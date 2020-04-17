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 Политика Украины
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 Террористы "ЛНР" будут называть Луганск по-советски Ворошиловградом на особые даты

Главарь террористической организации "ЛНР" Леонид Пасечник приказал использовать советское название Луганска в памятные даты, посвященные Второй мировой войне.

Текст выложен на информационных сайтах террористов, сообщает Цензор.НЕТ.

Боевики будут называть город Ворошиловградом 9 мая, когда в городе празднуется российский День победы, 22 июня – когда отмечается День памяти и скорби в связи с нападением немецкой армии на Советский Союз и 14 февраля, когда отмечается освобождение города от немцев советскими войсками.

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Луганск назывался Ворошиловградом в 1935-1958 и 1970-1990 годах в честь советского военного и политического деятеля Климента Ворошилова.

Ворошилов принимал участие в репрессиях времен правления Иосифа Сталина. В частности, он участвовал в рассмотрении так называемых расстрельных списков — перечней лиц, репрессированных с санкции членов Политбюро. Подписи в списках означали вынесение обвинительного приговора. Подпись Ворошилова была на 185 списках, по которым были осуждены и расстреляны более 18 тысяч человек.

В его родном Лисичанске Луганской области в советское время был установлен бюст после присвоения Ворошилову второй звезды Героя СССР. Бюст был демонтирован 13 ноября 2015 года в рамках закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарного режимов и запрете пропаганды их символики".

Источник: https://censor.net.ua/n3189792
 
   
 Топ комментарии
 
А как же ЛНР? Теперь станет ВорНР?..
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Дебилы , а почему только в "памятные даты" ?
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Дебилы , а почему только в "памятные даты" ?
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И чё? У нас, например, Кропивницкий - Кировоградром называют и катит!
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Ну называют. Привычка хуже неволи. Живу в Кропивницком, сама говорю то старое название, то новое. Но это совсем не значит, что я хочу возврата в СССР. А эти же принципиально название возвращают. Я стремлюсь к демократическим стандартам, а эти в диктатуру совковую и имперскую лезут. Мне с ними не по пути.
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Да какая разница, как засранцы будут называть свой мухосрановград!?
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Ведь с нами Ворошилов - первый красный офицер!
Сумеем кровь пролить за ССР! (с) Террористы "ЛНР" будут называть Луганск по-советски Ворошиловградом на особые даты - Цензор.НЕТ 5558
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А от цікаво, коли совєти перейменовували Ворошиловград в Луганськ в 1958 і 1990, то чомусь всі мовчали і не возбухали... Зате зараз чомусь ваті не подобаються Дніпро і Кропивницький. Парадокс!
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теперь по нечетным Леня будет Пасечником
а по четным обяжет всех его называть Леонидом Брежневым
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Было историческое название,,Каменный брод,,. Но учитывая современную историю название,,каканый сброд,, было бы уместнее.
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нарешті - воно настало, те щастя, за яке стільки боролись онуки Ворушилова , їм дозволили його два дні на рік трохи в могилі палками поворушить, бо вже завонявся
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можно копнуть глубже . вернуться к первоначальным названиям . Дикое поле чем не название для ЛыНыРы ? там как раз любимые Путиным половцы и печенеги обитали . считай за прошедшие века ничего и не изменилось Терористи "ЛНР" називатимуть Луганськ по-радянськи Ворошиловградом на особливі дати - Цензор.НЕТ 4640
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А пионэрские галстуки и будёновки станут обязательным головным прикидом .... Терористи "ЛНР" називатимуть Луганськ по-радянськи Ворошиловградом на особливі дати - Цензор.НЕТ 3666
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Прекрасный повод для Янины постебаться в Вечере
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Не мое, но надо поделиться. Взято из комментариев на Obozrevatel под соответствующей статьей: "

Мачинський Олексій
17.04.2020 13:22
В мое савецкое деццво этот городишко Шалавоградом погоняли..."
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клим ворошилов + иосиф сталин = клим чугункин.
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хай перестануть користуватися прокладками,туалетним папіром і т.д.,щоб зовсім відчути епоху
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К Ворошилову можно относится отрицательно.НО!!! Единственный маршал который лично водил в атаку матросов в 41м под Ленинградом и был ранен.Кто был на войне поймет о чем речь.
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