления НДС выросли на 14% при росте базы налогообложения всего на 1,9%. Это не мифические, а вполне реальные 20,7 млрд грн, которые дополнительно поступили в бюджет. За этот же период чистое сальдо НДС составило 71,7 млрд грн, тогда как год назад - 45,9 млрд грн. Прирост - 25,8 млрд, или 56,4%", - сообщил Верланов.

Кроме того, добавляет председатель ГНС, вся информация о "схемном" кредите (коды ЕГРПОУ, сумма НДС, конкретные операции) ежемесячно доводилась налоговой милиции для отработки, как того требует действующее законодательство.

"И главное - с августа, когда вновь ГНС начала администрировать НДС, поступления данного налога росли, объем минимизационных схем сокращался, а давление на команду налоговой росло. Но поворотным пунктом стало принятие Кабмином постановления №1165 и внедрение ее в феврале 2020 года. Она дала налоговом инструмент, которым мы фактически полностью перекрыли поток денег в карманы мошенников и их покровителей. Это люди, которые десятилетиями воровали миллиарды из госбюджета. Которые связаны с различными финансово-промышленными группами, различными органами государственной власти и различными политическими партиями", - отметил Верланов.

Верланов подчеркивает, что видит своим личным долгом продолжать борьбу с "дельцами," предоставлять сервис плательщикам налогов и обеспечивать поступления в государственный бюджет.

"На следующей неделе мы подробно расскажем о результате декларирования НДС в марте 2020 года. С конкретными цифрами", - резюмировал он.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев опроверг информацию относительно недополучения бюджетом 5 млрд от НДС. По его словам, обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского являются безосновательными и такими, что не находят подтверждения.

Ранее также сообщалось, что в марте Государственная налоговая служба обеспечила поступления с акцизного налога в бюджет на общую сумму 5 млрд 889,2 млн грн, в том числе 5 млрд 583,7 млн грн по подакцизной продукции, производимой на территории Украины, и 305,5 млн грн - с импортируемой.

Источник: https://censor.net.ua/n3189803
 
 
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Нет, это они себя сами уговаривают, что они не воруют . Мантра такая !!! А так.... просто тихонечко ****** наши деньги))))))))
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Даже уже не смешно. Или он делает вид, что Уманского не слышал?
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Сталкивался с этим типом - редкая гнида!
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ого, слово болезненное "атипичный" применил, словарный запас растёт Впервые в истории Украины схемы с НДС прекращены, и это свершившийся факт, - Верланов - Цензор.НЕТ 6855
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Прекратили те что под Вами, до особого распоряжения. Это мы знаем...
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Пускай лучше прокурору доказывает, какой он честный.
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лерос подлый обманщик!!!Впервые в истории Украины схемы с НДС прекращены, и это свершившийся факт, - Верланов. В КАКОЙ СТРАНЕ?
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НДС возвращают только своим, шо не ясно
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Кого посадили .... ?!! Имя, фамилия, статья .... как долго ? сколько Куда переводили, ... конфискация ....
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Ну расскажите как получается, что они не воруют из бюджета, а по итогам 1 квартала там чёрная дыра образовалась???
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Черная дыра образовалась еще в 4-м квартале 19-го года, а эта козлина варламов свистит что все в порядке.
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Прекращены? Да он врет нагло-эта тварь сама возглавляет процесс.
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"по сравнению с прошлым годом начисления НДС выросли на 14%
Источник:https://censor.net.ua/n3189803"

А цены выросли менее, чем на 14%?
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круче это шутки только шутка про 14000 поступлений от борьбы с коррупцией
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Вор Верланов утверждает, что все схемы с НДС уже прекращены.
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На мой взгляд главная серьезная ошибка прошлой власти была та, что они таки не ликвидировали налоговую и не создали совершенно новую структуру из числа новых людей. Нынешняя ДПС Украины это клоака которую уже не вылечить и не исправить.
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О, то є так! І олігархів перемогли, і кумівства немає, і правосуддя не керується з Банкової...
Слухаю і вірю кожному слову! От прям хрест на пузі!
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За 2018 г. этот тип задекларировал порядка 200 тысяч у.е. НАЛИЧНЫМИ !!!
Ну и как не верить этому "святому " человеку!?
П.С. До налоговой всё хранилось под подушкой, а теперь наверное не влазит в матрас.....
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