 Украина не достигла пика COVID-19, на праздники пикник или шашлыки могут стоить кому-то жизни, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционные шашлыки. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин - временный, но чрезвычайно важен. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения - это очень важно в такое сложное время", - отметил президент Владимир Зеленский.
В то же время министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,7% от количества зараженных. Этот показатель значительно ниже, чем в среднем в мире.
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а если шаурма? поканает?
А при закрытии границ от своих же заробитчан были бы голодные штурмы границы по всему периметру и репутация страны-изгоя на столетие вперед.
оно того стОит? - так позориться за небольшие деньги...
4 год ·
Неукраїнці які сьогодні керують українською державою та володіють нашими національними багатствами, не мають сантименту до українців. Це природньо. Українці, які їм прислуговують, теж не мають сантименту до українців.
Але чому ця синагога толерує РПЦ в Україні?
Лише ц тієї причини, що РПЦ - не церква, але за середньовічним висловом, є "синагога сатани".
Дуже шкідливо, що православні церкви світу, навіть Вселенська Патріархія, навіть ПЦУ ставляться до цієї синагоги сатани, як до зіпсованої, неоковирної, але все ж таки церкви.
Як їм вдається не відчувати запах сірки?
РПЦ в Україні (т.зв. УПЦ МП) керують два агенти ФСБ - новінський та керуючий справами УПЦ антоній.
На відміну від них, Онуфрій (який формально очолює цю структуру), не є агентом, він просто щиросердно ненавидить Україну й зневажає Христа.
Найгірше те, що новінський з антонієм навіть не вважають за необхідне особливо маскуватися.
Раніше їх крили чисельні шайтанови в українських спецслужбах, нині - вся "українська" влада.
Владу ми в найближчі місяці не зрушимо (це попахувало б огидним антисемітизмом), але мусимо вплинути на ПЦУ:
вона має перейти зі стану КОНКУРЕНЦІЇ з синагогою сатани, до стану ВІЙНИ з сатаною.
В першу чергу треба добитися від кліру ПЦУ відвертої заяви - "РПЦ та її філія УПЦ МП - не церква, її "обряди" не дійсні, її "єпископи" і "священники" - не християни"
Також, ПЦУ має заявити претензії на всі храми монастирі й лаври, якими підступно заволоділа синагога сатани.
Ці претензії покищо не можуть бути реалізовані, але віряни чітко мають усвідомити свої завдання.
Амінь.