EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия
  846  5
Все про:Житомирщина (858) МВД (8125) пожар (4065) ГСЧС (2607)

 Для тушения пожаров на Житомирщине планируют привлечь авиацию ГСЧС, - МВД

В Житомирской области продолжается тушение лесной подстилки на территории Выступовицкого и Бережестского лесничеств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

По состоянию на 12:00 силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесхозов по тушению сухой травы и лесной подстилки, а именно:

- на территории Выступовицкого лесничества вблизи с. Рудня и с. Выступовичи. К тушению привлечены 101 человек и 20 ед. техники, из них от ГСЧС 41 спасатель и 11 ед. техники;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время горения сухой травы на Житомирщине огонь перекинулся на село: повреждены и уничтожены 8 домов

- на территории Бережестского лесничества вблизи с. Бережесть. К тушению привлечены 220 человек и 26 ед. техники, из них от ГСЧС 40 спасателей л/с и 10 ед. техники.

"Планируется привлечь авиацию ГСЧС (три самолета АН-32П)", - добавили в ведомстве.

Для тушения пожаров на Житомирщине планируют привлечь авиацию ГСЧС, - МВД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189791
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У супермена музыкальная пауза, пока суперменша в разъездах.
 показать весь комментарий
 
"Для тушения пожаров на Житомирщине планируют привлечь авиацию ГСЧС, - МВД" А не правильнее было-бы для Украины ПОЛНОСТЬЮ закрыть все границы с РФ и с Лугандонией и тода никаких пожаров не было-бы, особенно в ЗОНЕ Чернобыля и в помине ??? Порошенко на это не отважился потому, что побоялся мести прокацапских алигархов и прокацапских ватников в Украине на выборах. Так вот чего он боялся то он и получил на выборах смартфонов от 18 до 26, и от старых любителей "Совкового" пломбира, придуманного в "мэйд ин США", а тепер маємо те, що маємо,
 показать весь комментарий
 
пока они планируют в Киеве и области люди задохнутся... где там бубочка с видосиками? отсиживается в Карпатах с ленкой?
 показать весь комментарий
 
 
Они с пожарами в Австралии быстрей раздуплились, чем с собственными... Правда у Австралии хватило мозгов отклонить наше предложение..
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх