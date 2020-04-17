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 Общество
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 Украина не достигла пика COVID-19, на праздники пикник или шашлыки могут стоить кому-то жизни, - Зеленский

Украина еще не достигла пика заболеваемости, и надо быть осторожными во время Пасхальных и майских праздников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционные шашлыки. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин - временный, но чрезвычайно важен. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения - это очень важно в такое сложное время", - отметил президент Владимир Зеленский.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,7% от количества зараженных. Этот показатель значительно ниже, чем в среднем в мире.

Также читайте: "Что нас ждет завтра?": на "Свободе слова Савика Шустера", с участием Зеленского, обсудят последствия карантина для экономики и дело шпиона ФСБ РФ Шайтанова

Источник: https://censor.net.ua/n3189802
 
   
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на праздники пикник или шашлыки могут стоить кому-то жизни, - Зеленский

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а если шаурма? поканает? Україна не досягла піку COVID-19, на свята пікнік або шашлики можуть коштувати комусь життя, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1119
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Точно. "Україньській нації до с...аки радіація"!
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т.е. это надо расценивать как угрозу, вова?
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так, це явна погроза громадянам, де ж ДБР??
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А как-же позавчерашнее "наши меры позволили снизить....."? Вот, что вы натворили

Украина не достигла пика COVID-19, на праздники пикник или шашлыки могут стоить кому-то жизни, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5173
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Без этих мер в Украине уже сейчас была бы ситуация как в Италии.
А при закрытии границ от своих же заробитчан были бы голодные штурмы границы по всему периметру и репутация страны-изгоя на столетие вперед.
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Италия уже не в моде, давай про Японию.
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Каких мер - запуске из зон повышенного заражения более 200 тыс. человек без противоэпидемических мероприятий? Совсем без, т.е. абсолютно.
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Их было около миллиона. К такому количеству никакие противоэпидемиологические мероприятия кроме добровольной самоизоляции применить невозможно, особенно в такой слабой экономически стране как Украина.
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Не, не скажи. Даже элементарного не было сделано. Самого элементарного. Разделения потоков по степени опасности регионов прибытия, разбития людей на маленькие группки вместо единой большой толпы (фото и видео с зоны пограничного контроля Борисполя помним?), элементарной раздачи масок всем заходящим на погранконтроль, санобработки транспортных средств и т.д. и т.п. Власть тупых клоунов даже министра в этот период не смогла адекватного назначить.
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А зачем тогда штрафы, блокировка общественного транспорта включая метро? В Германии по 300 человек в день умирало с положительным тестом, но метро в Берлине не закрывали...У нас же мечутся как ненормальные, одной рукой - жесткий карантин, другой - закрывают большую часть пропускных пунктов на границе, чтобы толпы потенциальных зараженных скапливались побольше...
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За порохоботов можеТе не переживать, пане презедент, с ними все будет в порядке. А вот своему лохторату надо бы права поурезать перед праздниками. Вот почему бы, к примеру, не закрыть все АЗС и продовольственные магазины уже сегодня, с 16:00?
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Подожди, порохоботы тоже еще не все затарились.
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как можно закрыть продовольственные магазины?? а жрать что? не, ну я серьезно
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Мабуть, втомився, бідний... Вже й відосіків нема... Працює, напевно...
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Частые случайности становяться закономерностью. Зюзя от туда, из ада?
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Смотреть нужно на конечный результат ,сколько вылечилось и сколько умерло ,никаких 2,7% я не вижу ,ибо из тех 4 тыс ещё кто-то вылечится ,а кто то умрёт
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Смотреть надо не сколько вылечилось и сколько умерло, а сколько всех переболело и сколько умерло именно от основных заболеваний с подцепленным ковидом (то есть с орз). Увидим ноль от ковида, как в италии
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Ждем фото осла с шашлыками, скрестив пальцы Украина не достигла пика COVID-19, на праздники пикник или шашлыки могут стоить кому-то жизни, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1012
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Сам запустив вірус тисячами, маски продав, а тепер дума нах-, як завжди спочатку робимо потім думаєм
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Ещё надо посмотреть, чем закончится это дело. Но история показывает, что ничем.
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сколько башляют?
оно того стОит? - так позориться за небольшие деньги...
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Для дебилов еще раз повторю: Респект пану президенту!
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ты сам себя что-ли не слышишь, что себе же повторяешь?
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Да оценил зеля твой прогиб,оценил. Угомонись.
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в нашій країні будь-який вихід на природу може коштувати життя - або суддя автівкою на пляжі переїде, або п'яний мєнт по пляшкам стрілятиме і випадково в голову влучить...
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Начало карантинных мероприятий это 191 тыс заболевших. Неуч.
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Будем играть х@ем на рояле на Пасху но из дому не выйдем... ..Карантин все же .....
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Україна не досягла піку COVID-19, на свята пікнік або шашлики можуть коштувати комусь життя, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8664Дмитро Корчинський
4 год ·

Неукраїнці які сьогодні керують українською державою та володіють нашими національними багатствами, не мають сантименту до українців. Це природньо. Українці, які їм прислуговують, теж не мають сантименту до українців.
Але чому ця синагога толерує РПЦ в Україні?
Лише ц тієї причини, що РПЦ - не церква, але за середньовічним висловом, є "синагога сатани".

Дуже шкідливо, що православні церкви світу, навіть Вселенська Патріархія, навіть ПЦУ ставляться до цієї синагоги сатани, як до зіпсованої, неоковирної, але все ж таки церкви.
Як їм вдається не відчувати запах сірки?
РПЦ в Україні (т.зв. УПЦ МП) керують два агенти ФСБ - новінський та керуючий справами УПЦ антоній.
На відміну від них, Онуфрій (який формально очолює цю структуру), не є агентом, він просто щиросердно ненавидить Україну й зневажає Христа.
Найгірше те, що новінський з антонієм навіть не вважають за необхідне особливо маскуватися.
Раніше їх крили чисельні шайтанови в українських спецслужбах, нині - вся "українська" влада.
Владу ми в найближчі місяці не зрушимо (це попахувало б огидним антисемітизмом), але мусимо вплинути на ПЦУ:
вона має перейти зі стану КОНКУРЕНЦІЇ з синагогою сатани, до стану ВІЙНИ з сатаною.
В першу чергу треба добитися від кліру ПЦУ відвертої заяви - "РПЦ та її філія УПЦ МП - не церква, її "обряди" не дійсні, її "єпископи" і "священники" - не християни"
Також, ПЦУ має заявити претензії на всі храми монастирі й лаври, якими підступно заволоділа синагога сатани.
Ці претензії покищо не можуть бути реалізовані, але віряни чітко мають усвідомити свої завдання.
Амінь.

Україна не досягла піку COVID-19, на свята пікнік або шашлики можуть коштувати комусь життя, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3106
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