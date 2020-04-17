 С 20 апреля Киев запускает детский сад онлайн

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко.

По его словам, квалифицированные и опытные воспитатели предложат три активности в день продолжительностью 30 минут каждая для детей от 4 до 6 лет.

В ведомстве напомнили, что платформа эмоциональной поддержки, которую запустил на базе Мониторингового центра по противодействию COVID-19 Образовательный хаб столицы, пользуется большим спросом. Это - бесплатный ресурс для киевлян. Как отмечается, за помощью обращаются не только киевляне, но и жители других городов Украины и даже украинцы, находящиеся за рубежом. Специалисты никому не отказывают в помощи.

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На платформе эмоциональной поддержки можно получить эмоционально-психологическую помощь и консультации специалистов и тренеров Образовательного хаба города Киева.

Кроме того, платформа предлагает различные онлайн курсы, спортивные онлайн тренировки. Также можно осуществить виртуальные экскурсии по музеям столицы, посмотреть спектакли некоторых театров.

"Городская власть призывает соблюдать противоэпидемические ограничения, введенные в столице и не выходить из дома без крайней необходимости. Карантин - не каникулы.

Тщательное соблюдение правил поможет городу быстрее вернуться к привычной жизни", - говорится в сообщении.