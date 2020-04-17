 Террористы "ЛНР" будут называть Луганск по-советски Ворошиловградом на особые даты

Текст выложен на информационных сайтах террористов, сообщает Цензор.НЕТ.

Боевики будут называть город Ворошиловградом 9 мая, когда в городе празднуется российский День победы, 22 июня – когда отмечается День памяти и скорби в связи с нападением немецкой армии на Советский Союз и 14 февраля, когда отмечается освобождение города от немцев советскими войсками.

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Луганск назывался Ворошиловградом в 1935-1958 и 1970-1990 годах в честь советского военного и политического деятеля Климента Ворошилова.



Ворошилов принимал участие в репрессиях времен правления Иосифа Сталина. В частности, он участвовал в рассмотрении так называемых расстрельных списков — перечней лиц, репрессированных с санкции членов Политбюро. Подписи в списках означали вынесение обвинительного приговора. Подпись Ворошилова была на 185 списках, по которым были осуждены и расстреляны более 18 тысяч человек.



В его родном Лисичанске Луганской области в советское время был установлен бюст после присвоения Ворошилову второй звезды Героя СССР. Бюст был демонтирован 13 ноября 2015 года в рамках закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарного режимов и запрете пропаганды их символики".