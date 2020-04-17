 На въездах в Подольск на Одесчине установили карантинные блокпосты из-за вспышки коронавируса, - полиция

Об этом сообщили Укринформу в полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"Медики, спасатели и полицейские осуществляют круглосуточный температурный скрининг водителей и пассажиров транспортных средств, проезжающих через карантинные блокпосты. В случае выявления симптомов заболевания, граждан доставляют в Подольскую городскую больницу", - отметили в полиции.

По словам главного врача горбольницы Александра Жуковского, "за последние сутки резко - на 12 человек - выросло количество инфицированных COVID-19. Заболели также четыре медработника. Пока состояние пациентов - средней тяжести".

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Стоит отметить, что карантинные блокпосты развернуто также на въездах в Одессу, Белгород-Днестровский и Балту.

В Одесской области в течение суток подтверждены еще 20 случаев инфицирования жителей коронавирусом, в том числе резко увеличился очаг заболевания в Подольском районе. Всего в области зафиксированы 93 больных COVID-19, сообщает глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

По словам председателя ОГА, за неделю количество пациентов увеличилось вдвое, по данным специалистов Минздрава, пик распространения COVID-12 ожидается в следующие две недели.

Председатель ОГА призвал жителей области соблюдать рекомендации медиков, избегать лишних социальных контактов.