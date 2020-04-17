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 Происшествия, Общество
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Все про:Киевская область (1952) пожар (4065) свалка (162)

 В селе Гора на Киевщине горела свалка, местные жители обвиняют сельского голову в такой "утилизации"

В селе Гора, расположенном в Бориспольском районе Киевской области, горела свалка. Сейчас она тлеет.

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ местная жительница, координатор местного эко-патруля Наталья Лютикова.

По ее словам, пожар начался еще вчера в обед. Сегодня свалка уже тлеет.

Лютикова рассказала, что в селе незаконно организовал свалку сельский председатель, а пожары на нем происходят периодически.

"Сельский совет заключил соглашение с коммунальным предприятием, что они будут вывозить этот мусор на полигон, куда разрешено. Мы заплатили за три года около 1,5 млн гривен за то, что вывозится и утилизируется мусор, а фактически они вывозят на этот участок, который находится на территории села", - рассказала местная жительница.

Новость дополняется... 

Источник: https://censor.net.ua/n3189789
 
 
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Что за напасть, пожары со всех сторон!
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И кто же выбрал голову? Неужели десантировали с соседней Галактики?
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