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 Дела Майдана: сообщено о подозрении свидетелю в даче ложных показаний для содействия побегу следователя МВД

Сообщено о подозрении гражданину в заведомо ложном показании, что способствовало освобождению из-под стражи бывшего следователя, который подозревался в преследованиях протестующих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, на основании заведомо ложных показаний свидетеля под присягой, следственный судья Печерского районного суда освободил из-под стражи бывшего следователя Днепровского райуправления ГУ МВД Киева. При этом было установлено, что этот правоохранитель 18 февраля 2014 незаконно задержал и сообщил о подозрении в массовых беспорядках без доказательства вины двум участникам евромайдана, а также направил в суд ходатайство о заключении их под стражу.

По намерениям стороны защиты смягчение меры пресечения должно было  бы предоставить возможность подозреваемому милиционеру сбежать на временно оккупированную территорию Украины. Однако благодаря усилиям следователей, прокуроров, сотрудников СБУ и Госпогранслужбы Украины, бывший следователь не смог покинуть подконтрольную Украине территорию и предстал перед судом.

Свидетелю сообщено о подозрении в заведомо ложном показании, что способствовало освобождению из-под стражи бывшего следователя, который подозревался в преследованиях протестующих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанный генерал-майор СБУ Шайтанов штурмовал Дом профсоюзов в 2014-м и проводил задержания в Днепропетровске в 2015-м

Источник: https://censor.net.ua/n3189790
 
   
 Топ комментарии
 
Я, конечно, не хочу ни на кого намекать, но ОПЯТЬ возникает странный вопрос: почему при Порошенко мы не могли поймать генерала-предателя в СБУ? Почему нашей стране потребовались 5 лет и смена президента (на клоуна?), чтобы разоблачить лже-свидетеля, выгораживавшего подонка-следователя? Ась? Кто ответит?
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Может потому что президент в 40 миллионной стране, президент не столь многозадачен и могуществен, как принято считать ничего не смыслящими в управлении государством людьми.
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Я, конечно, не хочу ни на кого намекать, но ОПЯТЬ возникает странный вопрос: почему при Порошенко мы не могли поймать генерала-предателя в СБУ? Почему нашей стране потребовались 5 лет и смена президента (на клоуна?), чтобы разоблачить лже-свидетеля, выгораживавшего подонка-следователя? Ась? Кто ответит?
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Может потому что президент в 40 миллионной стране, президент не столь многозадачен и могуществен, как принято считать ничего не смыслящими в управлении государством людьми.
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При Порохе зраду выискивали где только можно, при Зеле не знают как от неё выворасиватся.
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Дик уже ж пояснили, що не СБУ викрила генерала, а американці, причому недавно і зовсім випадково (вони інших агентів пасли)... Причому тут Петя чи Зєля взагалі???
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Хорошо почему предателя нашли ЦРУ и Европеские службы а не славный гыдрант ?
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а от если судейке сообщить о подозрении и суток на 30 закрыть в общаге?
могло бы помочь...
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Таких слідчих-антимайданвців, прокурворів-антимайданівців, суддів-антимайданівців (треба мати на увазі, що усі вони злочинці, оскільки знали, що притягують до криміналу завідомо невинних) у нас повні МВС, ГПУ і суди забиті.
І 5 років це нікого не чесало.
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Изображают, что преследуют и ту сторону тоже, типа чтобы их не обвиняли в предвзятости...
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так же как прицапленого клована, во время войны с кацапией избирают Президентом.
нет предела нашей придурковатости, от нет его!
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Ну что, панове порохоботы, опять за свое? Хватит скулить в комментах, делом займитесь.
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